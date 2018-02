Carlos Herrera: "La respuesta del Rey es un zasca a Ada Colau y a los que se visten de cretino con el lazo amarillo"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Buenos días para el que sean buenos días porque los que estamos malos de morirnos, pero malos de verdad, no malos de eso que la gente dice: "Ah, qué malo estoy".

No, no, no. Malo, malo, de que la propia empresa te diga: "¿Pongo una UVI en la puerta de la radio o no la pongo? Porque me da miedo".

Con estas, con estas.... Y no es cuestión del frío ni no el frío. Es una... Coño, malo, malo.

En un 27 de febrero del 2018 en el que, además, fíjense ustedes, menudo panorama...

Vuelve la nieve, el frío y el viento a la mitad norte de la península. Se juntan aquí dos cosas: entra una borrasca por el sur que ha pellizcado ya Canarias y ha dejado lluvias, que le va a venir muy bien a los campos canarios; y entra por el suroeste -esa borrasca se llama Emma, Emma Cañabate-, y llega, empieza a recorrer la península y se encuentra con la bestia, la bestia del este que es como le llaman, que es un frente frío siberiano que ha bajado de paseo por el sur de Europa, y que ha dejado, por ejemplo, la imagen de Roma llena de nieve, el Vaticano, los curas allí tirándose las bolitas de nieve y estás cosas muy entretenidas.

Que nieve en Roma no es muy habitual. París hasta arriba, Alemania 27 grados bajo cero, etcétera, etcétera. Es decir, van a ser unos días que no es que vaya a hacer frío pero puede que alguno de ustedes tenga alguna sensación cercana al frío, con lo cual yo le aconsejo que igual utilice alguna camiseta, alguna camiseta interior.

Bueno, los Mossos d'Esquadra aseguran o están absolutamente seguros de que el detenido, el detenido en la localidad de Anglès, Jordi Magentí, es el responsable de la muerte, del asesinato de Paula Mas y de Marc Hernández, los jóvenes de 21 y 23 años, en el famoso pantano de Susqueda.

Esto ocurrió el pasado mes de agosto. Como saben ustedes, el misterio ha durado durante mucho tiempo y finalmente, después de investigaciones, se ha concluido que se trata de este hombre.

De este hombre, Jordi Magentì. Como les digo, ya estuvo condenado en 1997 por matar a su exmujer, a la que disparó de cuatro balazos en plena calle y que remató en el suelo y por la espalda. Pero, ¿por qué está en libertad si ha matado de tiros en la espalda y en la cabeza una persona, a su propia mujer?

Pues porque consideraron que tenía un trastorno psicológico. Hombre, es decir, que pegarle unos tiros a alguien por la espalda... Supongo que todo el mundo tiene que tener algún tipo de trastorno para hacer eso.

Pero, ¿suficientemente eximente como para que estuviera fuera de la cárcel? Pues lo estaba. Y vaya usted a saber si es que le descubrieron estos chicos cazando furtivamente o... Es hablar por hablar, ¡eh! Hablar por hablar, pero lo cierto es que dicen los Mossos que mató a los dos jóvenes: a Paula con un tiro en la cabeza; Marc llevaba colgada a la espalda una mochila con una gran piedra en su interior.

En los próximos horas, a medida que se vaya sabiendo, conociendo más detalles sobre este asesino, iremos conociendo más detalles acerca del crimen de estos dos chicos.

Bueno, el congreso de los móviles. Hoy si se asoman ustedes a los periódicos verán doble vertiente. La vertiente meramente tecnológica, técnica, de ese congreso que es fascinante.

Es decir, los móviles, el móvil que ya tiene restaurante y pizzería en su interior o el móvil que hace solo la comida o el móvil que tú lo miras y ya te dice: "Hoy estás regular Carlitos. Hoy te veo... A ver, ponte el ojo... ¡Uff, uff, uff! No vayas a trabajar"; o enfocas un plato y te dice: "No, no se te ocurra. Esto tiene 528 calorías. ¿Sabes lo que vas a tener que hacer para quitarte las 528 calorías?"

Los móviles ya van así. Esa es una de las vertientes y es muy interesante todo eso

La otra vertiente es la vertiente, como saben, de la eterna polémica de la, del aprovechamiento de todos estos mindundis, como la alcaldesa de Barcelona, para dar la nota, o como los que desde la Generalidad vienen vestidos de cretino con el lazo amarillo a saludar al Rey.

Cuenta hoy la prensa que Ada Colau, a la que hoy le dan el repaso que le dan desde todas partes, es de órdago, le dijo al Rey: "Es que ha tenido usted una falta de empatía bestial en el discurso del 3 de octubre".

A lo que el Rey, a lo que se sabe le recordó:

"Yo estoy aquí para defender la Constitución y el Estatuto y no puedo mediar entre los que cumplen la ley y los que no lo hacen".

Lo cual es un zasca, lo cual es un zasca sin contemplaciones. Literalmente sin contemplaciones.

¿Hay alguna novedad mientras tanto o progreso entre las dos fuerzas que forman el independentismo catalán para formar algún tipo de Gobierno, desbloquear esta situación, levantar el 155?

Hoy se informa de que probablemente sí hay contactos para formar Gobierno pero aquí la principal duda está en qué hacemos con Puigdemont. ¿Le damos una pelota que se entretenga?

¿Qué podemos para que no boicotee constantemente las salidas que se quieran buscar para buscar la estabilidad en Cataluña?

Pues vaya usted a saber pero en lo que hay acuerdo es en presentar al número 2 de la candidatura de Junts por el fricandó, que es Jordi Sànchez. Claro, vuelve la mula al trigo. Jordi Sànchez está en la cárcel.

Es altamente improbable que el Juez Llarena le de permiso para asistir a la sesión de investidura. Si le diere, el señor Sànchez puede ser elegido presidente de la Generalidad y formar un Gobierno, pero dentro de unos meses, 4, 5, 6, tiene inevitablemente un proceso con un tribunal delante para juzgarle por las causas que tiene abiertas y por las que ahora está en prisión. Si esa es una estabilidad o es una figura de estabilidad que baje Dios y lo vea. Que baje Dios y lo vea.

Y por demás, sobre el juicio de los ERE falsos en Andalucía, ayer declaraba la que fuera consejera de Economía durante 10 años, Magdalena Álvarez, que dijo que en 10 años nunca recibió reparo de la intervención de la Junta de Andalucía y que no habló con los consejeros de ningún programa concreto admitiendo que en 2004 hubo 70 transferencias de financiación.

¿Se quedarán más tranquilos si les digo que Luis de Guindos ha pasado el examen del Parlamento Europeo? Pues se quedarán igual, supongo. ¿Y se quedarán igual de tranquilos si les digo que Mariano Rajoy solo cambiará a Guindos y no cambiará a nadie más?

¿O es que no conocen ustedes a Rajoy?