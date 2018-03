El escalofriante detalle que Cristina López Schlichting ofrece sobre la desaparición del pequeño Gabriel

Da grima pensar que haya podido ser secuestrado, pero este 3 de marzo de 2018, en el diario La Razón, la periodista Cristina López Schlichting da un detalle estremecedor sobre la desaparición del pequeño Gabriel, de tan solo 8 años de edad.

La periodista confiesa que ella es veraneante habitual de la zona y que la conoce palmo por palmo. Así arranca su columna:

Hace veinte años que veraneo en Las Hortichuelas, el pueblecito en el que ha desaparecido Gabriel Cruz Ramírez, que ya es un poco hijo de todos, angustiados como estamos. En agosto me despierto bañada en sol y, desde mi terraza, veo el caminito por el que se fue, flanqueado de higueras. He ramoneado mucho sus frutos. Entre la casa de la abuela Carmen y la de su tía abuela Rosa no hay «ná».