Carlos Herrera: "¡Qué ojo ha tenido el PSOE, eh!"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Esto es cuestión de hacer una resta. Si estamos a día 20 y febrero de 2018 tiene 28, pues quedan 8. ¿Para qué? Para que se acabe el mes. ¿Y qué pasará cuando se acabe el mes?

Que ya será el primero de marzo y que habrán pasados dos de los tres que conforman una de las cuatro partes del año: el trimestre. Vea usted que la cosa está mucho más cerca de lo que parece. Además, cuando se haya acabado marzo se habrá acabado hasta la Semana Santa. Imagínese. ¡Qué barbaridad!

Sigue la lluvia en el Cantábrico, en Navarra, en los Pirineos donde puede ser copiosa. En el resto el día va a ser prácticamente como el de ayer. Un día, tiempo estable, más o menos agradable, las temperaturas van subiendo un poco.

Todo es, todo es llevadero, todo es llevadero. Eso estará pensando Luis de Guindos ahora que sabe que en los próximos ochos años, por un periodo no renovable, va a ser vicepresidente del Banco Central Europeo. Es decir, se va a vivir a Fráncfort, que también es un sitio muy...

Vamos a ver, la feria de Fráncfort., como que muy, muy de ir a pasárselo, tampoco. Tampoco. Pero bueno, tiene sus cositas. Reconozcamos que la ciudad tienen buenas salchichas, por ejemplo. Y entonces, ¿qué va a hacer en la vicepresidencia del Banco Central Europeo?

Pues hombre, el vicepresidente ya se lo venimos diciendo esta mañana, lo que hace es reforzar la figura del presidente, está muy unido al presidente. Y va a tener que explicar la política monetaria, la próxima política monetaria del Banco Central Europeo que es donde está el magma de la cosa.

El Banco Central Europeo va a cambiar posiblemente, no sabemos si de forma gradual o más o menos brusca, esa forma de... Además de comprar deuda a destajo para reflotar la economía de la eurozona, seguramente acabar con el dinero barato. El dinero casi casi gratis se acaba, y habrá que estudiar de qué manera se hace y se explica.

Eso lo va a tener que hacer Luis de Guindos. Esto luego ya supone para España una designación importante porque a pesar de ser la cuarta mayor economía de Europa llevaba seis años sin ocupar un sillón en la cúpula del banco. Y ahora lo ocupa, hombre, con razones suficientemente holgadas, para que cuando llegue el final de marzo los jefes de Estado y de Gobierno en una cumbre confirmen lo que ayer decidieron los ministros de Economía del eurogrupo, que fue elegir a Luis de Guindos en lugar de al irlandés que además se retiró en el último tramo de la competición por decirlo de alguna manera.

¡Qué ojo ha tenido el PSOE, eh! ¡Qué ojo ha tenido! ¡Siempre apostando al ganador, eh! Es una... Qué habilidad más grande la de Pedro Sánchez. Mira que se lo dijo Felipe González: "Ojo que vas a hacer el ridículo". Pero bueno, estos mamelucos, es que... Fíjese ahora, por ejemplo, pudiendo elegir a Elena Valenciano, que es una mujer, que es lo que ellos querían para la vicepresidencia del Banco Europeo, y además es del PSOE, presidenta del grupo socialista en el Parlamento europeo porque el que lo es lo deja, y han dicho que no. No, no. Esperemos a dentro de un año y medio. Ya veremos si...

Qué mujer es la que nosotros preconizamos para.... Total, que de repente hay unas veces en las que tiene que ser una mujer y otras no. Un pequeño detalle, Elena Valenciano apoyó a Susana Díaz en las primarias. A lo mejor, a lo mejor por ahí deben ustedes ver alguna de las cosas.

La otra es que Luis de Guindos deja de ser ministro. Va a ganar cinco veces más como vicepresidente del Banco Europeo, tampoco es un detalle baladí. Pero bueno, no creo que sea ese precisamente el argumento fundamental que le mueve. Va a dejar de ser ministro y ahora veremos qué es lo que hace Rajoy, que se lo puede tomar con cierta calma durante...

Pero tampoco sin excesiva, sin excesiva prisa pero sin excesiva pausa. Es un cargo realmente muy delicado el de ministro de Economía de un gobierno, y más de un gobierno al español con una crisis que se ha vivido en los últimos años.

¿Del Supremo qué? Del Supremo siempre llegan noticias, ya saben... El Supremo estos días está llamando a los protagonistas de ese golpe dado en Cataluña en función de varias cosas: de la impresión que se tiene por las propias declaraciones de los afectados; y segundo, de las notas que la "molesquine" de José María Jové apuntaba cuál era la responsabilidad de cada uno.Y ayer fueron a declarar Martita Rovira y Marta Pascal, una de Esquerra y otra del PDeCAT a cual más furibunda, a cual más fanática de esta cuestión de la independencia.

Pero esto es sorprendente, llegan al juez y le dicen al juez: "no, no, no, nosotros no, no, no, no, no. Será Puigdemont, yo no. Puigdemont. Toda la culpa para Puigdemont que está en Bruselas. Pero vamos a ver Marta Rovira, si solo hacía falta oírla, seguirla mínimamente para saber que era de un fanatismo radical para nombrar, para hacer, para desarrollar la república catalana, la declaración unilateral de independencia. Todo lo que fuera necesario para coaccionar a Puigdemont, que no tuviera ni si quiera la tentación de convocar elecciones para impedir el 155.

Bueno, pues ayer dice todo lo contrario. Y lo mismo dice Marta Pasucal. Las dos quedaron en libertad. Marta Pascal: "Siempre aposte por la legalidad y por la Constitución". Pues será por la de Dinamarca porque la de aquí, pero bueno... Cada una dice lo que quiere ante el juez y luego el juez ya tomará debidamente las medidas que considere oportunas, ¿no? Aquí nadie, nadie tiene la valentía de salir, de dar un paso al frente y decir, "que fui yo. Que sí. ¿Qué pasa? Yo quería la república catalana. Yo era la que empujé para que esto fuera así".

Nadie. Ni una. Todo el mundo diciendo que era un chiquillada. Una cosa retórica meramente para alimentar con migajas al pueblo, al populacho y para hacernos la ilusión de que algún día tendríamos la república catalana y tal y que cual.

Y Puigdemont qué dirá de todo esto. Porrque claro, Puigdemont está en Bruselas con nulas posibilidades de volver. Podría volver, ¡eh! Y decirle al juez le están mintiendo, porque eran los más fanáticos, lo que más querían, más que yo, que se proclamase la república catalana.

Oiga hoy está citado Artur Más, fíjense el negocio que ha hecho Artur Mas con su vida. Era presidente de la Generalidad, regularcito, pero bueno, era presidente, y más o menos la cosa salía. No consiguió un cupo, un cupo como el vasco, un concierto económico, vaya, y entonces decidió empezar a promover la independencia en Cataluña. Soliviantarlo todo. Soliviantar este "merdé" que ha creado en su tierra, que ha conseguido acabar con el autogobierno.

No solo no ha conseguido la independencia sino ha acabado con el autogobierno. Bueno, ha perdido su dinero, su casa, está inhabilitado para los restos. Es... un claro, dónde va... Quién va a confiar en Artur Mas para un puesto de responsabilidad serio. Y además ahora puede ser acusado de rebelión por el proceso soberanista. Vaya, Vaya elemento, vaya negocio que ha hecho con la independencia Artur Mas y los demás

Sabemos ya, por fin, que Anna Gabriel, la anticapitalista que ha ido al paraíso del anticapitalismo, que como todo el mundo sabe es Suiza, a refugiarse, no va a venir a España a declarar ante el juez. Ah, bueno, pues... Cada uno tendrá su propia estrategia, ya lo estamos viendo.