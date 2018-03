La descarnada carta abierta de un columnista de El País a la maleducada Ada Colau

El texto es impecable de principio a fin. Manuel Vilas, articulista de El País, le suelta en una descarnada carta abierta cuatro verdades bien dichas a la alcaldesa de Barcelona, la populista Ada Colau -Carta a Ada Colau-.

La misiva comienza así:

Querida Ada: Bien extraña es la ruleta de la historia. Fíjate en esa ruleta deslumbrante: el 23 de febrero de 1981 un hombre paró un golpe de Estado invocando los mismos principios que otro hombre invocó delante de tu persona hace unos días en Barcelona, justo 37 años después. Si el hombre que te dijo hace unos días, en la inauguración del MWC, que él estaba allí para defender la Constitución fuese un presidente de república en vez de un rey, tú te hubieras contenido. Pero fíjate aún más en las dilatadas ironías de la historia: si el 23 de febrero de 1981 el hombre que paró un golpe de Estado hubiera sido un presidente de la república y no alguien que pudo vestirse de capitán general, el golpe hubiera podido triunfar y justos 37 años después tú no hubieras podido exhibir tu alto sentido de la libertad personal. No me reconocerás que la historia no tiene su punto de creación poética, su rara poesía, su diabólico retorno de lo mismo.