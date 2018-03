"To have your cake and eat it"

La Seguridad Social está quebrada. Lo llaman de otra manera pero como ya vengo repitiendo, nuestros pensionistas, han sido víctimas de una estafa por parte del Estado, o precisando un poco más: por parte de unos políticos que han manejado lo que debiera ser un fondo de pensiones como un fondo, de dinero de nadie, que han administrado según sus conveniencias electorales.

Claro que de nada sirve ahora ir a buscar quien es el culpable de ello, pero sería bueno que se supiese, aunque está claro que culpables son todos, y la prueba es que nadie responsabiliza al otro, porque si el culpable fuese uno, ya estaría el otro afeándoselo por todas partes. Solo una cosa queda clara: las cotizaciones sociales son tan solo un impuesto al trabajo que frena la creación de empleo y que ahora solo sirven para intentar levantar la quiebra del sistema, lo que parece que no se va a conseguir.

Ahora quienes cobran una pensión, se han echado a la calle pidiendo que se revaloricen sus pensiones, y los partidos de la oposición, en lugar de decirles claramente que se alegren de seguir cobrando lo que cobran, porque mas tarde o más temprano algunos verán sus pensiones reducidas - como ya ocurre en otros países- y otros no llegarán a cobrarlas, ahora como decía, se dedican a presionar al gobierno de turno y a presentar propuestas milagrosas, como impuestos a los bancos, como si los bancos no fuesen después a cobrárnoslo a nosotros que ya vemos como el 70% de nuestros ingresos se los lleva el Estado.

Mala solución tiene el tema de las pensiones, porque la presión fiscal es ya inaguantable, la deuda pública superior al PIB y la clase política no quiere renunciar a nada. Y es que queremos hacer lo que los británicos llaman "have your cake and eat it" lo que significa comerse el pastel y seguir teniéndolo, o sea, continuar con un sistema de 17 autonomías mas dos ciudades autónomas, mas diputaciones provinciales y consejos insulares, con 17 parlamentos y 17 administraciones paralelas a las del Estado, y a la vez mantener un Estado de bienestar social de primera.

Un sistema como el de EEUU, solo que en EEUU además de no tener diputaciones, no hay pensiones públicas, y ni siquiera subsidio de paro ni sanidad gratuita.

Pero lo sorprendente es que a ningún político ni partido se le oye decir que entre las opciones para que la gente tenga pensiones, educación y sanidad gratuita, está el ahorro, pero no el ahorro por parte de los trabajadores, que bastante tienen con llegar a final de mes, sino el ahorro por parte de los políticos, suprimiendo diputaciones, e incluso autonomías, volver al centralismo con una sola administración y varios cientos de miles de sueldos menos, a cuenta del contribuyente.

Es una opción que ni se plantea, pero el Estado no produce lo suficiente para mantener el sistema. Subir los impuestos a los ricos es un cuento chino, no hay tantos ricos, y seguir apretando a los pequeños empresarios y autónomos, no servirá para nada más que para arruinar a unos -como ya viene sucediendo- y desincentivar a los otros. Apretar a los grandes solo servirá para que se vayan a otra parte.

¿Qué queremos, bienestar social, o empleos para los políticos y sus clientes?. Ambas cosas no parecen posibles.

No es broma