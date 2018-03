Congelados

"El cerebro congelado de los necios y de los malvados transforma la filosofía en tontería, la ciencia en superstición, y el arte en pedantería" George Bernard Sahw, Premio Nobel de literatura 1925.

"La riqueza de un pueblo no está en su suelo, sino en su cerebro" Emilio Lledó, filósofo español.

El último periodo de glaciación conocido como Würm sucedió en el Pleistoceno y terminó hace unos 10.000 años A.C. dando paso al Holoceno, periodo post glacial en el que nos encontramos en la actualidad. Desde hace años Europa presenta señales evidentes de que se acerca - si es que no ha empezado ya - una nueva glaciación. No, no me refiero a esta ola de frío polar que está vistiendo de blanco a gran parte del continente. Me voy a referir a la congelación del corazón y el cerebro de esta Europa (unos países más que otros) que camina inexorablemente a un periodo glacial mucho peor que el producido por motivos naturales. Ese camino ya lo empezó hace años cuando creyó que era inmensamente rica y lo sería para siempre, lo que motivó su relajación permitiendo que el frío fuera entrando de forma sibilina en su cerebro y en su corazón. Hoy toda la tierra de Europa está congelada. Sus campos, sus ciudades, sus ríos, sus fuentes, sus gentes sufren la acometida de esta furia gélida. Pero no es esta congelación la que puede terminar con Europa. Existe una congelación mucho más dañina: la congelación de la inteligencia y el corazón de los hombres y mujeres, sobre todo la congelación de la inteligencia y el corazón de los hombres y mujeres que rigen sus destinos. Palabras muy altisonantes y aparentemente sociales, son emitidas por quienes manejan la política y la economía, pero son palabras que salen de corazones a los que, la falta de caridad, han dejado helados y por cerebros a los que la codicia sin límites y el ansia bárbara de poder han congelado. Y palabras que suenan bien como solidaridad, justicia e igualdad, cuando salen de las bocas de los que rigen este mundo, ya salen congeladas como carámbanos y ahí se quedan inertes, silenciosas e inútiles porque jamás esas palabras se convierten en acción.

Europa está cubierta por un manto helado que la madre Naturaleza le ha enviado, pero ese manto se levantará; el que puede que no se levante y la cubra totalmente con un frío inenarrable, será el manto de la congelación de los corazones y las mentes de los hombres y mujeres que la habitan, sobre todo los congelados corazones y cerebros de quienes tienen en sus manos su destino; a los que la codicia, el ansia de poder y la hipocresía han convertido sus mentes y sus corazones en carámbanos.