Jesús Millán Muñoz: "El PEN Internacional"

El PEN Club Internacional, fue fundado en Londres el 05 de octubre de 1921, por Catherine Amy Dawson Scott, al principio era una asociación de escritores o de poetas, ensayistas, novelistas.

Actualmente se incluirían todas las personas dedicadas al oficio de la escritura y no solo de la literatura, por ejemplo, se ampliaría a periodistas, traductores, historiadores, últimamente también blogueros y personas que escriben en Internet. Actualmente existen veinticinco mil socios en el mundo.

Podríamos resumir alguna de sus funciones y finalidades, y matizar algunas: - Es una asociación, que ha sido esencial en la defensa de la libertad, de la libertad de expresión en múltiples ámbitos, y en la libertad del escritor-pensador-literato, de la libertad en el ámbito de las Letras, en sentido amplio. En definitiva, de la defensa de los derechos humanos, a través del ejercicio de la palabra, a nivel internacional. Ya que existen centros del PEN en más de cien países.

Como nacido en la austera Piel de Toro, siempre percibimos, como tataranietos de la Edad de Oro de la literatura española, siempre sentimos-percibimos-pensamos las dos caras de la moneda, quizás, debido a las enormes contrariedades-contradicciones-perplejidades-paradojas que existen en Celtiberia-Piel de Toro-Hispania desde hace siglos en relación a la literatura-escritura...

Siempre he pensado, que el PEN internacional, podría ampliar su espectro, creando un directorio universal, de todos los escritores y autores de letras mundiales, empezando por cada zona geográfica, por cientos de miles, que "diríamos no tienen que temer censura social o política, pero sus productos por el mercado, o por diversas razones, falta de calidad, no llegan al público". Hoy vía Internet, permitiría tener archivos virtuales, de miles o docenas de miles de autores, que existen, y que sus obras apenas son conocidas, o están en los vientres de los ordenadores o de los cajones de los despachos.

Esto no es una persecución, no es censura ideológica, pero si "censura económica", sus productos, por falta de calidad o de interés, no existen. Y son escritores que se pasan décadas trabajando con las palabras y las ideas. Creo que esta sugerencia debería ser estudiada y analizada y ponderada y criticada y razonada por los órganos competentes del PEN.

- Una de las funciones de dicho club es la cooperación intelectual y la tolerancia-respeto entre los escritores, y de este modo colaborar en la memoria de los pueblos.

También la defensa de los escritores o personas de las letras, de las vicisitudes de la historia, es decir, de los autores o periodistas o blogueros que son perseguidos en determinados ámbitos geográficos y territoriales e ideológicos y culturales, y son encarcelados, asesinados o perseguidos o perseguidas en zonas de regímenes no democráticos.

- Dentro del PEN existe un comité de escritoras. Además de todas las funciones y finalidades que realizan, yo sugeriría que hiciesen un archivo de todas las escritoras existentes, en cada ámbito territorial o geográfico, todas las escritoras existentes y que ellas quisiesen estar, por ejemplo, en Zambia o en Malí o en España o en cualquier otro país, tengan mucha importancia o tengan poca en la literatura. De ese modo se harían visibles, tengan muchos libros publicados o tengan pocos o solo puedan demostrar tener algunos registrados en la propiedad intelectual, para mostrar y demostrar que son escritoras.

Creo que esta visibilidad, el estar en un archivo material, sus nombres y algo de sus obras, o en uno virtual si las condiciones de libertad lo permiten, en diferentes ámbitos del mundo y en diferentes lenguas-sociedades-culturas-ideologías-geografías, creo que sería un paso enorme en el desarrollo y progreso y conquista de las finalidades del PEN Internacional.

- El PEN que uno de sus objetivos es promover la paz internacional, a través de las letras-escritura-literatura-periodismo-pensamiento, debe intentar, creo modestamente, en uno de sus primeras obligaciones, conocer cuántos escritores y autores y escritoras o periodistas existen en el mundo, y que ellos o ellas quieran estar en esos archivos, de tal modo, que igual que se conoce cuántos panaderos existen en cada territorio, o cuántos médicos, pues lo mismo.

Solo la escritura tendrá una finalidad y función clara en el mundo, cuándo tengan los mismos parámetros-referencias-ponderaciones que el resto de oficios y profesiones en el mundo y en cada realidad geográfica y social y cultural y lingüística.

- Para terminar y como expresaba la filosofía griega, no sirve ninguna filosofía que no sirva para curar algún mal humano. Yo sugeriría al PEN Internacional, que crearán otro PEN o una organización adscrita a ellos, de PEN para autores plásticos, dónde podrían estar todo tipo de autores de pintura, escultura, arquitectura, diseño, etc., y con ellos intentar defender los mismos o similares fines e intereses que se hace con la rama de las letras.

http://soliloquios.blogia.com © jmm caminero