Sexy boom de la hipocresía 2018

Alcanzamos el record de los Guinnes de la hipocresía.

En el siglo XXI... ¡Quién lo diría!

Se retiran los clásicos de la pornografía

y se exhiben, se expanden, se subastan -con bravona porfía-

los formatos baratos que la actual progresía

enseña y diseña, retuerce y amplía

para estar al loro, para estar al día

de la pobre, triste e infantil manía

de colgar un cuadro, loco locomía,

en la pared vacía.

¡Ay Señor, Señor, madre, madre mía,

qué desfachatez, qué megalohombría!

Caliente, caliente; fría, fría, fría

esta tonta orgía

de descerebrados sin rumbo ni guía,

pero, millonarios, -qué tíos, qué tías-,

tiran del erario de SUS biografías

Sexy boom proclaman por las Galerías

de Malboroug, Shótebis y otras osadías.

Ay quién por amor, quién regresaría

a Tiépolo, Mengs, Tiziano, Durero..., y en sus alcancías

encontrara aquello que pintar quería.

Sexo, sexo, sexo, sexo por doquier

hoy igual que ayer.

Es la femenina manera de ser,

y la masculina..., con ella yacer.

¡Y lo que aún nos queda, mis almas, por ver!

Busca de placer.

Eso es lo que al hombre -también a la mujer-

les lleva a salirse -con su proceder-

del punto encoñado, punto, punto G, joder por joder.

Solteros, casados, humildes y Sirs...

van a por lo mismo por vulvas hender.

Sostén sostener y bragas poner

es lo que hay que hacer,

dicen los pacatos que odian a Luzbel,

instando a las damas a que se sepan contener.

Pues no sé, no sé qué hayan de esconder

pues la flor en fruto se intenta extender.

Sexy boom empieza nuevamente a amanecer.

Dejadlo subir, dejadlo correr,

dejadlo surtir de placer, placer.

Gozad del momento. No volverá ayer.