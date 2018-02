Carlos Herrera: "¿Alguien se cree que dos etarras asesinos y armados son el ballet de Año Nuevo?"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Celebro saludarles a las 08:00 de las mañana, las 07:00 en Canarias en este día 14 de febrero del 2018, en el que ya saben ustedes que después de San Solterín viene San Valentín.

Pero que hoy en realidad es el Miércoles de Ceniza. Miércoles de Ceniza y por lo tanto comienza la cuaresma que es el tiempo del color morado, ese tiempo en el que podemos ser un poco más buenos.

Hombre, ya sé que cuesta porque... En fin, la reconciliación, el perdón, y todas esas cosas. Es el tiempo litúrgico de conversión, y lo es desde el siglo IV más o menos. En la cuaresma nos vamos preparando para la Pascua, el tiempo de arrepentirnos de los pecados y vamos limpiando la plata y preparando la medalla y la túnica sacándola de...

Y preparando, y las cofradías, y todo lo demás, qué les voy a contar. Son cuarenta días, cuarenta días y ya saben que la cuaresma termina técnicamente antes de la Misa de la Cena del Señor el Jueves Santo, ¡eh!, cuando comienza el Triduo Pascual.

Y hay quien dice, "no, pero si contamos los días hasta entonces son más de cuarenta". No, es que usted tiene que descontar los domingos, tiene que restar los domingos de cuaresma que no son días penitenciales. Es el día del Señor. Esto, en fin... Que lleva su mecanismo, ¡eh! Este tipo de cosas.

Esta mañana que tiene varios asuntos, pero uno que arrastramos desde ayer en el que conviene realizar determinadas puntualizaciones. Y no es otra que la sentencia, polémica claro, siempre que habla el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, inevitablemente parece que tiene que caer en la polémica.

Polémica sentencia que ha condenado a España a pagar 50.000 "leuros" a los asesinos de dos personas en la T4 del aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre de 2006. Dos etarras, concretamente Igor Portu y Mattin Sarasola.

Dice el tribunal que sufrieron un trato inhumano y degradante cuando fueron detenidos por la Guardia Civil. Cuidado, es muy importante esta diferenciación para que sepamos exactamente cuándo se producen los hechos que dice este tribunal que se produjeron. No estamos hablando de malos tratos en la custodia de un detenido, lo cual no solo está prohibido sino que es aberrante. Cuando tienes a una persona detenida, la tienes detenida y ya está.

Estamos hablando de violencia ejercida en el momento de la detención. Oiga, ¿alguien se cree que dos etarras asesinos y armados son el ballet de Año Nuevo que vemos en televisión desde Viena? Cuando se produce una detención en carrera, cuesta abajo, de tíos que quieren escapar, el Estado a través de sus fuerzas de seguridad hace uso legítimo de la fuerza. Y la Guardia Civil hizo uso de la fuerza para evitar que huyeran. Hasta ahora las condenas a España del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es, en fin, una colección de señoras y señores acariciándose las gónadas y cobrando un pastón, dependientes del Consejo de Europa, por cierto.

Hasta ahora las condenas en relación a denuncias de tortura se han debido a la supuesta falta de investigación de las mismas. Ahora habla de malos tratos, por cierto, no habla de tortura, habla de malos tratos.

Estos agentes que detuvieron a estos dos asesinos condenados a no sé cuántos, cientos de años, fueron en primer lugar condenados por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, pero después el Supremo vino a poner las cosas en su sitio y los absolvió. Consideró que no había exceso de violencia, en ningún caso gratuita, porque los guardias civiles actuaron en cumplimiento de su deber.

Y les vuelvo a decir, las lesiones no fueron en custodia sino por una detención violenta mediante el uso legítimo de la fuerza. Conviene recordar que este alto tribunal tiene un listado bastante insólito en el que muestra su sensibilidad más exquisita con las peores causas, las peores.

Escribe además sentencias como esta que a decir de fuentes jurídicas que ha consultado este programa es una sentencia realmente hecha de batiburrillo, técnicamente mala, que ignora que los etarras se contradicen porque mienten; que las lesiones se producen y además se justifican en la detención y que hay un documento incautado al jefe de ETA, Cherokee, en el que se reconocer las denuncias falsas.

Hoy lo publica en portada " La Razón", una carta intervenida a Cheeroki a 2008. Dice, textualmente: "Lo relacionado con las torturas falsas sufridas por Igor en manos del enemigo está en buen camino. Esta es la estrategia, hay que seguir ante las caídas, ante las detenciones siempre.

Visto el resultado que estamos obteniendo y el daño que le causamos al enemigo, denunciemos torturas y nunca, nunca, nunca, tranquilamente nos ratifiquemos delante del juez. La lucha es la única vía. Viva ETA siempre". Y esto se lo tragan esta colección de cretinos entre la que está un ilustre español que fue uno de los últimos regalitos que nos dejó Rodríguez Zapatero llamado Luis López Guerra.

Uno de los factores que hizo que se acabara la Doctrina Parot por la cual se ha puesto en la calle a un número indeterminado que ahí están haciendo de las suyas.

Además, ¿qué más cuestiones tiene aberrantes este texto? Que traslada al acusado la carga de la prueba. Oiga, demuestre usted que no le torturó. Ve, como les hemos dicho antes, ¿y por qué no demuestra usted que no es un imbécil? Ah, es complicado, ya lo sé.

Y eso que en algunos casos hay, desde luego, evidencias palmarias. Pero ahí siempre está, ya les digo, Luis López Guerra para dar cobertura a intereses de ETA contra el Gobierno de España.

Por demás y como coda final, el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo no es una instancia superior que pueda sustituir tribunales nacionales, porque además en este caso lo que ha hecho ha sido darle la razón a la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y quitársela al Supremo.

Es decir, dirimir en una cuestión de justicia nacional, de diferencia de criterio entre dos tribunales, que no es precisamente lo que le corresponde. Eso sí, conviene aclarar que los 50.000 euros que dice que el Estado tiene que pagar a estos dos, a este par de asesinos, no se van a pagar. Ya solo faltaría eso.

En todo caso se les va a descontar de los dos millones de euros o seis, no me acuerdo, que tiene que pagarle a la familia de las personas que asesinaron con la bomba que pusieron Portu y Sarasola.