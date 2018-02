Jaime González: "Lo del PSOE no es corrupción, sino reparto solidario"

El fraude de los ERE falsos de Andalucía es cuantitativa y cualitativamente el mayor caso de corrupción política de la historia de España, pero su repercusión mediática y su incidencia en la opinión pública ha sido insólitamente escasa en función de la cantidad defraudada.

Por decirlo de una manera más clara: nunca 750 millones de euros dieron para tan poco en términos informativos ni resultaron menos lesivos para la imagen de un partido -el PSOE- que ha contado con la asombrosa benevolencia de las terminales mediáticas de la izquierda.

Cuando ABC, allá por 2009, empezó a publicar los chanchullos de Mercasevilla que están en el origen de la trama, pocos se hicieron eco de los tejemanejes que, con el paso del tiempo, permitieron conocer la verdadera dimensión de un escándalo de proporciones siderales.

Todavía hoy, cuando los responsables rinden cuentas ante la Justicia, un sutil velo informativo sigue cubriendo el caso y los mandos socialistas implicados gozan de un tratamiento que no se corresponde con la campaña de acoso y derribo promovida contra otros dirigentes de ese «partido corrupto» que nos gobierna y al que «habría que ilegalizar» por «ser una banda criminal con apariencia de partido político».

Antes de que me acusen de practicar groseramente el «y tú más», me he cubierto las espaldas con abundante documentación: como el que guarda halla, nadie podrá acusarme de tapar la porquería del PP ni de cubrir la golfería de esa legión de truhanes sin escrúpulos que cubrió de inmundicia las siglas de un partido con una proporción demasiado alta de indecentes.

Pero como me conozco a mis clásicos, ahí están las veces que ABC y el arriba firmante han denunciado la corrupción que afecta al partido del Gobierno. Ni velos ni cortinas. A ver si aceptan ellos el reto de contar el tiempo y el espacio informativo que emplearon en denunciar la corrupción de los unos y los otros.

Que la corrupción de la izquierda tiene bula y la del PP es una bola informativa que no para de crecer es una evidencia empírica. Cómo será la cosa que es la quinta vez en diez años que escribo sobre el mayor caso de corrupción política de la historia de España.

Cinco artículos en 3.650 días para un escándalo de 750 millones. A Rita Barberá le dediqué tres en un mes, hasta que se fue de este mundo hastiada de comprobar cómo por mil euros la perseguimos por tierra, mar y aire. Para titular el artículo de hoy voy a tomarle prestada una frase que me dijo poco antes de morir.

«Aunque la Justicia proclame mi inocencia, para muchos seré siempre una corrupta. En este país, Jaime, la izquierda no roba nunca, sino que practica el "reparto solidario"».

Lo clavaste Rita, lo clavaste.