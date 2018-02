Quo vadis Puigdemont 2018

Puigdemont está huido ¿qué tendrá Puigdemont?

Que ya pocos le aplauden, que es un cuco cabrón,

Que el flequillo colgante... aún no se cortó.

Que sus fieles de otrora le dan por retambufa

Aunque él sigue que sigue y bufa que te bufa

por encontrar el puesto del que antes se ausentó.

Puigdemont es de plasma o acaso de holograma

Pero no se presenta con carne de programa

Que muchos aún esperan desde su rebelión.

Puigdemont es un loco, un fantasma, una sombra,

Un Fantomas, un áspid, una triste cohombra...

Y hay ya que desplazarlo y meterlo en prisión.

Puigdemont, Hombre Araña por su rapto de Europa,

váyase a tomar viento con su pequeña tropa

de consellers incursos en su torpe ambición.

No merece consuelo, no merece indulgencia,

Ha dejado a su pueblo pobreza como herencia,

De su boca no sale la palabra perdón.

Puigdemont ha jugado con las cartas marcadas

Que le fueron a ciegas y a torrentes mal dadas

Porque se suponía que iba a ser campeón.

Puigdemont está triste, rabioso y atrapado,

Se ha hundido por pedante, pendón y descarado,

No tiene otra salida sino la rendición.

Aprendan los incautos y los defraudadores,

Los acomodaticios y los malversadores...

Que hay que seguir los cauces de la Constitución.

Andaba tuiteando como un loco furioso

Y en la red le han cazado de modo clamoroso.

Ya es un pato patoso. Alirón, alirón.