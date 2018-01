Rohingyas por aquí, rohingyas por allá; una Premio Nobel más (Aung Sau Sun Kyi)

Los roingyas son una minoría musulmana, a los que los mamandurrios de la ONU define como un pueblo "sin Estado" y "VIRTUALMENTE SIN AMIGOS" ni en su continente. Ustedes entienden algo, yo personalmente no, lo único que sé, es que trincan bien, y son capaces de nombrar ALTOS COMISARIOS PARA LOS DERECHOS HUMANOS y alojarlos en hoteles de cinco estrellas lujo, que dictan resoluciones que no cumple ni el tato.

Este pasado agosto han cepillado a mas de 1000 de ellos, pido perdón por la expresión cepillar, a tiro limpio, incluso ahogándolos y apaleándolos en el éxodo iniciado hacia Bangladesh por mas de 300.000 de estos calificados como virtuales sin amigos en su propio continente.

El ejercito Birmano, al cual no controla la premio Nobel de La Paz, pone cerco a los Rohingyas después de que estos atacaran unas cuantas comisarías como verdaderos terroristas, por parte de un pequeño grupo que se hace llamar Arakan Rohingya Salvation Army, el (ARSA).- estos son los culpables, por lo que el alto comisionado para los derechos humanos de las gloriosas Naciones Unidas, el Sr.Zeid Ra´ad Al-Hussein, solicita al gobierno de Myanmar, antigua Birmania, que dé instrucciones claras a las fuerzas de seguridad, para que se abstengan de utilizar una fuerza desproporcionada contra estos civiles, que huyen hacia la cercana Bangladesh.

Hace tres días se suicidó uno de esos asesinos de guerra, de la desintegración de la antigua Yugoslavia y donde la ONU estuvo mirando para Lorca durante los dos años que estuvieron asesinando a seres humanos libres de toda culpa.

Y que como siempre tuvo que venir el denostado imperialista yanqui a poner las bombas, los medios y la pasta. Analistas de dudoso prestigio definen como al "pueblo musulmán mas perseguido del mundo" estos no saben lo que son las minorías chiítas en territorios sunitas.

Los roingyas son mas o menos 1.000.000 de personas, un grupo étnico concentrado al norte del estado de Rakhine (antiguo Arakan) muy cerca con la frontera de Bangladesh y además musulmanes. El 90% del resto de la población de Myanmar profesa el Budismo.

No tienen libertad de movimiento por el país, ni son considerados como un grupo étnico, y por si fuera poco no son considerados ni siquiera ciudadanos de Myanmar. "Viva la ONU" esa que Trump le va a ir retirando pasta hasta dejarlos tiesos, ¡ay¡ mi madre, como gane las próximas elecciones. Pero no hay problema para nominas no les faltará.

Y lo cierto es, que solo Dios sabe de donde vienen, y cual es su origen. Unos dicen que son descendientes de comerciantes árabes, pero el estado de Myanmar defiende que son migrantes musulmanes de Bangladesh que cruzaron a Myanmar durante la ocupación británica.

Así que son considerados como unos advenedizos. Lo cierto es que son tratados como inmigrantes Bengalíes, viven confinados en grandes guetos y condiciones excesivamente precarias.

Este conflicto entre musulmanes y budistas, como entre indios y musulmanes; nace siempre en el colonialismo Británico y en la II guerra Mundial. En 1942 los Rohingyas se enfrentaron a los budistas, los rohingyas apoyados por los hijos de la gran Bretaña y los budistas por el Japón.

Y desde el 1948 cuando se independizó el país, han sido victimas de la represión y las torturas, marginados y apartados del resto de la población, sin poder viajar por el país ni casarse sin el permiso del gobierno, no tienen derecho a tener tierras en propiedad, lo cual los limita hasta el punto de llegar a ser unos PARIAS.

Así es la vía birmana al socialismo podemita. Los mamandurrios de Naciones Unidas, el negocio de la miseria y los comunistas, junto a los dictadores militares adiestrados por los chinos es lo que han conseguido en una nación que en los años treinta era rica en cultivos y tenia su petróleo.

No han conseguido cambiar nada en los últimos 50 años, eso si muchos viajes, muchas ONGs y muchos Altos Comisionados, muchas empresa haciendo negocio con los alimentos y la mal llamada ayuda humanitaria que solo inunda el único mercado existente, el mercado negro. "VIVA la ONU "las consecuencias, grupos terroristas radicales en lucha contra el Estado como única salida, para poder reivindicar un mejor estatus, violencia y mas violencia.- mierda de ONU, kurdos sin patria, pueblo saharauis sin patria, pero muchos altos comisionados en nómina. Mucha ACNUR y mucha amnistía internacional que no sirven para nada, mientras los rohingyas continúan viviendo los pocos que van quedando en las dos ciudades más pobres de Myanmar, Maungdaw y Buthidang.

Todo esto esta aconteciendo con un gobierno liderado por otro PREMIO NOBEL DE LA PAZ, en la sombra, ya que aunque gano la elecciones en noviembre de 2015, la constitución birmana, redactada por los militares rojos y que controlan el país desde hace 50 años no permite que ocupe la presidencia a quienes tengan hijos con pasaportes extranjero y los de Suu Kyi tienen nacionalidad británica. Luego preside Htin kyaw amigo intimo de Suu, y con cuatro de los ministerios mas importantes del gobierno, Suu Kyi gobierna en la sombra.

Aunque se ha pasado 15 años bajo arresto domiciliario y ha estado en la lucha contra el régimen, esta buena señora nacida en Rangún y con residencias en Nueva Delhi, Oxford, Nueva York, Londres y Shimia, pobretilla y con mas premios que nuestro sorteo del niño. (Comendadora de la legión de honor, medalla presidencial de la libertad, Premio Gwangju de DERECHOS HUMANOS, premio libertad, premio Rafto, premio Sájarov, premio novel de la paz 1991, premio internacional Simon bolívar , premio Jawaharial Nehru, premio UNESCO madanjeet Singh, Premio Olof Palme, honorary canadian citizenship, premio internacional de Cataluña.- este importantísimo, Ambassador of consciente, medalla Wallenberg , premio casa Chatham, premio Václav havel, premio Giuseppe Motta y como colofón premio Humanitarian of Year (2016) y Medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos (2017) y por consiguiente como diría Isidoro este 2018 no sería de extrañar que Naciones Unidas le otorgue el premio a la limpieza Rohingya.

Es en este mundo en el que vivimos, esta es la realidad. Habría que empezar a preguntarse por qué los musulmanes están en guerra contra el mundo. Será por la falta de una cabeza jerárquica, Será por las ansias de poder o será porque el profeta comenzó con los cinco del Pentateuco. Que parte de culpa tendrá el colonialismo británico, o mejor aún, su Yerno Ali. Esta buena señora es budista.

Budismo:

Nombre masculino.

Sistema filosófico y religión que tuvo origen en las enseñanzas de Buda (siglo VI antes de Cristo) se caracteriza por creer en la reencarnación y por aspirar a alcanzar el Nirvana a través de una vida de quietud, contemplación, austeridad y disciplina moral.

Nirvana:

Nombre masculino también.

En la religión Budista, estado supremo de felicidad plena que alcanza el alma y consiste en la incorporación del individuo a la esencia divina y en ausencia total de dolor y de deseos.

"El nirvana constituye para el budismo la meta final de la vida humana que consigue con la practica de la virtud, la caridad, la humildad y la resignación".

