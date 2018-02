Francisco Hernández: "Mamandurria en los fogones"

Ha comenzado, Madrid fusión un certamen gastronómico el cual no nos lo podemos perder, se impartirán ponencias por unos cocineros muy bien estudiados todos; una de ellas será sobre las nuevas salsas elaboradas con jugos esenciales. "Lo que en Cartagena se conoce como arroz y habichuelas con seerdo".

También están llegando las cartas esas del Ministerio de Hacienda donde te informan los 50 céntimos de euro que van a subir las pensiones de media y viene por la parte de atrás todos los tipos pensiones que pagan desde la mínima a la máxima, incluidas los seiscientos y pico euros de viudedad a los millones de viudas que hay en este país. Otra inmoralidad del sistema; ya que si uno vive 30 años más que su esposa seguirá cobrando el total de su paga, pero si se muere a los dos meses, a la viuda le trincan el 48%.

En un país donde la pensión media es de 925,85 euros, donde de los 18.000.000 que están trabajando la inmensa mayoría son mileuristas, me pregunto ¿Quién coño puede ir a Madrid fusión?

¿Quién coño puede ir a estos restaurantes estrellas, de restauradores e investigadores de las profundidades de las ollas? Solo hay que dar un repaso rápido por sus ofertas gastronómicas y ver que los precios que tienen estos mamandurrios de los fogones, oscilan entre los 85 euros y los 300 eurazos por persona.

Yo no digo que no tenga que ser así, ni digo que no se lo merezcan, ni digo que los que defendemos la libertad de expresión y el libre mercado no podamos criticar estas situaciones, ni que no estén en su derecho de cobrar esas cantidades totalmente injustificadas, por unos productos que no garantizan esos valores.

Estos tres días, puedes pasarlos en el Palacio de Congresos de Madrid, por unos precios muy asequibles a la inmensa mayoría de los españoles, el día 22 por 100 euracos, el 22 y 23 por 175 euracos y 22, 23 y24 por la miseria de 250 euracos. Una suculenta rebaja por las tardes. Las tres tardes 200 euracos.

Sabores de España; y sus distintas cocinas clásicas, no se ustedes cuantos huevos de colores han comido en su vida, debe de ser que a la gallina ponedora de corral le dan a beber de esos licores que hacen ahora de colorines.

Si mi abuela levantara la cabeza y viera un huevo decostruido, y frito en aceite de oliva oxigenado con aire del Ampurdn sobre una sartén de mármol de carrara ya que el de Macael no alcanza los grados kélvines adecuados.

Seguro que diría que Dios le da pan al que no tiene dientes.

Aunque estas no son las cosas que yo defiendo, como la de una "economía salvaje y de libre mercado globalizado", pero ya esta bien de mamandurrias, que si caramelizaciones nitrogenadas, que si frutos del bosque elaborados, sopletes, sopa morada de Halloween, cazuela de franfurters ultra moderna, lentejas con semiesferas de jamón al estilo fer..., coctel de rosas y fresas con gelatina de miel , o escamoles mantequilla de epazote y chapulín triturado con humo de mezquite y demás bobadas gastronomicas.

Esa chica que le dieron la medalla el otro día por levantar un montón de kilos en la última olimpiada, lo hace comiendo botelos del Bierzo. Como esos programas de televisión donde estos cocineros se están llevando la pasta de una televisión que nos cuesta alrededor de 45 euros por español, en perdidas, una televisión pública. (Si al menos estuvieran en una privada).

Donde no hay manera de saber o al menos yo no he dado con los pastizales que imagino se están llevando por programa, además del coste de grabación. Y lo mas gracioso es cuando lo hacen las celebridades, como no tienen donde caerse muertos, pues encima les damos un programita de cocina, como un gran hermano solo que gastronómico. Y como en alguna ocasión ya he comentado los niños a los parques de juegos, ya no les llega con los valores balompédicos, todos unos mesis y unos cristianos, qué saquen a papá de la miseria, ahora además los niños a la palestra gastronómicas, llenando horas de emisión televisiva con ellos.

¿Dónde está el defensor del menor? ¿Cuánto tiempo dedican a la grabación del programa y se lo quitan al estudio? ¿Son niños que académicamente son ejemplares?

¿O son de esos niños que ya se incorporan al circo de cuéntame y llevan 20 años en pantalla llenando los bolsillos de sus papis?

¿A cuántos se les va a generar un problema cuando no consigan su estrella gusilin? O todos serán como esa chica que empezó fregando platos y ahora es la leche frita, de la cocina, de no se que club. ¿Cuántos de estos cocineros vienen de cinco años de escuela de hostelería?

Más de media España esta saliendo adelante con macarrones y espaguetis con tomate frito de bote de línea blanca, y pollos de 1,55 euros kilo. Porque hasta el pescado del pobre, los boquerones y las sardinas están a precios inalcanzables, mientras éstos, tirando de rodaballos, percebes, y discutiendo las ventajas del caviar iraní sobre el ruso.

O el royo montado con el jamón de pata negra, cuando los del seerdo rollizo y colorado, esta de muerte si esta bien curao, es verdad que los paladares de los comensales de estos bien montados, estan a un nivel que los analfabetos nutricionales de la republica del cachelo, jamás podremos conseguir. Que mala es la envidia y que asco me da.

Continuaré sumido en mi vulgaridad. Pero donde este un conejo de alfalfa seca y un kilo de arroz de calasparras y unos cuantos sarmientos para la lume, que les den a las esencias y los perfumes. Siete euros de conejo y tres de arroz, diez tenedores y todos al comedor.

Viva Cartagena

Francisco Hernández