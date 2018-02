Francisco Hernández: "El hombre contra el hombre"

El límite entre la vida y la muerte era bastante turbio en la Checoslovaquia de los años 50 del siglo pasado. Una muestra más de lo que los comunistas son capaces allá por donde campan.

En este caso al igual que en anteriores, todos los países del telón de acero, fueron abducidos por un comunismo atroz, "o estabas con ellos o estabas en contra de ellos", hoy estabas en el vértice del poder y al día siguiente colgabas de una horca.

Como de costumbre un golpe de estado en 1948 llevo a los checos a una dictadura comunista de esas que mete miedo. El primero en ir al patíbulo fue el Secretario del Partido Comunista; Rudolf Slánský.

Toma nota Pablo. Pero hoy me voy a centrar en uno de esos miles de personas anónimas que en multitud de ocasiones, se oponían a estos intolerantes y totalitarios. Personajes que desconocemos su existencia, ya que son infinitas las películas y documentales de nazis con las que no han deleitado, y por la que conocemos las atrocidades cometidas en los campos de concentración de los asesinos nazis en Polonia y demás países. Atrocidades cometidas contra el pueblo judío, y todos aquellos que no estaban en su cuerda.

Son muchas conmemoraciones las que hacemos todos los años, y muy bien hechas por cierto, pero siempre en la misma dirección. De los campos de exterminio de los regimenes totalitarios comunistas hay algún documental menos, de hecho hasta los que hay están manipulados y con alguna que otra justificación. Todos los países que se alinearon en el famoso telón de acero, donde se levantaron kilómetros de alambradas fronterizas, de donde no se podía escapar, electrificadas, y muy bien vigiladas.

Aunque algún que otro túnel y algún que otro valiente, las cruzaban del Este al Oeste con múltiples objetos, el principal combatir al comunismo. Uno de estos personajes fue el celebre Miloslav Stedrý. Del que yo mismo no conocía nada hasta antesdeayer.

Miloslav procedía de una familia obrera, y no sintió nunca simpatía hacia el comunismo, participo en la resistencia antinazi en la Segunda Guerra, en el territorio del entonces, protectorado de Bohemia y Moravia.

Tras el golpe de estado comunista en Checoslovaquia, Miloslav Stedrý no dudó en incorporarse a la resistencia contra otro régimen totalitario, es por ello, que sufrió toda clase de persecuciones, torturas, encarcelamientos, maltrato y sujeto a interrogatorios crueles, por la conocida Seguridad del Estado, por sus actividades.

En una de sus huidas, fue detenido en la estación de ferrocarril, cuando intentaba salir hacia Alemania e ipso facto le rompieron una pierna para que no intentara escapar. Fue condenado a muerte por su constante lucha contra el comunismo, pero al final, lo condenaron a cadena perpetua, y en la amnistía de 1953 le redujeron la pena a 25 años de prisión. Fue tal la cantidad de ataques, que les infringió a los totalitaristas que lo que mas me llama la atención de su oposición a los comunistas, es que llegaron a conocerlo por el JAMES BOND Checo por sus numerosas fuga, e intentos de fuga de los campos de trabajo forzados, el mas sonoro de ellos el de las minas de Uranio de Jáchymov, o cárceles como la de Valdice.

En el año 1960 Miloslav Stedrý fue trasladado al presidio de Leopoldov. Fue excarcelado en el año 1964 como uno de los últimos presos políticos y falleció dos años mas tarde. Fue de tal intensidad su vida política contra los comunistas que se le dedicó una exposición, junto a otros compañeros, que huyeron del régimen comunista, o de los campos de trabajos forzados ó a través de la "LA CORTINA DE HIERRO" la exposición fue instalada en la sala de ventilación del fortín de hormigón K-S 14 de Králiky.

En el mismo bunker de Králiky, donde se improvisaron los tribunales, y se torturaba y ejecutaba a los checoslovacos. En la misma sala esta ubicada una vitrina que se refiere a la ejecución por la pena capital. Bajo el vidrio se arrastra como una serpiente, un DOGAL que se utilizó en el presidio de Paukrác en Praga entre los años 1949 y 1954. Como siempre los totalitarios comunistas se empeñaban en ocultar las ejecuciones y así evitar que se pudieran contar el numeroso numero de penas de muerte que aplicaron.

De hecho el Partido comunista checoslovaco, edito un decreto, que recomendaba encubrir las ejecuciones, al ser posible en espacios subterráneos y o similares, y minimizando al máximo la presencia de testigos.

Así que cada vez que observo y escucho a personas bien nacidas y bien educadas, mejor estudiadas, las bondades del comunismo, y como se sienten orgullosos de ser comunistas, yo casi siento verdadero asco de la raza humana. Y asco de lo que no cuentan los libros de texto.

Y luchare con todas mis fuerzas contra todo tipo de totalitarismos sean de izquierdas o de derechas. Ya se que el brutal capitalismo mata, ese capitalismo por el cual trabajamos a diario para generar un estado de bienestar y una vida en común de respeto y sobriedad, con libertad. Aunque tengamos que aguantar a diario la matraca de la socialdemocracia.

Esos que reparten el sudor de la frente de los demás, e igualan a todos los que se esfuerzan a los que no se esfuerzan. Pero prefiero que me maten a impuestos que con un dogal. Y la revolución de terciopelo, para más adelante.

Viva Cartagena

Francisco Hernández.