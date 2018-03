No obstante, señor Rivera,

No cace usted mariposas,

Que, como vienen las cosas,

No todo es primavera,

Ni un camino de rosas;

Si a la Política llega

Cual un hábil estratega,

Pero tal que harto de vino,

Si no despiedra el camino,

A lo mejor se la pega;

No venda la piel del oso

Sin que lo haya cazado,

Y a quien está a su lado

No lo arroje usted al foso,

Como a un fracasado;

Quien tuvo y lo retuvo

Gobierno elevado al cubo,

Le puede a usted dar lecciones

Y más si,... ¡manda cojones!,

Que otros mierda por un tubo;

No ande usted jugando

Con el Psoe ni Podemos

Con acuerdos... Sus baremos

Son dejarle el barco, cuando

Puedan, sin velas ni remos;

Átese bien pues los machos,

No acabe usted sin penachos

Con uno en el desfile

De la victoria,... o la enfile

Con los otros... ¡hecho cachos!.