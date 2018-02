Eleonora Bruzual: "Alfred de Zayas, otro despreciable canalla en la ONU"

La semana pasada conocimos una encuesta sobre condiciones de pobreza y hambre que se viven en Venezuela, investigación avalada por tres de las universidades más reconocidas del país: la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Católica "Andrés Bello" y la Universidad "Simón Bolívar".

Proyecto para identificar los principales problemas que vulneran derechos esenciales, determinar la percepción de seguridad pública y dar cuenta de las disparidades socioeconómicas de la población. Las conclusiones son devastadoras: más del 60% de los venezolanos se acostó con hambre por falta de alimentos el pasado año 2017.

Ya han transcurrido casi dos meses de este nuevo año y lo que vemos en calles de ciudades y pueblos de nuestra geografía, nos confirma lo que sabemos: Existe una verdadera crisis humanitaria producto del devastador narcorégimen de Nicolás Maduro y su pandilla de castrochavistas.

Pero todo esto es además de evidente, imposible de negar para ciudadanos y para observadores internacionales siempre que estos últimos sean personas honestas, sin embargo, como conocemos que muchos organismos internacionales han sido penetrados por esa fauna comunista que casi siempre fusiona marxismo, nazismo, terrorismo y antisemitismo, al momento de conocerse la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI), llegó al país un ser repulsivo de nombre Alfred de Zayas, cubano de nacimiento y norteamericano por nacionalidad.

No es la primera vez que este peligroso vocero de la narcoizquierda internacional, el terrorismo islámico, el nazismo y el antisemitismo se presenta en Caracas para avalar una tiranía denunciada por todos los demócratas del mundo y que si para algo ha servido es para financiar los perversos planes de los siniestros proyectos múltiples de criminales como Alfred De Zayas, que hay que decir que ya desde el pasado año no hace otra cosa que negar la tragedia que arropó a Venezuela desde que el castrochavismo llegó al Poder.

Desde finales del año 2017 De Zayas se ha dedicado a desmentir la espantosa realidad venezolana, y ahora vuelve a arremeter. Quizá muchos dirán: ¿Pero quién es Alfred De Zayas, y que importancia pueden tener sus declaraciones? Pues a eso voy. Este cómplice de los más siniestros proyectos que ha conocido la humanidad desde el siglo pasado es nada más y nada menos que jurista asesor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Desde ese cargo clave, ha declarado la pasada semana: "He comparado las estadísticas de Venezuela con la de otros países y no hay crisis humanitaria, que hay escasez y desabastecimiento pero que quienes tienen tiempo y experiencia en la ONU, conocen la situación de países en Asia, África y América saben que Venezuela no enfrenta una crisis humanitaria con respecto a ellos" y cierra con esta perlita: "Venezuela sufre una guerra económica, un bloqueo financiero".

Este canalla, este verdadero jurista del horror, posee un prontuario que permite conocer lo poco selectivo que es ese parapeto infame en el que se convirtió la Organización de Naciones Unidas (ONU). Aquí, mis respetados lectores, lo comparto.

En el año 2012 la organización UN Watch denunció a De Zayas por insidiosos comentarios en contra de los judíos, desde ataques directos a su historia hasta negar el Holocausto.

Declaraciones asquerosas donde asegura que "Israel emergió del terrorismo contra la población indígena" y que "Moisés pasó un tiempo difícil cuando hizo cruzar al pueblo judío a través del Mar Rojo, porque la mitad de ellos estaban ocupados recogiendo conchas bonitas" muestran al truhan que también ha alegado en contra de la corte de Núremberg, que juzgó a los criminales nazis. Tribunal del que dijo que fue "un ejercicio de hipocresía.

Un tribunal verdaderamente fariseo". De Zayas poniendo en dudas la "legitimidad" de grandes figuras mundiales como Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt y culpándoles de "perpetrar una forma de genocidio" contra los alemanes" genocidio que niega haberse dado contra el pueblo judío.

Con De Zayas simplemente ratificamos el desprecio por los derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, guarida dominada por las más sanguinarias dictaduras. Este cubanoamericano vendido a lo peor del género humano también aseguró al momento de la muerte del tirano Fidel Castro: "Pasará a la historia como una figura del calibre de Mahatma Gandhi y Nelson Mandela". Con De Zayas y la ONU el mal tiene dolientes y Maduro amigotes.

