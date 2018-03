Carlos Herrera: "Quieren darle un juguete a Puigdemont para que se entretenga y dé un golpe de Estado"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Son las 08:00, las 07:00 en Canarias, y es jueves 1 de marzo del 2018. Y si ayer nevó, hombre, no en todas partes nevó, claro, pero si ayer nevó hoy va a llover, y donde ayer llovió, hoy va a seguir lloviendo, y donde ayer no llovió, es muy probable que hoy llueva. Y así hasta la nausea durante varios días.

Pero bendita agua que cae que va a aliviar pantanos, riachuelos, cultivos, contaminación de ciudades y así, porque la verdad, si ustedes se asoman a los pronósticos a lo largo de todos estos días, verá cómo lo que nos espera tiene que ver mucho con la borrasca y con la bestia del este.

Es decir, nos esperan, como mínimo, 6,7 u 8 días vista en la que la inestabilidad va a estar presente en nuestros días. La inestabilidad meteorológica, claro, de la otra ya me imagino que se ocupará usted.

Hoy, como les digo, precipitaciones especialmente fuertes en la vertiente atlántica, en los Pirineos, en el Estrecho, en la parte mediterránea, por ejemplo, Málaga. Temperaturas que pueden subir en el norte y en el noroeste. Y el temporal, el temporal que se ha llevado directa o indirectamente la vida de algunas personas, bien en accidentes de tráfico como en Huesca, en Albalate de Cinca dos fallecidos, bien en forma de un lamentable accidente como consecuencia de la caída de la rama de un árbol a un opperario de 50 años en Hinojos, en Huelva, o la del monitor de esquí de Formigal que fue víctima de un alud mientras esquiaban fuera de pista, o del hombre de 65 años que fallecía víctima de una caída tonta, por un resbalón, vean ustedes la... O la del hombre que ha muerto por hipotermia en la caja de un camión abandonado en Asturias, donde me imagino que buscó refugio.

En fin, el balance trágico de una jornada muy, muy, muy accidentada, con muchas carreteras cortadas, especialmente retenciones en Cataluña, con escenas muy pictóricas, de esas que se recordarán durante años:

"¿Os acordáis de cuando nevó en La Concha y la gente iba con esquís y tal?".

"Pues mira tengo aquí la foto". Y con... También en Canarias consecuencias tremendas como consecuencia del temporal. El problema de Canarias ha estado no solo en el agua, fundamentalmente en el viento, en esa joya de nuestro joyero que es la isla de La Palma, que es uno de los tesoros que tiene España, que debería seguramente cuidar más y, desde luego, visitar más. Hay que visitar la isla de La Palma, hay que ir a Canarias, los que no estén en Canarias, claro. La isla de La Palma ha sufrido bastantes daños materiales.

El ejército ha tenido que acoger a 200 personas, sobre todo turistas que no tenían donde quedarse. Después de las cancelaciones de los vuelos no podían salir aviones con ese temporal. Ni salir ni entrar. Aeropuertos que también durante horas han quedado cerrados por cuanto no había manera de quitar la nieve de las alas de los aviones. Y así... Es verdad que en Gran Canaria, por ejemplo, han caído 125 litros por metro cuadrado y eso para el campo canario va a ser...

Los cultivos van a agradecerlo mucho. Y en la península la sequía que veníamos arrastrando y en la que técnicamente estamos, hombre, va a notar un cierto bocao porque cuando esa nieve se vaya fundiendo y ese, esos acuíferos llenándose, y esos arroyuelos, y esos riachuelos, y luego los ríos que van a dar a la mar, en fin... Lo vamos, lo vamos a notar. Felizmente lo vamos a notar en muchas cosas. Así, que siga lloviendo va a ser la crónica de todos estos días.

Desgraciadamente hay una crónica agónica que ahora mismo ocurre en un municipio de Almería, en Nijar, en una pedanía, Las Hortijuelas de Nijar. Como saben ustedes Nijar es el municipio en el que, prácticamente abarca todo el parque natural del Cabo de Gata, ¿no? Bueno, un chuiquillo, Gabriel Cruz Ramírez, de 8 años.

No se sabe nada de él desde hace unas horas, y es la misma historia que desgraciadamente hemos conocido en otros casos solo que esperando que el final sea distinto.

El niña sale de la casa y se va a la casa del vecino que está a un minuto de distancia andando, cosa que hacía con normalidad. Bueno, pues estará en casa del vecino, y los del vecino, aquí no ha llegado Gabriel, estará en casa de la abuela. El caso es que así pasan tres horas y cuando se dan cuenta, "¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño?

Al niño no le gustaba ir andando al campo, le daba cierto, en fin... Como a todos los niños, meterse por ahí solos, a lo mejor tampoco les hace mucha gracia. Ahora mismo lo llevan buscando horas y horas voluntarios, la Guardia Civil...

La familia cree, la familia asegura que por su propia voluntad no se ha metido en esos terrenos y teme que alguien se lo ha llevado. Por cierto, no es cierto la noticia de que la familia ofrezca una recompensa por cualquier pista válida porque no tienen dinero para eso y esta noticia la hemos recogido de algunos medios de comunicación, la hemos ido a comprobar personalmente y hemos visto que no es así. La familia nos ha dicho que de eso no hay nada.

Bueno, pasan las horas y la agonía... La agonia... Algunos de los que han vivido esta situación saben exactamente lo que es.

Bueno, y una situación a la que volvemos, porque la burra siempre vuelve al trigo, y porque oiga, para qué perder la oportunbidad de seguir haciendo el ridículo y de seguir empantanando todas las cosas. La CUP, los anarcosistemas estos, la candidatura de unidad popular, que no gobiernan en Cataluña ni tienen a nadie enfrascado porque no estaban en las firmas que promovieron la declaración de la república catalana y esas gaitas, pero que están en la sala de máquinas forzando literalmente toda la toma de decisiones, de nuevo le ha vuelto a poner en un brete a Esquerra Republicana de Cataluña y a Junts por el fricandó. ¿Qué ha hecho? Pues...

Conseguir que en el pleno de hoy, el primer pleno del Parlamento, se vote la validez del referéndum del 1 de octubre y reivindicar la declaración unilateral de independencia.

Todo lo que han estado diciendo delante del juez todos los implicados en ese proceso: "No, no, no señor juez. Eso era Puigdemont. Nosotros la Constitución solo. No no no, era simbólico". Ahora ha dicho la CUP, "venga, venga, a decirlo otra vez".

Es decir, voy a montar el lío para que os metan en la cárcel a todos y para que Torrrent ahora haga de Forcadell y se acoja a la vía Forcadell, y diga "adelante". Bueno ya veremos qué es lo que votan porque la Fiscalía esta con el ojo abierto. Forcadell, que renegó de la propia vía Forcadell, ahora ve como su sucesor entra en ella directamente.

Y luego, además, vamos a darle un juguete a Puigdemont para que se entretenga. Y el juguete es nada menos que montar una asamblea de representantes en Bélgica y un consejo de la república. Cosa que me imagino que a las autoridades belgas les hará mucha gracia.

Estarán encantadas de que es su territorio se forme una estructura paralela de poder, que quiere, además, dar un golpe de Estado en un país miembro de la Unión, socio de Bélgica. Estará, bueno... ¡Qué divertido va a ser esto! Ya, ya... Ya veremos en las próximas horas esto cómo se solventa.

Mientras tanto, Pedro Sánchez ha dicho que si Rajoy no es capaz de aprobar los presupuestos debe convocar a los españoles a las urnas. Pero más allá de todo ello, miren, cuando vean ustedes que el PSOE manda a unos cuantos diputados, a algunos representantes al Valle de los Caídos, caigan ustedes en la conclusión de que no tienen ni idea de qué hacer; que no hay una sola idea medianamente seria que puedan presentar a la sociedad.

Para eso mandan a Odón Elorza, que es lo más sectario que tienen, a dar unas cuantas voces por el revanchismo, y a ver si con eso entretienen a unos cuantos. Al final, todo lo sectario que se espera de ellos.