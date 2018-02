La Cocina de España

La llevamos todos los españoles,

Poniendo fe y maña

En tener como soles,

Limpios los vasos, platos y peroles;

Los vasos catalanes

Y platos polvorientos de los vascos,

En manos de patanes,

-Su albañal con atascos

Continuos-, grima nos dan y ascos;

Los peroles del resto

De este país, también algunos pinches

De igual o peor gesto,

Tal los tienen de chinches,

Que, además de sucios, causan berrinches;

No sólo el material,

Pues también los metres y camareros

Y demás personal,

Más o menos falderos,

De aseo andan más bien algo someros;

Bien está la comida

A base de espetec y butifarra,

Con cava de bebida,

En la mesa o la barra,

Pero mal si la sirve gente guarra;

No está mal desde luego

El ir tomando de tasca en tasca

Pintxos fríos o al fuego,

Si no te causan basca,

O, por español, alguien no te casca;

Pero la gran mayoría,

Llamada España, limpia y da esplendor

A su menajería,

De su historia por mor,

Que tanta gloria le ha dado y honor.