Me río yo de los pacíficos modos

Con los que quieren mandar a toda costa

Los Independentistas en Cataluña;

Me recuerdan a los indómitos godos,

Que puñal en mano entraron por la costa

Y pusieron aquí corral y pezuña;

Si en un principio no fueron como para

Asustarnos, acabaron siendo piara;

Visto el panorama, no hay más remedio,

Por su avieso instinto de tirar al monte

Para dejar a España hecha un desierto,

Que a marchas forzadas quitarlos de en medio,

Abriéndoseles un negro horizonte:

El que ya a pleno pulmón respira El Tuerto,

Y del que disfrutará, tarde o temprano,

El Moños, con un peine en cada mano;

Aquí a cada cual se le da su tarea:

Si al tal Puigdemont el peinar calvas,

La limpieza de legañas al Junqueras;

Y labores hay para la gran ralea

Que les acompaña a estos dos malvas

En una sola o en varias Estremeras,

Donde puede aprendan: "La Soberanía

De Cataluña,... ¡vaya puta manía!."