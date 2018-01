Alfonso Rojo: "No cabe un tonto más...ni siquiera en el Congreso de los Diputados"

No me entra en la cabeza. Estaba viendo a los de la ‘Trama Gürtel' dándole al ventilador y me he acordado de que Correa, Crespo y 'El Bigotes' llegaron a la Audiencia esposados y en furgón, porque están purgando ya 13 años de cárcel en la prisión de Picassent.

El motivo de semejante condena, que sólo es la primera de las que las que les van a endiñar, fueron sus irregularidades en las contrataciones del expositor de la Generalitat Valenciana en Fitur entre 2005 y 2009.

Dura sentencia, sobre todo cuando ves que a Miguel Ángel Flores, el facineroso del ‘Madrid Arena', le han caído cuatro años y eso que el TSJM le consideró máximo responsable de la tragedia que causó la muerte de cinco niñas en el Halloween de 2012.

Que Flores, quien según los jueces "actuó intentando conseguir un máximo beneficio económico" al vender más de 16.000 entradas para un recinto que sólo tenía permitido 10.000 asistentes, le impongan la tercera parte de pena que al ‘Bigotes' y más o menos la misma que a los falangistas que irrumpieron dando empujones en la Librería Blanquerna en la Diada de 2013, chirría bastante.

Lo acongojante es que todo es así, porque en este país llamado España, al que tanto queremos y tanto nos duele, el sentido común brilla por su ausencia.

Solicita la Fiscalía del Supremo elevar a 10 años la condena a Urdangarín y al personal le parece poco. Se le paga la inseminación artificial a una terrorista etarra responsable de cinco atentados atroces y nadie dice ni mus.

Sale el padre de Diana Quer del funeral por su hija, en el que estaban el padre de Marta del Castillo, el padre de Mari Luz, la madre de Ruth y José, y la madre de Candela y Amaia, hace un alegato a favor de que asesinos como ‘El Chicle' queden encarcelados de por vida y le faltan tres minutos a RTVE para sacar a Pablo Iglesias diciendo que ve en esa demanda "un halo de venganza".

Claro que los padres de esas víctimas tienen todo el derecho a exigir que los monstruos paguen de verdad por sus monstruosidades. Sin eufemismos, sin apelaciones a una reinserción imposible.

No hay quien entienda, contra al anhelo legítimo del 80% de los españoles, que todos los partidos, con excepción de PP y la inexplicable abstención de Ciudadanos, hayan votado a favor de derogar la prisión permanente revisable. Me reafirmo: no cabe un tonto más...ni siquiera en el Congreso de los Diputados.

ALFONSO ROJO