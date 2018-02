La portavoza artificiosa 2018

La guapa Irene Montero,

portavoza del Coletas,

se ha colado hasta las tetas

en el palabro sobrero.

Si es que le falta cabeza

o es que le sobra el sombrero,

recrimino su torpeza

y la pongo más de un pero.

Me parece una partera

de vocablos duplicados;

ni siquiera su portera

los diera por bien usados.

Artificiosa que es

la dama coleta. Amén.

Después de dar el traspiés

ante la RAE más bien.

¡Oh cráneo privilegiado

para soltar tonterías!

¡Y tener que estar atados

a él toditos los días...!

A la Irene la Montera,

la de la voz portavoza,

me la pongo por montera

en este coso. A otra cosa.

Portavoza maliciosa,

coletuda que no duda,

calentona de la cosa

feminista un tanto cruda...

¿Quién la admite en la Academia?

¿Quién la soporta en su salsa?

Esta maldita pandemia

se extiende como una balsa.

Y nadie le pone coto,

y nadie de ello le culpa,

y nadie le entrega el voto

a esta tamarinda vulpa.

Y con ella va la Lastra

y va la Bibiana Aído

y otras más a las que arrastra

por su fango sin sentido.

Que se acabe la torpeza

de estas niñaca de cuento

y que siente la cabeza

que ha engendrado el descontento

entre hombres y hembras al par.

Porque si sigue la broma

de retorcer el idioma,

¿dónde vamos a parar?

Que ellas solas se lo coman,

que ellas se lo den con queso.

Yo por ellas no atravieso

por más alto que lo entonan.

Mujeres a mí, por Dios,

puesto que ya tuve dos,

sálvenme de estas propuestas

que son tontas manifiestas.

Y ahora vamos a reir

por no llorar, que la vida

a no llorar nos convida.

No tengo más que decir.