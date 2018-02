Un descerebrado llama puta a la Virgen

Surge una duda: ¿el descerebrado es él que hizo el pregón o quienes le votaron? - Ustedes los políticos nos tratan como a idiotas

- Es porque nos han votado. Diálogo entre dos personajes de una novela de Agatha Christie

Porque, amigos míos, ya está bien de culpabilizar siempre a los políticos, aunque se les culpabilice con toda razón; tenemos que empezar a mirar a quienes votan a esos políticos.

En Santiago de Compostela un señor que, se supone, es dramaturgo fue encargado por el alcalde de esa ciudad que pertenece al conglomerado de Podemos, para decir el pregón de Carnaval. El pregonero responde al nombre de Carlos Santiago y carece de cerebro porque cuando nació y a la hora en la que todos los nacidos han de presentarse al reparto de cerebros, se ausento naciendo sin él. Parece ser que al alcalde le pasó lo mismo. Es decir, pregonero y alcalde son unos descerebrados. Pero descerebrados hay muchos, más que botellines de cerveza; lo que distingue a estos dos es que, además de descerebrados, están llenos de rencor, envidia y no han superado todavía los traumas sexuales de la adolescencia, además de tener muchas asignaturas vitales pendientes. Que le vamos a hacer.

Políticos como los reseñados más arriba son votados libremente y, por lo tanto, están legítimados para tomar las decisiones que ellos crean deben tomar. Lo que ha sucedido en el pregón de Carnaval de Santiago, aun siendo indecente, irreverente y ofensivo, está legitimado por quienes les votaron que, paradójicamente, son los mismos que ahora se escandalizan. Yo desconozco que esperaban esos votantes de personajes como estos, pero es de sobra sabido que los hombres hemos podido establecer una especie de nivel para la sabiduría. Pero, somos incapaces de establecer un nivel para la estupidez.

La pregunta sigue y seguirá en pie: ¿Quién merece más reproche, el político que nada suma y resta mucho o el ciudadano que le vota?

Antes de terminar permítanme una anécdota.

En Inglaterra, en un club, un lord afirmaba ante sus compañeros que no creía en la democracia. Se lo afearon y le invitaron a que lo demostrara con algo sólido. El lord llamó al camarero y le preguntó que opinaba sobre el nuevo estatuto de mercado con la Commmonwealth que habría de ser sometido a la opinión de los ciudadanos. - Milord, discúlpeme (contestó el camarero) Yo no tengo ni idea de que es ese estatuto. - "El voto de ese ciudadano que nada sabe ni nada entiende de la importancia del estatuto, puede decidir que sea o no aprobado".