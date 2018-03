La carta de un marido machista a su mujer huelguista que hará que te tronches por el suelo

Podrá gustar más o menos el humor de Joaquín Reyes, pero lo cierto es que no deja indiferente a nadie y este 10 de marzo de 2018 lo ha vuelto a demostrar con una desopilante carta ficticia de un marido machista a su mujer huelguista por sumarse a las movilizaciones del 8 de marzo de 2018.

Adorada esposa:

Quería informarte de lo que pasó después de que vinieran a buscarte tus amigas feministas. Pero antes dos consideraciones sobre ellas. Uno. Las encontré buenas conversadoras y muy perspicaces, pero con la mirada febril. Dos. Contrario a lo que dice la gente, varias de ellas eran francamente atractivas, se ve que la feminista sale guapa...

Ya viste que no me pareció mal que te sumaras a la huelga, que incluso te di mi beneplácito. Lo que no sabía era que estarías todo el día fuera de casa. ¿Sabes todo lo que tuve que hacer?