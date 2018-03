Jesús Millán Muñoz: "Sobre el origen del odio en el mundo"

Creo que es imposible abordar, al menos, modestamente para mi inteligencia y mi cultura, este tema o esta cuestión. Pero ya que existe una corriente o libro o libros que tratan este tema, creo que quizás deba matizar algunas tesis e ideas de dicho libro.

- Creo que los fenómenos sociales, a gran escala, tienen multitud de variables y factores, que se interrelacionan, hasta ahora las explicaciones monolíticas, de un tipo de factor explicación que predomina sobre los demás por lo general, a mi modo de entender, no son correctas.

- En cuanto a la violencia del mundo, partimos del hecho, que ahora la violencia, en general, mundial, al menos en Occidente, es muy inferior, a la violencia estructural, no solo coyuntural, que existía hace varios siglos.

Creo más bien en la tesis de que la violencia, en general, ha ido disminuyendo, a y en todas las áreas y esferas de la realidad, a y en todos los factores-variables-formas-contenidos.

- Ciertamente, existen hoy un conjunto de realidades-entidades, que no se han dado jamás en miles de años, hasta donde sabemos, salvo quizás en la prehistoria, cuándo los grupos eran minoritarios, que es que tenemos el poder tecnocientífico, que podemos autodestruirnos como especie. Este factor, ciertamente, ha cambiado todas las reglas del juego humano, y por consiguiente mundial.

- El ser humano necesita esquemas de explicación de todo, incluso de las realidades sociales, sociopolíticas, mundiales, regionales, nacionales, locales. Y cuándo alguien expresa al mundo, una tesis, y ésta la muestra o intenta demostrarlo, con argumentos racionales de tipo filosófico, acompañado de datos históricos, además de experiencias observacionales de las ciencias empíricas, se forman y conforman un "tinglado arquitectónico o una estructura sistémica y sistemática de explicación" que puede ser muy elegante, atractiva, y los humanos, nos agarramos a cualquier explicación o conjunto de explicaciones, para entender-comprender el mundo, y nuestro lugar en el mundo. La historia está llena de esas macroexplicaciones, que denominamos filosofías, metafísicas, religiones, explicaciones de sentido, etc.

- ¿De dónde surge el odio en el mundo?

Primero, ¿habría que hacerse la pregunta, hay más odio ahora que hace cien o mil años? ¿O en cada época según las estructuras tecnológicas, han existido estructuras-factores-contenidos de odio, lo que sucede ahora, es que el poder humano sobre la realidad es enorme, y por consecuencia, puede parecer que existe más odio que en la antigüedad? ¿Acaso las confrontaciones, en la antigüedad, entre regiones, entre ideologías-religiones, entre líderes mundiales, no eran en la medida de sus tiempos, enormes, o incluso más violentas que ahora, porque ni siquiera existían, a nivel mundial, unos frenos, como actualmente existen...? ¿Gengis Khan, Alejandro Magno, César, El Primer Emperador Chino, etc., etc.?

- Segundo, parte de ese odio, que se produce ahora, y que ha ido produciéndose de múltiples formas, a lo largo de siglos y milenios, como hemos indicado tienen multitud de razones-factores-variables-ponderaciones, la cuestión, es saber, cómo se interrelacionan entre ellas, y lamentablemente, las ciencias sociales, todavía no nos han descubierto, esos algoritmos suficientes, ni esas tesis de interrelación de docenas de variables, y sus ponderaciones, por ejemplo:

a) Ideologías-filosofías-cosmovisiones mundiales, existentes desde hace siglos, que no encajan o armonizan totalmente entre sí, y esto sucede ya desde hace siglos y milenios, y no es un fenómeno de ahora, lo que sucede ahora, es que el mundo se ha globalizado, por lo cual, humanos, hombres, ideas, mercancías, flujos de información, conexiones mediáticas han convertido al mundo en una sola aldea. Por lo cual, todo y todos estamos interconectados.

Al menos, existen unas veinte grandes metafísicas-cosmovisiones mundiales, de origen secular y de origen religioso. Que interrelacionan entre sí, y que están formadas por miles de cuestiones, y no todas esas soluciones a miles de problemas, tienen la misma respuesta. De aquí nacen, multitud de "diferencias". Pongamos, un ejemplo pequeño imaginario, hay que comer arroz o está prohibido. Pongan de ejemplo, esto a cientos de temas. Los colectivismos y los liberalismos-individualismos, solo serían dos grandes sistemas ideológicos, de esos veinte...

b) El aumento demográfico mundial, en tiempos de Napoleón, 1800, se considera que había mil millones de seres humanos, hoy, doscientos años después siete mil millones de seres humanos, en 1960, existían tres mil millones de personas, dentro de cincuenta años, entre ocho mil y nueve mil millones.

De aquí nacen, multitud de consecuencias, cómo alimentar, vestir, dar enseñanza, permitir educación, seguridad individual, a tal cantidad de personas. Posiblemente no tenemos teorías, ni concepciones, ni prácticas adecuadas, para saber gestionar, tal cantidad de número de personas. Quizás dentro de varias décadas sí, pero ahora no. Este es uno de los grandes problemas, crear programas de investigación mundial, para resolver, los cientos de variables que inciden en esta cuestión. Creo que es una de las soluciones globales, un plan Manhattan mundial para resolver estos problemas, teóricamente al menos.

c) Los medios masivos de comunicación, incluidos Internet, permiten "ver como se vive en el mundo, en unos lugares, se realizan operaciones quirúrgicas a los gatos, en otros, las mujeres se mueren en el parto, en aldeas y en hospitales infradotados". Esta diferencia de voltaje y de realidad, este ver-percibir masivamente, como se vive-existe la humanidad en unos lugares del mundo, y en otros de otra manera. Produce multitud de consecuencias, una, migraciones masivas, que son y serán imparables, otra, intentar-buscar, tener lo mismo que los demás.

Ante esta cuestión se utilizan los factores macroideológicos que tiene cada individuo-colectivo-sociedad-región, que tu cultura, te dispone-permite. Por lo tanto, utilizas las razones que tu ideología te permite tener, para tener el mismo bienestar que en otras partes del mundo, de ahí, todos los movimientos de violencia colectiva. El hambre y la necesidad es el gran motor de todo...

d). Etc. Combinen estos conjuntos de variables y otras, y tendrán ustedes un cóctel de enorme cantidad de imprevisibilidad. Que es la situación que tenemos.

- La violencia social, a gran escala, lamento decir, aunque muchos indican que tiene sus raíces en la modernidad, creo que esta tesis, como principio, me parece que no es exacta. Como indicaba, al principio de este artículo, desde luego, puede ser un factor, pero un factor entre docenas, y quizás, no el más importante Que en estos dos siglos, se haya centrado el conflicto mundial occidental entre sistemas liberales-individualistas versus sistemas igualitarios-colectivistas. Ha sido una manera histórica de la concreción de la historia humana. Porque la violencia estructural, si miramos la historia se ha producido de multitud de formas y maneras, antes con Huntington se denominaba la "lucha de civilizaciones". Pero podrían aplicarse a metafísicas-religiones-ideologías, a cuestiones económicas-sociales-políticas-demográficas-étnicas, etc.

¿Qué ahora pueda tener ese componente, predominante, o lo haya tenido en este último siglo, al menos en Occidente, puede aceptarse, pero lo que se vislumbra en el mundo, es que ese componente se mezclan con ideologías-cosmovisiones que existen en el mundo desde hace siglos, o milenios, y desde luego se combinan con multitud de otros factores o conjuntos de variables, como hemos indicado y otros que apenas hemos señalado?

- Que por ejemplo, parece ser que un millón y medio de personas mueran cada año en el mundo, de forma violenta, parece ser, por violencia entre individuos, puede que tenga factores ideológicos, macrosistémicos, concepciones entre individualismo y colectivismo, pero desde luego, es obvio y evidente, "que todo bien y todo mal, nace y surge, o amplifica o reduce, en el corazón de los seres humanos, en su carne-mente, ciertamente que la caja de resonancia exterior, época, tiempo, ideologías, ambientes, sistemas sociales, lo amplifican o lo reducen".

Igual que existe, esa violencia individual, que lleva a asesinar a otra u otras personas individuales, puede existir, una violencia colectiva-grupal-social, que en un determinado momento, explota, por razones económicas o sociales o étnicas o culturales o ideológicas o religiosas o metafísicas o por otras razones, pero sobretodo por un conjunto-combinado de razones-motivos-causas que se interrelacionan y tocan y chocan como un gran plato de espaguetis.

- No me gusta ir contra las tesis-concepciones de ningún autor, de ninguna corriente de pensamiento, pero pensar que la modernidad-ilustración es la sola responsable de la violencia en el mundo, me parece un grave error. No niego, que existan factores, unos cuantos entre varias docenas, que tenga su origen en esa confrontación entre los tres grandes ideales de la revolución francesa, y en eso si estamos, y no sabemos resolverlos, entre fraternidad-solidaridad, igualdad, libertad. Este es un tema, lo he escrito algunas veces, que es un problema ontológico que no sabemos como encajar. Pero eso es una cosa, y otra es achacar todos los males a la dialéctica entre esos tres grandes valores-principios-fundamentos-pilares del mundo actual occidental.

Pero una cosa es esto, que puede formar una parte del problema, pero no todo el problema, sino un factor entre varias docenas, porque creo que el mundo de hoy, con todos sus graves problemas y son muchos, la violencia mundial, es uno, uno más, no el único, debe al movimiento-proceso de la modernidad-ilustración, combinado con revoluciones científicas y tecnológicas, multitud de dividendos y plusvalías positivas y buenas y racionales.

O dicho de otro modo, tantos como en estos lustros hablan tanto del fracaso de la ilustración-modernidad, incluso no estando de acuerdo totalmente con esos movimientos, no son conscientes, que esos individuos que critican tanto a este movimiento filosófico-cultural, ha proporcionado, al menos la base teórica, para multitud de adelantos sociales, políticos, económicos, sanitarios, etc.

Dicho de un modo simple y sencillo, posiblemente el que tanto critica esos movimientos, y le echa la culpa de tantos males, no es consciente, que posiblemente vive, y su madre o su abuela o su bisabuela no se murió en el parto, consecuencia entre otras cosas, por el aire fresco y renovador de la ilustración y de la modernidad. Seamos más agradecidos y más autocríticos y más finos en nuestros argumentos. Paz y bien a todos.

https://www.facebook.com/cuadernossoliloquiosjmm © jmm caminero