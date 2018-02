Siempre he creído que Puigdemont nunca planificó su viaje a Belgica, que fue simplemente una huida por miedo a ser encarcelado. Posteriormente la huida le salió bien, momentáneamente, porque consiguió que algunos medios -los suyos- vendieran también a los más ingenuos de Cataluña, que son muchos, la figura de un presidente legítimo exilado por el "golpe de estado del 155", que volvería a Cataluña de nuevo para seguir luchando por la independencia si era reelegido por los catalanes.

Ya empieza la gente, incluso su colegas, a cansarse, y aunque creo que intentará seguir dando guerra por un tiempo, al final será olvidado por los medios, que son los que le dan vida y terminará teniéndose que mudar desde la casona de 4400€ mensuales a algún apartamento más barato.

Pues bien, ahora nos ha salido una imitadora, la pobre Ana Gabriel de la CUP, guerrillera urbana sin armas cuyo partido ha perdido 6 de los 10 diputados que tenía en el Parlament y que necesita una cobertura mediática como la de Puigdemont para seguir llamando la atención.

Pobre Ana, he repasado toda la prensa, la habitual que leo cada día y ya no la veo, los planes le han salido mal, creía la pobre que el juez iba pedir una orden de extradición a Suiza y el juez no la ha pedido. Fin de la historia, se acabó lo que se daba, ya puede empezar a buscarse un empleo en Suiza, o un pagano, porque la vida en Ginebra está muy cara y sin extradición, no hay noticia, el olvido está garantizado y la rentabilidad político/publicitaria que pensaba obtener, se ha esfumado.

Pero si tú mismo lo has dicho Ana: no has hecho nada, ¿Qué ibas a hacer? Si no eras nadie, solo la reina simbólica en vaqueros y sin corona de la CUP . El juez te había citado para interrogarte y las posibilidades de ir a la cárcel eran prácticamente inexistentes como quedó demostrado con las declaraciones de tu colega Mireia Boya que le contó todo al juez, sin mentir como los otros, y no le pasó absolutamente nada.

Mira en que berenjenal te has metido, estás en Suiza, con una orden de detención, lejos de tu familia, de tus amigos, de tus colegas tribales y no sabes cuándo volverás, y en Suiza de nada te va a servir dar vueltas con unos pantalones vaqueros raidos y una camiseta llena de publicidad. Ahí los méritos se cuentan en francos, francos suizos.

Es lo que pasa cuando uno se cree ser más listo que los demás, ¿creías que el juez es tonto?, solo por el hecho de haber sabido subir por la cuerda hasta el Supremo, ya podrías ver que no, pero claro, tú has visto a Margarita Robles y has creído que al Supremo llega cualquiera, pues no, salvo unas pocas excepciones, a los que llegan al Supremo no les puedes enseñar nada de estrategia porque la estrategia es requisito para ese ascenso, mientras que lo de buen jurista, es tan solo mérito, ¿o es que no te acuerdas de Bacigalupo?, a lo mejor eres demasiado joven.

En fin, que si algún descerebrado no mete la pata pidiendo tu extradición vas a tener tiempo para hacer, no una, sino varias tesis doctorales, pero con exámenes por correspondencia.

Feliz estancia, y gracias.

No es broma



http://nosonbromas.blogspot.com.es/