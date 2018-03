Jesús Millán Muñoz: "Los amos del mundo según Adam Smith"

Parece ser que Adam Smith conceptualizó-verbalizó-ideó este termino-vocablo-palabra, que se traduce algunas veces como amos del mundo, otras como amos del universo, a una constante en la cual, durante toda la historia, existen personas que son las que al acumular más capital, capital económico generalmente, pero puede ser religioso-ideológico-cultural, son los que gestionan o dirigen los destinos de una sociedad-territorio-geografía-Estado.

Entre la multitud de temas posibles para un artículo periodístico, uno de los más difíciles es éste, pero creo que como modesto artículista y como modesto filósofo o pensador de la filosofía política, es un tema que hay que tratar.

- En principio no me voy a situar en una posición o una opción maniquea, de buenos o de malos, hasta ahora, hasta dónde sabemos, en cada sociedad, desde el Neolítico, y posiblemente antes, siempre ha existido diríamos unos "amos de esa sociedad o Estado o ciudad-Estado o incluso de la tribu", sea en la forma de Consejo de Ancianos, en todas las sociedades diríamos menos estatalizadas, sea en la forma de Consejos, Parlamentos, Senados, etc., en las formas más desarrolladas, pasando durante siglos, por tribus, ciudades-Estados, Imperios Antiguos, Estados Modernos, Estados actuales o postmodernos, podríamos definirlos. Incluso en todas las especies de simios, primates parece ser que existen elites...

- En cada época o tiempo, según multitud de variables y ponderables y funciones, los amos del mundo, van cambiando, se van transformando, o si se quiere se van matizando, pero incluso ahora mismo, no es lo mismo en unas zonas del planeta que en otras. Incluso los sistemas ideológicos más contrarios entre sí, en todos existen unas elites que dirigen-gestionan-gobiernan los destinos de los pueblos, siendo bicéfala o tricéfala, es decir, unas elites políticas, otras elites económicas, otras ideológicas-culturales o incluso religiosas.

Si observamos el panorama de la historia y en la Historia, casi siempre percibiremos estos tres "niveles-estadios-conjuntos" combinados entre sí, formando-conformando la realidad de la elite en cada época.

Este esquema se copia o plagia, en unidades inferiores, sean ciudades, comarcas, regiones, provincias dentro de una sociedad-Estado.

- Sin más preámbulos, reflexionemos sobre las elites que gobiernan y gestionan el mundo, empecemos por niveles territoriales reducidos, una sociedad-Estado. Cuando en un Estado, sus elites o amos del mundo, tienen diversidad de pareceres-entendimientos-motivos-fines de y en la realidad, o proyectos-finalidades-metas diferentes, es entonces cuándo empieza el huracán, porque un Estado, incluso surgido hace siglos, puede existir, una elite territorial de ese mismo Estado-sociedad, que quiera secesionarse-independizarse.

Quizás, durante décadas, como las elites que gestionan a la sombra, parte del mundo, parte de ese territorio, o parte del Estado, están casi siempre en un segundo o tercer plano. Hemos creído, hemos infravalorado su importancia. Se habla en general de casi todo, se habla de economía a mansalva, pero no somos conscientes, de que detrás de las grandes cifras, corporaciones, entidades económicas, siempre están personas, esas personas, sean doscientas personas, sean doscientas familias, sean doscientas familias que gestionan a través de sociedades-corporaciones-entidades de todo tipo, parte de la economía-territorio, una sociedad-región-parte del Estado.

¿El gran problema, entre otros, es cuándo una parte de la elite de una sociedad-país-Estado, que ha bebido-vivido a la sombra del Estado, durante décadas-generaciones-siglos, ha decidido, o parte de ella, independizarse, formar un Estado, otro Estado dividiendo el Estado anterior, porque cree que de ese modo defenderá mejor sus intereses, y cuándo a lo largo de décadas y generaciones, va convenciendo al pueblo, o parte del pueblo, que son una nación-Estado, que deben ser un Estado de facto y de derecho...?

- Siempre se ha indicado, que las dos guerras mundiales, en el siglo veinte, que sufrió Europa, no se habrían producido, si las elites económicas, hubiesen tenido intereses, grandes o graves intereses, en todas las zonas de Europa. O dicho de otro modo, las elites económicas alemanas hubiesen tenido intereses, empresas y propiedades suficientes y en cantidad suficiente en Francia, y en el resto de Europa, y viceversa, las elites económicas francesas, las altas elites francesas hubiesen tenido mercados, propiedades, entidades económicas en Alemania, etc.

No sé, si el anterior aserto, no niego mis dudas, mis limitaciones, mis perplejidades, pero si es cierto dicho enunciado, creo que ante tantos dilemas actuales, para que no se produzca otra vez, un conflicto mundial, que no tiene que ser solo político militar, sino puede ser económico, conflictos mundiales económicos con consecuencias nefastas a cientos de millones de personas, la única manera que se me ocurre, es pensar, que todas las elites económicas territoriales del mundo, todas las elites económicas de todos y cada una de las culturas, regiones-continentes, sociedades-Estados, todas tengan intereses-empresas-entidades económicas, en todos los continentes-lugares-Estados del mundo...

Así de este modo, los amos del mundo, no lucharán entre sí. No lucharán, supongo e imagino, los de una zona de un territorio o sociedad o Estado o región o continente o cultura o ideología contra los de otros territorios, porque todos tendrán intereses-propiedades en todos los lugares del mundo.

Y de este modo, espero, que los amos del mundo, sean una de las fuerzas que intenten buscar la paz mundial o la paz perpetua o la paz universal de Kant. Y los amos del mundo, influyan, o al menos intenten convencer, a todos los pueblos, a todos los territorios, dónde tienen presencia, a todas las ideologías-culturas-sociedades-cosmovisiones del mundo, que la humanidad ha llegado a la fase-etapa-tiempo-época, de que hay que buscar, de todas las formas y maneras, en todas las partes del mundo, que debemos aspirar a Organismos Internacionales cada vez más fuertes, a Federaciones de Sociedades-Estados cada vez más amplias, para ir llegando poco a poco, a un Único Estado Mundial, eso sí, conseguido por negociaciones, paz, tolerancia, libertad, mutuo acuerdo, derechos humanos, democracia... Paz y bien y salud.

