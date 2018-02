Eleonora Bruzual: "Acorralar la narcotiranía castrochavista es prioridad"

La gira del Secretario de Estado Rex Tillerson por México, Argentina, Perú y Colombia deja muy clara la prioridad que para el gobierno de Donald Trump tiene América Latina y la alerta por la amenaza que representa para todo el continente y en especial la gran nación norteamericana la desafiante expansión de China y Rusia.

Con una verdad camuflada dentro de una humorada ha dicho: "No me molestaría que Nicolás Maduro se fuera a una playa cubana" y despeja cualquier duda sobre la necesidad que ve la administración Trump de aumentar la presión a Maduro que continuó lo iniciado por Chávez: Convertir Venezuela en un ruinoso Narcoestado.

Esta gira muestra como Tillerson plantea a países amigos de EEUU que se preste una mayor atención regional a la crisis venezolana, crisis humanitaria donde la cosecha de muertos por hambre, represión y enfermedades compite con la crisis política que vive al haber perdido la democracia y sus instituciones. Los países que comprende la gira coinciden en darle carácter fraudulento a ese parapeto "Made in Cuba" que es la Asamblea Nacional Constituyente y todos sin excepción son furibundos críticos del régimen castrocomunista de Maduro, lo que puede acrecentar la dinámica que aumente la presión y facilite la vuelta de Venezuela hacia su sepultada democracia.

Este viernes pasado, un tirano abyecto enloquecido de ira y maldad anunció lo que califica como "plan de defensa antigolpista y antiterrorista" y designa al más siniestro de sus adláteres, considerado el segundo del régimen -Diosdado Cabello- jefe de esta nueva arremetida que califica como defensa de la "soberanía" y el "triunfo electoral".

La marioneta de Raúl Castro y la nomenclatura cubana, ese que baña de sangre esta nación y suma más y más muertos y más presos de conciencia, cínico vocifera: "Para tener la paz en Venezuela garantizada tenemos que ganarla todos los días. Yo ordeno, compañero Diosdado Cabello, y lo nombro a usted responsable del plan de defensa de la paz en Venezuela, de la soberanía y del triunfo electoral de la Presidencia de la República". Pienso que no necesito extenderme ni desglosar lo que está más que claro: En esta tierra asolada no habrán elecciones justas y transparentes porque esa pandilla y sus capos cubanos no pueden darse el lujo de perder la guarida ni lo poco que aún queda de recursos.

Y esa realidad los únicos que simulan no verla son los indignos seudo opositores de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y su manada borrega. Bochornosos cerraron la farsa del último diálogo en República Dominicana, besuqueándose con los asesinos de una ciudadanía martirizada, condenada al hambre, la ausencia de medicamentos y servicios de salud y atónita ante la desnudez de una banda delincuencial que mata hombres rendidos, encarcela demócratas históricos como Enrique Aristeguieta Gramcko y persigue inocentes.

Así que resultaría más que absurdo no tener en cuenta que a estos pillos empoderados los apoyan muchos que se presentan como opositores, muchos que prefieren la invasión de chulos militares cubanos y saqueadores pertinaces como son los rusos, chinos e iraníes que ver nuestra Venezuela liberada; por eso frente a esas circunstancias y ese antiamericanismo patológico de mucho venezolano y muchos latinoamericanos en general, un hecho esperanzador resulta que Tillerson proponga también a Mauricio Macri medidas que presionen económicamente a Maduro y sus narcocenturiones, medidas que vemos como les enloquecen, porque ni quieren perder la guarida ni tampoco los numerosos bienes adquiridos con lo que han saqueado y que muchos disfrutan en países desarrollados.

Y como les decía al principio de esta columna, otro hecho que conmociona y nos lleva a estar alerta, es lo que se comienza a especular sobre el suicidó de Fidel Castro Díaz-Balart el hijo mayor del sanguinario tirano cubano. Suicidio que no fue cubierto por ese secretismo castrista tan usado en estos casi 60 años de tiranía. Tiranía que entre sus vergonzosos logros llevó a esa isla esclava a una de las tasas más altas de suicidio. Tiranía que muestra fisuras y bien está pensar en luchas intestinas ante el retiro del decrépito tirano heredero y las disputas por el poder que dicen haberse desencadenado entre las familias de Raúl y Fidel Castro.

Ante esto, pienso también que esta ubre que es Venezuela no la pueden soltar los que ya se ven comandando el burdel antillano.

ebruzual@gmail.com / @eleonorabruzual / http://www.gentiuno.com/