La Primavera Palestina

El Judío dice: Hemos creado un vergel de un desierto y que quiere el palestino, ¿dejarlo ser un desierto otra vez?

El palestino dice: Nadie os ha pedido hacer un vergel del desierto, de nuestro desierto. Pero tenéis nuestro permiso para llevaros vuestro vergel a donde queráis... o donde os dejen.

Durante casi 1000 años, hubo muchos años de vecindad y Judíos y árabes crearon lazos invisibles de cultura, familia, comercio, historia y esperanza de futuro, con visiones distintas pero objetivos similares.

Pero fue la separación obligada por otra cultura que no tenía las mismas raíces y ni los valores de los habitantes del lugar y que no fueron asimilados por estos dos grupos. Eso fue lo que creo el actual problema Israel/Palestino.

Si miramos la historia, no tenemos que ir lejos para ver los catastróficos resultados de las intervenciones Occidentales en Medio Oriente: Acuerdo Picot con la división de Siria, Iraq, Líbano, la injerencia en Persia causando la salida del Sah, el intento Ruso en Afganistán, el derrocamiento de H. Hussein, de Gadafi y naturalmente la partición Jordano/Palestino/Israel.

La ansiedad incontenible de Occidente de "occidentar" el Este, ha tropezado siempre y siempre lo hará con dos obstáculos ingénitos a ambos lados: Exportar la Democracia, con el derecho a la libre religión que existe en los países occidentales y la específica prohibición del Islam; que se opone a muchas libertades pero especialmente a la libertad religiosa. Ambos obstáculos son totalmente incompatibles y autodestructivos si fueran aceptados.

Si hay algún punto en lo que están de acuerdo ambos extremos, es que la libertad religiosa, sería el suicidio del Islam y de la misma forma, la convivencia bajo el Islam del judaísmo seria el suicidio del mismo; de hecho otra religión bajo el Islam, está comprobado que es inviable.

Pero ni los palestinos son intrínsecamente árabes ni profundos islámicos, o no lo era en los días de comunidades Judíos/Palestinas, ni los Judíos era profundo Israelitas tampoco. Pero fue la introducción y refuerzo de valores nacionalista por un lado y religiosos por otro los que han creado la "Sal" del lugar.

Esa que es la raíz del problema; no se juzga en la actualidad ni se pretende juzgar; porque tendrían que estar sentados en el banquillo los causantes del problema y los que están en su lugar, sentados y juzgándose, son las víctimas del problema. Y se les juzga a las víctimas por querer salir de la situación que fueron sometidos, con sus éticas y valores intactos.

Después de muertes y más muertes, de sufrimientos de ambas partes, una que valora la vida y el gozar de ella con otra parte que valora la muerte y el sucumbir en ella, están en una lucha fratricida y sin visos de terminar.

EL Judaísmo, que es una de las religiones más antigua y que menos ha evolucionado y aun así se mantiene viva sin necesidad de predicarla e incluso poniendo dificultades para unirse a ella; se pregunta - con algo de orgullo - ¿Habría tantos musulmanes, si permitierais la libertad religiosa?

Y el árabe le contesta; que seguramente no, pero Ala nos necesita a todos allí arriba y debemos ir cuanto antes y cuanto más mejor.

Son precisamente estas dos posturas tan dispares, la base de la solución árabe/israelí. El judío sabe que ningún Israelita se unirá al Islam y el Islam sabe que el Judaísmo nunca será predicado ni facilitara a sus "fieles islamitas" abandonar el Islam - aunque por si acaso los condena a muerte si apostatan y no lo hace en broma -

Para solucionar el problema; Occidente tiene que mantenerse al margen como hacen los países del entorno y facilitar que ambas partes discutan y busquen soluciones. Las ayudas económicas no son solución, esa solución es de un prisma totalmente Occidental y contrario al camino a seguir.

El paso dado por el Presidente Trump es perfecto para iniciar el proceso, no injerencia, no apoyo económico si no hay avances, apertura de todo tipo de comercio e intercambios, abierto a relaciones y a comunicación pero sin reservas de comentario ni secretos de las conversaciones. ( Como se suele decir en este País, "Este es mi hombro, ven y llora todo lo que quieras y cuando acabes, sécate las lágrimas y ponte a trabajar")

Esta solución -políticamente aberrante- dará como resultados que para cubrir las necesidades tendrán que trabajar y me refiero hacerlo físicamente. En el cao se Israel esto es innecesario, es uno de los países más productivos del mundo, pero en el caso palestino es indispensable para ellos, tal como lo hacían en los siglos 17,18,19 e inicio del 20.

Eliminará una parte de la financiación de terrorismo de Hamas, tendrá una supervisión de la educación por otra organización que no esté involucrada con la ONU,( lo cual asegura el fin del adoctrinamiento en los colegios y de usar estos como centros de entrenamiento terroristas y/o almacén de armamento), permitirá a los palestinos desde el principio la producción de sus propios alimentos, facilitara el turismo de la zona, ira permitiendo el desarrollo industrial que reducirá el tremendo paro existente especial entre jóvenes que caen en droga o terrorismo por falta de futuro e ilusiones, permitirá que pueblo palestino vuelva a tener sus valores, las relaciones culturales, objetivos comunes y la natural convivencias que emerge de unas equilibrada entre dos culturas vecinas. Una convivencia que tuvieron durante cientos de años.

El gran problema está en Irán, Irán no le interesa que se soluciones el problema, es una excusa para infiltrar el terror y mantener su ejército en alerta, en estos momentos hay cerca de 100.000 tropas de Irán en Siria cerca de Israel, con armamento y equipo, deseosos de guerra y Siria necesita de la ayuda de Irán para terminar con su problema interno, pero no quiere otra guerra abierta ni con Israel ni con nadie.

Si el resto de países se mantienen al margen, y de alguna forma se controla a Irán es la más cercana posibilidad para el comienzo de una verdadera Primavera Palestina.