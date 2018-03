Francisco Hernández: "El país de los mínimos"

Con los datos últimos publicados, a fecha 2012.- Una de las muchas compañías aseguradoras; en plena crisis, han incrementado su facturación en casi un 5% hasta llegar a unos 1300 millones de euros, y prevé que el beneficio neto siga progresivamente aumentando hasta llegar a los 120 millones de euros. (Objeto de por si ya es difícil en la situación actual) sino que incluso han logrado incrementar dicha cifra.

Hay unos 20 tipos de pólizas, desde la póliza simple a la póliza temporal. Sobrevivieron a la crisis del 82, aguantaron la caída del dólar del 2003 y en especial la del 2004, la destrucción de los 4 millones de empleos del zapatero el grande, con la liquidación de miles de PYMES, junto con la crisis hipotecaria del 2008 originada en los EEUU con las Subprime.

Estos tíos que venden productos intangibles, venden abstracciones que en la mayoría de los casos son bastante complicados de entender. Todas están en el IBEX y una de las cinco mas grandes a nivel nacional, dícese ser una FUNDACION,- institución no lucrativa creada en 1975, que desarrolla actividades de interés general en España y otros países para contribuir al bienestar de la sociedad y de los ciudadanos a través de las diferentes líneas de actividad. (480 euros de seguro a todo riesgo de coche con una franquicia de 600 euros), menos mal que no tiene animo de lucro.

Hay alguna compañía colocada entre las cinco primeras del mundo que sus ingresos ascendieron a más de 106.400 millones de euros a 31 de diciembre de 2012. Sus rentabilidades de recursos propios, en alguna de ellas nacional y santa, han ido mejorando desde que entramos en crisis en 2008(9.92%) ,2009 (13,52%) ,2010 (12,43%), 2011 (12,04%) se lo pueden creer. Y yo me hago la siguiente pregunta:

¿Son los seguros de muertos una estafa?

¿Cuántos entierros abona uno a lo largo de una vida? Toda una vida pagando para que te entierren, cuando en realidad debías de estar toda una vida pagando para tener una buena residencia donde te atendieran dignamente, no, aquí no.

Aquí pagó mi buen vecino, un seguro de decesos por toda la familia un total de cinco personas, que yo sepa durante algunos 50 años, murió el padre, y como es normal se enterró, de aquella se velaba al difunto en casa, ahora gracias a Dios se inventó el buen negocio del tanatorio, que además de estar cada difunto en su sala, dispone de capilla y lugar de reuniones que es para lo que sirven los tanatorios, para saludar y zumbar a todo aquel que no has visto en los últimos 40 años.

También cuando todo esta cerrado algún que otro folloneta aprovecha la cafetería del tanatorio para tomarse algún cubata, y en algún caso algún vecino se presenta en bata en busca de la cajetilla del tabaco esa droga tan rica después de una buena comida y por la cual papá estado recauda un pastón. Mi vecino perdió la testa, y sus últimos 10 ó 12 años los vivió en una residencia o fundación geriátrica, porque ninguno de sus hijos tuvo los huevos necesarios para cuidar de un enfermo que necesitaba 24 horas de asistencia diaria y él si que fue el mejor seguro de vida que tuvieron.

Un padre es para 100 hijos pero 100 hijos no son a un padre, solía decir él. El caso es que todos los años que pagó muertos, como decimos por aquí, no se para quien fue el dinero, ni el de él, ni el que pago por sus vástagos. Una pequeña hipoteca tuvo que pagar durante 15 años y la caja que se lo endoso le trincó un seguro de amortización de un pastón por los 15 años.

Ahora parece ser que te sacuden año a año, aunque una vez concedido el préstamo el segundo año te ves en la necesidad de no volver a pagar el seguro de vida por la casa. Pero para que te den el crédito el primer año caes, otro pastón. A eso añadir que si tienes la desgracia de tener que tener un cochecito, la ley te obliga a hacerle un seguro obligatorio.

Por lo que pueda pasar, y las compañías de seguros te intimidan y de paso van el seguro a terceros, el seguro de ocupantes, el seguro de incendios, el seguro de robo, el seguro de lunas, o te hacen un apaño y te lo endosan todo en un lote, te trincan 400 euros anuales con un 40% de bonificación por llevar 37 años sin darle un duro de gasto.

El, como se negó desde el principio de su vida independiente, a pagar seguro de muertos, en el año del naranjito cayo, ante los encantos de la esposa de un compañero que no debía llegar a final de mes y vendía seguros puerta a puerta, le endoso uno de accidentes y deceso de una compañía santa, total por 200 pesetas al mes, 600 cada tres meses, unas 2400 pesetas al año, eso deben ser unos 14 euros y algunos céntimos, pues ya van por 60 euros cada tres meses, es decir 240 eurazos al año.

Y todos los años revalorizan la póliza en función de lo que han subido los servicios funerarios que prestan, pero eso si son muy amables y también revalorizan los 3000 euros que le darán a la viuda si la palma en un accidente. Bueno por si no llegan los seguros, hay que pagar el seguro de la comunidad, que cubre lo que cubre, y tienes que tener un seguro del hogar porque con la mierda de casas que hacen con paredes de pladur, a los tres años de tener la vivienda del paquete ya has inundado al vecino del primer piso una vez. Pues otros 320 eurazos de seguro.

Alguno mas, pues si, como en los pueblos costeros están bajo mínimos de seguridad, y la guardia civil es imposible que se puedan multiplicar, con la violencia de genero y los ocupas tienen prioridad como es lógico, y están en todos los cuarteles a mitad de personal, y al delegado del gobierno en Murcia le importa una castaña, el que roben todos los electrodomésticos de la playa para vendérselo al los chatarreros, pues otros 380 eurazos de seguro en el pisico de la playa, solo pagas eso porque lo habitas todos los fines de semana, porque de no ser así te asesinan.

Viva el capitalismo, del cual me siento tan orgulloso, pero joer con lo seguros, todos pierden dinero, pero ninguno va al tacho y además en Murcia dicen que es donde mas los defraudan, por qué será. A todo esto, añádele el timo municipal, el de la basura, agua y alcantarillado que consumas o no consumas ten trincan todos los meses 25 euros de agua y basura aunque la casa esta cerrada, agua de entrada cero, agua de salida cero, aporte de basuras cero, total 50 euracos cada dos meses. Viva mi tan defendido capitalismo y el país de los mínimos en el cual vivimos, dice la gente que no entienden el recibo de la energía eléctrica, vamos la luz, pues teniéndola cortada y consumo de KW cero, 19,45 euracos todos los meses.

Pero el ayuntamiento tiene un bono social para las personas en exclusión social, que todavía no se que significa, porque enganchados a la red están y las bombas de calor funcionando día y noche, otros tienen que esperar hasta las 22:00Horas todos los días para disponer de la energía mas barata. Si con el impuestos de bienes Inmuebles no les debe de llegar, aún trincan allá por el mes de noviembre, un recibo de 55 euracos por lo que llaman pasa aceras, es decir por sacar el puto coche de la calle y meterlo en los cuatro metros cuadrados de jardincillo enlosado que tienes.

Y del impuesto de circulación que podemos decir, ni parchean la calzada, socavón tras socavón. Que bien se vivía cuando se vivía de alquiler, decía mi vecino ayer, para que comprar una casa. Hacía hoy un amigo una defensa atroz de la libertad y de la propiedad, en la barra del bar como Dios manda y con un quinto de buena cerveza, y alguien le dijo que dejara de pagar el IBI, los 400 euracos que se pagaban allá por noviembre y que ya cobran en agosto, esta banda de políticos municipales de los cuales aquí en mi Cartagena del alma vamos a tener dos alcaldes en cuatro años, porque para eso si saben ponerse de acuerdo.

Son capaces de embargarte y subastarte la vivienda de 90.000 euracos para cobrarse la deuda impositiva. Y a todo esto no seas un privilegiado que pases de los treinta mil euros al año, porque te trinca 6000 euros Hacienda libres de polvo y paja.

Los pobres alta desgracias con ser pobres, menos mal que entraran directos en el reino de los cielos, y que van a pagar los pobres si no tienen na. Los ricos, ya se encargaron los políticos de que no pagaran con el rollo ese de las fundaciones, ONG y las Sicav esas. Los autónomos que son el sostén de este país, presuntamente trabajan la mitad en B y sin IVA, todos se quejan de la mierda de pensión que les queda, pero la inmensa mayoría se pasea en buen coche, tiene casa en la playa, casa en la ciudad y casa en el campo.

Coche el hijo para ir a la universidad, y coche la hija para bajar a Cartagena. Y aquí los únicos trincaos son los que viven de su nómina. Esto no es opinión, esto es la realidad de mi aldea. Y como mi aldea las demás, pienso yo.

Viva Cartagena

Francisco Hernández.