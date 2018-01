Que el Pelotón de los Torpes, del Puigdemont bajo el mando,

Hacen su guerra en las nubes, allá ellos con sus armas;

Pero vistos los informes que emite el otro bando,

Que están matando querubes se oyen sonar las alarmas;

Siendo de mente deformes, no saben cómo ni cuándo

Se les secarán las ubres y se quedarán sin karmas

Para curar las heridas del seso de sus heridos

Y recoger los despojos que queden de sus Partidos;

Si ellos buscan la muerte, que ellos caven sus fosas,

Pero que sin "pá y tomaca" no la dejen a su gente,

Que no les cieguen sus fuentes y en San Jordi haya rosas,

Y libros donde la Parca de la Historia que les siente

Bien la testa y aprendan de una vez que a las mariposas

No se les cortan las alas por las buenas, simplemente,

Porque las extienden siempre desde que sale el sol

Hasta que se pone,... ¡al son de "Viva España" y "Soy Español"!.