Francisco Hernández: "Gaviotas y gavitos"

No se juzga a una serpiente por su edad; es una serpiente, tenga la edad que tenga.

O fíate de la serpiente porque no tiene cuernos, este Pablo con la cara dura que le caracteriza, "Pablo Mármol", no utiliza la palabra PORTAVOZA, palabro que por cierto no existe, pero sí sale en defensa de la que comparte su nido en la Isla.

Este tiene más cara que espaldas, y se despacha en rueda de prensa, diciendo que están delante del partido que será, el más votado en las próximas elecciones. No se que hora sería cuando concedió la entrevista, pero seguro que le sentó algo mal, alguna galleta de esas tradicionales de toda la vida, o el pitillo ese que ahora se lían porque es bastante mas barato.

Aunque él, económicamente no debe tener problemas y se vista con esa humildad y sencillez, en conclusión un descamisado más.

Los del naranjito se están reuniendo con los moraditos, sus respectivos voceiros y voceiras. Y todo por cerrar un acuerdo sobre el reparto de los votos, que asignan los escaños. Además del rollo ese de un hombre un voto. Esta claro que en ninguna democracia del mundo hay una ley todo lo justa que querríamos, y mucho menos aún perfecta.

Y se puede y se debe empezar a discutir sobre la ley D'hondt, pero esa ley ha sido buena hasta ahora y puede seguir siendo buena, siempre y cuando las circunscripciones sean proporcionales. Lo que esta claro es que hemos llegado hasta aquí con esta ley y hasta que no llegaron estos nuevos gavitos no hubo ningún problema.

Con esta ley tuvimos una UCD, un CDS, una AP, un PP y al ritmo que va maese Rajoy y la movilización de los jóvenes mandarinos, que hasta ahora les importaban tres coles de Bruselas las elecciones y ahora parecen estar movilizándose. Si los Españoles así lo creen, y no están falsificando las encuestas, el fin del peperismo puede estar cerca, aunque yo tengo mis dudas, recuerden aquello de "España riverita nos engaña".

Es de recordar que algún cambio debemos hacer, no es de recibo, que el partido de la divorciada del pasoe, la señora Rosa fundadora de UPyD, la señora que mejor hablaba en el Congreso, y la única que nadie escuchaba; consiguiese 1.150.000 votos a nivel nacional y por ellos le asignaran un escaño, y los vascuences con 400.000 votos le endosen 7 escaños. Inmoralidad de los buenos, honrados y serviciales políticos.

Luego, algo hay que hacer, pero si esta el coletas tras ello, mucho ojito. Ya ven como quiere darles el voto a todos los ineptos de la educación secundaria obligatoria zapatera, no es de extrañar, ya que su Lola a los 16 años ya formaba parte del partido comunista, con 16 años se es mujer y se es un niño. Y de paso prohibir el voto a los mayores de 65 y así él, podría algún día llegar a gobernar junto a su jauría roja, el portal de su escalera comunitaria de protección.

La PORTAVOZA, más joven del galimatías de energúmenos que componen: el grupo confederal de unidos podemos, en común podem, y las diversas mareas, junto a la izquierda unida desaparecida y hundida. Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia, del hipotético y futurible Gobierno de su amado Pablo. Como hicieron los Chauchescu ó las hordas rojas cuando gobiernan.

Aunque en número de votos en el congreso de Vista triste II, se le colocan por delante su Pablo, Echenique el argentino, y el becario mas peligroso del momento, Errejon. La portavoza también ha sido la primera mujer Di-putada, en la historia de las Españas del 6.25, en intervenir en el Parlamento en una moción de censura. Hay un remolcador de altura, que salva vidas en el mediterráneo que lleva por nombre Clara Campoamor, no veo en el futuro una Remolcadora de altura con el nombre de mi Lola.

Esta también tiene su curso monográfico en psicología por la universidad Autónoma de Madrid, y para ser psicóloga tiene un verbo y un léxico bastante retorcido y violento en mi opinión. Dicen de ella los periodistas de élite, que es la mujer que programa a Pablete, o que es la Soraya de podemos, algo excesivo, no creo que tenga ovarios u ovarias para aprobar una oposición a psicóloga del Estado, a la edad que lo hizo la Sorayita. Además de retorcer la lengua de Cervantes, inventando y feminizando lo ya femenino, Desarrolla el proyecto de construcción de voluntad popular para el cambio político. O lo que es lo mismo decir, quitaros vosotros que nos coloquemos nosotros, ¡vamos! "hacerse un Tania".

Hay que tener cojones para colocar a la señora Irene Montero en la cresta de la ola política, de cajera en tienda de electrodomésticos, a la tabla esa que se desliza por las olas políticas.

En España hay unos 26.879 psicólogos, unos 4.5 por cada 100.000 habitantes en la SS. Pero ahora esta trincando los 8.000 euracos del IRPF de todos los españoles y todavía dicen que renuncio a un curso monográfico en la universidad de Harvard, un monográfico pagado con una beca de estudio que le ofreció (FPU) Formación de Profesorado Universitario, un monográfico que supongo yo que duraría mas horas el vuelo de ida y vuelta, que horas lectivas.

¿Como va a desperdiciar 4 años a 8000 euracos por 14 pagas? y sin dar palo al agua.

Aún tuvieron el primer debate el otro día, ya bien entrado febrero, llevando de vacaciones desde antes de la noche buena pasada, visto lo de Cataluña, una minucia.

Como dije antes me llama la atención que siendo su padre un buen hombre y repartidor de mudanzas y su madre una educadora, de no se que rama de la docencia, ella a los 16 años ya estuviera en la juventudes del partido comunista, salto a podemos de la mano del pájaro de mayoral otro lumbrera, y ha sido calificada como la "Nueva Bescansa", y como dice el anuncio ese de la mahonesa, y ¿Quien coño es Bescansa?

Sus salidas internacionales han sido a Chile, donde dicen que aprendió a cocinar las famosas lentejas chilenas, que no se como serán, lo mismo son lentejas con las almejas esas que quería comerse su compañera Rita, aun a su 28 tacos continua empadronada en casa de sus humildes padres que le pudieron pagar una muy humilde carrera incluido el monográfico.

Cuando puede se retira a la bioecologica casita del amado, en la isla, en la que fue titular Tania, hoy desaparecida. Una feminista de tomo y lomo, educada en un colegio concertado de Isidoro, en 1970 por padres progresistas, y curas rojos: el siglo XXI de Moratalaz, en el buen barrio a fecha de hoy en el que vive.

Este país se esta volviendo loco, donde los principios, la educación y la familia esta siendo destrozadas por esta salvaje socialdemocracia, junto a las ayudas sociales incontroladas y este rojerio que celebran bautizos civiles y se casan en iglesias católicas cuando son verdaderos ateos y apostatas.

(CUANTO MAS TE ESFUERZAS EN LA PAZ, MENOS SANGRAS EN LA GUERRA).apostemos por la paz.

Juan Salvador Gaviota, es una fabula en forma de novela, sobre una gaviota y su aprendizaje sobre la vida y el volar y una homilía sobre el camino personal de superación. Tenía 19 años cuando la leí y estaba en mis queridos y amados EEUU de America del Norte.

Que bonito quedarían esos párrafos, que decían (vuela Gavito), vuela. Han afeminado a la mitad de los hombres y ahora quieren afeminar el lenguaje. Y todavía hay contertulias que les parece muy bien feminizar EL LENGUA.

Viva Cartagena

Francisco Hernández