¿La Humanidad está bajo la espada de Damocles?

Sin caer en la tragedia, ni en la grandilocuencia, la Humanidad que está ya en una fase plenamente global, está en una situación, diríamos de un dilema de horizontes enormemente complejos, y si toda la humanidad, incluyendo todas las interpretaciones culturales de sentido o metafísicas profundas, seculares y no seculares, puede que las enormes irracionalidades e intereses humanos, no sea capaz de armonizarlos con una racionalidad suficiente, y entonces, la especie humana caiga en contradicciones tan enormes que pueden llevar al ser humano, frente a la propia autoexintición, o al menos, crearse enormes sufrimientos, como jamás hemos visto... Pregunto.

- ¿Puede una sociedad o parte de ella, o un Estado o parte del Estado entrar en una especie de semilocura colectiva, sociopolítica o socioeconómica o sociocultural?

¿Tenemos suficientes medios teóricos y prácticos de organización de las sociedades, para que éstas, en determinados momentos o situaciones caigan o no caigan en una especie de locura colectiva, que afecta, a la sociedad, pero también al Estado?

¿Acaso la historia y la Historia no está llena de casos, que ejemplarizan dicha realidad o dicha posibilidad o dicha entidad o dicha causalidad?

¿Debemos aceptar, con dolor de nuestro orgullo-vanidad-soberbia, que somos una especie biológica muy primitiva, psicológica afectiva muy primitiva, social y cultural y en conocimientos muy primitiva?

¿Nos creemos enormemente sabios y cultos y poderosos, como colectivos o como sociedades o como Estados o como culturas o como especie, pero en el fondo, aunque no sabemos o no tengamos con qué compararnos, en el fondo somos muy primitivos, estamos muy pocos desarrollados y perfeccionados a nivel irracional y a nivel racional?

¿La prueba es que desde el Neolítico, hace ocho o diez milenios, hemos soportado, la humanidad, miles de guerras y conflictos armados, con cientos de millones de personas fallecidas, entre todos estos conflictos, además de enormes crueldades y violencias?

¿Existen plagas o epidemias o jinetes del Apocalipsis, que en parte, algunos hemos solucionado, pero otros todavía no, que nos han causado cientos de millones de muertes, el hambre, las epidemias resueltas o no resueltas, enfermedades, etc.?

¿Existen conflictos sociológicos-demográficos, con base en estructuras económicas-políticos-militares, pero que tienen una base ideológica-cultural-metafísica, de corte secular o no secular, que convierten a los seres humanos, en homo hominis lupus, Hobbes, como la historia ha mostrado y demostrado hasta la saciedad, incluso hasta el mismo siglo veinte?

¿Estamos situados actualmente en un horizonte, que no conocemos exactamente como se desarrollará, en el cual, por muchas interpretaciones que se planteen, no se sabe o no se conoce, si cientos de millones de seres humanos perderán sus trabajos potenciales, debido a la IA, o inteligencia artificial, la IA ocupará sus trabajos, y por consecuencia se abre en el horizonte dudas y debates y posibilidades, que nadie, que sepamos nadie está capacitado para resolver...? ¿No se sabe si cientos de millones de personas no tendrán trabajo o empleo, porque éste será ocupado por la IA, en formas que todavía desconocemos?

- ¿Los retos tecnológicos científicos, que nos abren enormes posibilidades, como nadie podrá negar, posibilidades positivas, nos abren también enormes dilemas o enormes perplejidades o enormes paradojas o enormes silencios, por ejemplo, el poder tecnocientíficos alcanzado por el ser humano, es o tiene la capacidad desde hace siete décadas de que la humanidad, la especie humana a si misma se puede extinguir como especie, acompañada de paso con la extinción de cientos o miles de especies...?

¿Dicho de otro modo, el ser humano ha alcanzado un poder enorme, pero quizás, no tenga las infraestructuras sociales, políticas, económicas, ideológicas y culturales, a nivel teórico y a nivel práctico, a y en todos los sentidos, para autocontrolar todo ese enorme poder...?

¿De momento la veintena, aproximadamente, de grandes superestructuras culturales-ideológicas-filosóficas-metafísicas existentes en el mundo, en muchos sentidos, hasta ahora, han entrado en conflictos entre ellas, sean de tipo secular o sean no secular...? ¿Y esta es la fuente enorme de perplejidades, es como si el ser humano, como individuo y colectivo y sociedad y Estado, tuviese un tronco enorme de titanio, pero sobre unas piernas de barro...?

Yo, nosotros, como modestos escritores-pensadores, no podemos hacer otra cosa, nada más que buscar nuevas preguntas-datos-razones-argumentos, para intentar que el ser humano, sea consciente de la situación en la cual estamos, no solo como individuos-colectivos-sociedades-Estados-culturas-metafísicas, sino como especie humana. ¿O dicho de otro modo, la Humanidad y la especie humana, quizás está bajo la espada de Damocles, que ella misma, ha ido creando, y si no es consciente, la espada aún será más grande...?

© jmm caminero