El cachondeo, suma y sigue

Decía Quevedo que donde hay poca Justicia es grave tener razón. Ni lo dude, don Francisco. Y si la aplicación de la ley es lenta no es justicia. Los trapisondas del independentismo catalán lo saben, y bien que lo saben. No desfallecen en airear la injusticia en España, los presos políticos, la censura y, asimismo, la puta mierda.

- ¿Y qué hace el Gobierno?

Sigue de paseante en Cortes y de pasante ante el Tribunal Constitucional. De ahí que estos grullos, que lo mismo suben que bajan, tengan la lección bien aprendida. Sin ir más lejos, el president de la Generalitat, dígase Generalidad en cristiano, que sigue propalando la cantinela de "los presos políticos" mientras el fiscal del Estado mira al tendido. No cae en la cuenta -su sesera no da para más- que su cargo, y el de sus sublevados independentistas, incluido el prófugo Puigdemont, emana de un Estado democrático y de Derecho. O Rajoy, en un twit caracterizado de Tejero con la pistola en mano tal que el 23-F. Y ya para mear y no echar gota, los bufones del independentismo del ikea catalán encabezado por Ada Colau y otras hierbas, más bien yerbajos, menospreciando la figura del Rey con motivo del Mobil World Congreso.

Se necesita ser cretinos. ¿Qué España nos roba? Os robáis a vosotros mismos. Este importante certamen no es por la cara bonita de Jordi Pujol, que creo que era uno de los esquilmadores de Cataluña, sino por el potencial social, político y económico de España. A este paso, las fuerzas vivas -vividoras, también vale- inaugurarán un congreso de móviles robados, se lleva mucho en esta época de manteos (tirar de la manta y de los manteros callejeros), sin llegar a comprender que las firmas del mercado cifran sus potenciales económicos en la seguridad jurídica y en el respaldo publicitario del país anfitrión. Los prendas del procés no venden un peine ni con lindres.

Para colmo, el prófugo, el que vive a costa de los españoles en su tocata y fuga a Bruselas, pide a nuestro monarca que se postre de rodillas ante un fugado de la ley. ¿Se puede tener más cara dura? Es cuestión de educación, de maneras. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Paletos.

Incluido el zurupeto de Guardiola.