Francisco Hernández: "Comienza el circo del 155"

Se crea la mesa esa tan importante en todos los parlamentos de los cortijos autónomos, y una vez más los podemitas, los de los cinco millones de energúmenos legítimos, los del coletas desaparecido en la nomina del IRPF, desde las ultimas elecciones, vuelven a lo suyo, a imponer su ideología mas allá de la izquierda y dan la presidencia de la mesa a un buen señor republicano, modosito él y de muy buena presencia, que pese a su antigüedad, es otro inepto radical que debe de estar dispuesto a ir a la cárcel, porque esto tiene pinta de ser mas de lo mismo, incluyendo la butifarra.

Lazos amarillos en las posaderas de sus señorías, esos que están en el trullo, y ahí deben de continuar.

Mientras que mi querido 6.25 continua con sus políticas de altura, ahora resulta que es un corredor de fondo, más bien diría yo, sin fondo.

Este tío no se hunde, tiene una tragaderas acojonantes, y lo mas bonito es su público, sus palmeros, sus acólitos, yo soy de esos que piensa que gran parte de culpa de lo que esta ocurriendo en la nación catalana, como diría el otro inepto, son los mismos socialistas los mayores culpables, socialistas indefinidos, socialistas en función de los territorios, en fin socialistas sin futuro, esto es lo que nos aporta la socialdemocracia, pese a que esas estadísticas de encuestas efectuadas en momentos críticos y que nunca sirvieron para nada, le dan una mayoría de intención de voto al naranjito y el pasoe progresa adecuadamente, acorde con su leyes de educación.

La ministra de los obreros españoles se descuelga con una nueva base de cotizaciones en función de los años trabajados, algo que a los españoles nos tiene preocupadísimos, debe pensar la buena señora.

En lugar de presentar un plan como Dios manda en función del sistema que tenemos, cómo hay que mantener el ritmo de creación de empleo, para poder garantizar lo imposible, que son las pensiones, esas que los que hoy están trabajando les tienen que pagar a los que ya trabajaron.

La trampa de la ampliación de los años cotizados, y lo mas grave es, que la mitad de los jóvenes excesivamente preparados, algunos con dos carreras, tienen ya treinta y cinco años y no han aportado ni un duro a la caja común, van a tener que trabajar hasta los 75 años, a no ser que su padre lo haya podido colocar en una de las muchas empresas públicas y al ritmo que va la natalidad donde este año, hubo unos 40.000 muertos mas, que niños nacidos, e incluyendo que las mujeres cada vez son mas adultas en edad de parir, con los riesgos que eso conlleva y la mitad de ellas pierden los embarazos.

Si a esto le sumamos los miles de abortos. ¿Cómo van a pagar las pensiones? Si continúan con este sistema tan nuestro, todos los que trabajan ahora para los que trabajaron antes, mas los que no les sale de los huevos trabajar y que hay que arrimarles todos los meses las ayudas públicas, que junto a la bolsa de caritas y pintar algún pisico por aquí, o reparar algún jardincillo por allá, viven como rajas.

Hoy se publica que hay un millón de bajas por enfermedad, de las cuales el 25%, es decir 250.000 son falsas. Y además, no es delito estar 15 años cobrando, o mejor estafando al pueblo, de baja en baja! Menudo circo.

¡Todos los payasos del circo parlamentario catalán se apresuran a recoger su acta unos en su nombre y otros por algún coleguilla, el señor juez no ha debido autorizar eso de la delegación, si estas en el trullo, es porque no quieres vivir bajo la convivencia de la gran mayoría, o porque te has puesto al margen de la legalidad. Pues coño, no puedes estar en una lista para ser elegido mamandurria parlamentaria. Pero como son políticos, hacen de la política su casa, su negocio, su forma de vida y permiten y legislan de la manera que se pueden beneficiar los beneficios. Visto como van las cosas y como se están poniendo una vez mas de acuerdo los nacionalistas, independentistas y antisistemas, ¿cuándo un 155 en condiciones?

Una suspensión total y real de la autonomía, que no se necesita para nada el gobierno autónomo como ha quedado patente estos días atrás y en Barcelona han seguido funcionando hasta los semáforos. Igual que han continuado marginando a todo aquel que va de español, y no ha servido para nada la apresurada convocatoria de las elecciones. En Cataluña no a cambiado nada, bueno hemos gastado 87 millones de euros en dietas, proveedores y algún que otro buque hotel patera.

Yo diría que incluso a empeorado la situación, y la gran jugada del juez de anular la orden europea de detención de puigpodemon, veremos a ver si no le sale el tiro por la culata a su señoría. Peperos no caer en la trampa y sacar los presupuestos adelante y una prorrogación de los mismos y así poder llegar a 2020 en condiciones de ganar las elecciones con un candidato de verdad. Cuando en el estudio obligatorio leía aquellas novelas de Marcial la Fuente Estefania, que comenzaban con aquella figura escuálida, de rostro curtido por el sol de Texas, con dos revólveres uno mas caído que el otro, y una sombra de unos 6.25 pies, jamás llegue a pensar, que 40 años mas tarde, esa España del poema del Mio Cid, esa España de Fuente Ovejuna y esa España de la Reconquista y mis queridos Isabel y Fernando, o esa España del almirante Cristóbal Colon, que ahora hasta eso nos quieren quitar, exhumando el cadáver del cuñao del primo de no se quien, en nuestra vecina Portugal, esa España que sufrió esa dura guerra incívica, esa España que sufrió esos 40 años de dictadura, seguidos de cuarenta años de terror, pudiera un expelotero de 6.25 y un coletas, ir en contra de la Mayoría del pueblo ese por el que dicen trabajan.

El 10% quiere subirle a la banca el uno y el otro que ayuden a pagar los dineros que costo un rescate que ellos provocaron, metiendo las manos en las CAJAS, CAJAS. Y todos los días con la matraca del pp. Valenciano, y de los 125 imputados del partido nacionalista vascuence, ¿de esos se dice algo?

La bola esta en juego, en el parlament, los mismos perros con diferentes collares y los mismos propósitos, en el gobierno mi preferida, la pequeñina mandando recados a través de las ondas, pero a los miles de millones del FLA, añadir 87 y lo que te rondare morena. No va mas, rojo o azul, impar o coleta....

Jopetas como dice el recién fichado, ustedes se acuerdan de las risas que provocó, el que ese buen juez de menores granadino, cuando dijo que había que recuperar el servicio militar; ese servicio militar que se cargó el profeta, tan solo para conseguir unos miles de votos que le dieran una mayoría absoluta y lo terminaron de endiosar, hasta el punto de celebrar bodas ilustres, y movilizar la fuerza, para mantener el estatus de PEREGIL y ahora darnos clases de ética y moral política. Cuando se cargo lo único que unía a los españoles y los interrelacionaba, además de enseñarle educación a todo aquel que carecía de ella.

Leo en el rodillo de TV 24 horas que el presidente de la vecina republicana Francia, el presidente Emmanuel Macron, va a restablecer el SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO, tiene guasa la cosa esos que nos llevaban 30 años de ventaja tecnológica y 270 años de conquistas sociales de liberación y nos derraman todos los años el vino, la leche y las fresas, lo mismo propone pronto una restauración Borbónica.

Y el SPD da luz verde a la formación de una nueva coalición, en la ALEMANIA MERKEL donde el peligro podemita les viene por la derecha extrema. Hay que seguir comiendo y calentando el escaño. Que nadie se llame a engaño y que Dios nos pille confesaos.

Viva Cartagena

Francisco Hernández.