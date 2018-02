Francisco Hernández: "La Pirámide de la CUP"

Es de gran satisfacción el ver que no solo en España hay mas tontos que quintos de cerveza; ya vivimos lo de los griegos, donde viajaba el coletas a dar todo su apoyo y algún beso de esos que ellos se dan.

Mas tarde la FRANCIA INSUMISA; como el Partido Comunista francés, y otras organizaciones comunistas más las múltiples izquierdas, lideradas por el hábil y oportunista Mélenchon fue capaz de reunir a unos 130.000 antisistemas en París por una asamblea Constituyente, por una VI Republica.

Un Mélenchon que con su (frente de izquierdas): consiguió 19,71% del voto, y el debacle de los socialistas de Hamon que obtuvieron un espectacular 6%. Algo parecido a lo que sucedió en Grecia y que aquí lleva camino de conseguir mi querido 6.25. Pero los sabios Franceses al final de la segunda vuelta dieron el poder al Liberal Macron, dado que por la extrema derecha les venía la Le Pen.

Por lo que veo, no solo los españoles tenemos nuestra ración de energúmenos, abundan por toda Europa, aunque ellos aprovechan para vendernos el peligro de los nuevos nazis, cuando ellos son unos marxistas leninistas de tomo y lomo. Buceando por los panfletos de los antisistemas, ha llegado a mi poder uno muy significativo de lo que sería la PIRAMIDE DE LA CUP.

En el vértice estaría representado un gran saco de euros, a continuación y en el segundo peldaño estarían los señores y los reyes; los que nos gobiernan. En el tercer peldaño colocan a la iglesia católica, la que nos engaña. En el cuarto peldaño el ejercito, los que fastidian y garantizan el poder.

En el quinto peldaño estaría la alta burguesía, los explotadores y en la gran base de la pirámide del trabajador industrial, soportando a todos los demás, Los Obreros que trabajan por todos y alimentan a todos.

Tiene gracia estos antisistemas, que son hijos de papá con tarjetas de crédito de empresa, que tienen unos casoplones del carajo, que tienen sus hoteles o los que disfrutan de becas o trabajan para Universidades, que cara mas dura tienen.

En el anticapitalismo, se abrazan una extensa colección de ideologías, movimientos y actitudes que se oponen de una forma brutal al capitalismo. Los anticapitalistas del flequillo cortado están siempre a favor del colectivismo, ó comunitarismo económico y social.

El socialismo, en su forma actual; esta por el apoyo de un control estatal extensivo de la economía y al mismo tiempo asociado con el control democrático de las personas sobre el Estado. Siempre que el Estado este presidido por ellos. De ahí que Isidoro se viera en la necesidad de tener que apartarse del Marxismo.

Un Marxismo que se centra en el control de la propiedad colectiva de los medios de producción y por momentos la abolición del Estado, las clases sociales, con una etapa intermedia, que no deja de ser la DICTADURA DEL PROLETARIADO, donde el proletariado organizado en una clase dominante, eliminará así los vestigios del capitalismo. Intento entender a este Marx, pero por mucho que lo intento cada vez me confunde más.

El marxismo se revindica comunista y se opone a las corrientes socialistas por sus limitaciones. Dentro del marxismo existen varias corrientes, sin embargo en lo esencial están todas de acuerdo, con sus principales ideas. Algunas de éstas son el materialismo histórico y la dialéctica, como método de análisis de las circunstancias históricas y actuales; la crítica directa al sistema capitalista y lo que ellos llaman las distintas contradicciones sociales, "bajo los distintos regímenes políticos" con los vestigios del feudalismo y el antiguo régimen como la Monarquía, el absolutismo y como no el opio del pueblo, el clero.

La defensa de la conciencia de clase, frente a la alienación y la falsa conciencia; la defensa de la revolución social y del control del obrero como forma de terminar con el sistema capitalista y alcanzar estados de sociedad comunista igualitaria y avanzada, sin clases sin Estados, con fuerte desarrollo de los medios de producción, de sus culturas y el rechazo al imperialismo y su política, que dicen que ve en la guerra un comercio, un negocio y una salida a las crisis cíclicas, para el sometimiento de los pueblos.

Menudo pájaro, su madre debía de haberlo ahogado el mismo día que lo parió. Y así hubiera salvado millones de vidas, porque el derramamiento de sangre, la colectivización y el hambre, son el denominador común en todas sus corrientes. y ahora el lumbreras de Marx, arremete contra la libertad de las personas, del ingenio, del comercio, del libre mercado deslumbrándonos con lo que el entiende del beneficio del capitalismo, dado que es este el que pone el beneficio a lo producido y puesto en el mercado, siendo superior al coste de producción, da como resultado la actividad económica exitosa.

Todo un genio este Marx. Luego Marx llega a la conclusión que son los capitalistas y sus modos de producción, los que generan las crisis cíclicas. Aumentando la presión a los obreros, mejorando las maquinarias y aumentando así las cantidades producidas, y disminuir los costes, aumentando los beneficios, que el pobre obrero ha sido capaz de conseguir.

En su obra el CAPITAL, fundamenta estas opiniones aduciendo que cada vez es mas difícil, para el capitalista valorizar su capital. Las relaciones de competencia a los que están sujetos los capitalistas, obligan a estos a implementar de manera constante y creciente y así poder vender a precios mas bajos que sus competidores directos, de este modo, disminuye la componente " TRABAJO VIVO" (la contratación de trabajadores) dando lugar a lo que Marx denomina, el ejercito industrial de reserva, es decir una considerable masa obrera que en espera de un trabajo, y esta espera esta impuesta por el capitalismo a la clase obrera, generando así una gran masa de pobres e indigentes.

Ahora se entiende esa manía de la colectivización del trabajo, tanto del agrícola como del industrial, todo a de ser del Estado Marxista, todos colegas, todos colocados, con trabajo, todo garantizado, todos esclavos de la misma ideología sin libertad de pensamiento, todos sometidos a la misma mierda comunera, todos vestidos igual, todos estudiando lo que yo diga y cuando yo lo diga, además de adaptar la especialidades de los distintos oficios a las necesidades del estado marxista. Donde yo os doy el pisito de 40 metros, la luz, el gas y el puesto de trabajo, -que más queredes Sancho-.

Y ahora nos llega un corredor de fondo, que tiene en Andalucía un forúnculo perianal que no le deja sentarse tranquilo, todo un socialdemócrata, como aquellos de finales del S.XIX y principios del S.XX , que va de listo y aunque no pretende abolir el capitalismo, porque quiere seguir viviendo como un raja, y cobrando una suculenta nomina, para seguir disfrutando de los chiringuitos de verano, atenuando los efectos negativos, a través de reformas sociales, y de paso si lo dejan concentrando en sus manos las principales industrias, con lo que pretende una economía mixta y un Estado del bienestar , donde ellos puedan controlar.

Además de la matraca del melón constitucional. Del que ZP poco aprendió, pues si lo dejan vende hasta el patronato de apuestas benéficas. Claro que con dos horas de clases de economía, y una experiencia de años de diputado donde no dijo esta boca es mía, que podemos esperar, lo que nos dejo en herencia, No es No.

Viva Cartagena

Francisco Hernández.