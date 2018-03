Francisco Hernández: "Todo por la pasta y alguna que otra pasión"

¿Cuántos de intermon ingresaran en prisión?, ninguno. ONGs. No me cansaré, Organizaciones Nacidas para Generar Empleo seguro a familiares y acólitos. O hacer prácticas médicas sin peligro a ser demandados.

Yo soy especialmente crítico con todas las personas, que al margen de la iglesia católica, se dedican a pedir dinero para salvar a esos miles de niños y mujeres que salvan todos los años, generalmente en países que están en vías de desarrollo, en los cuales la vieja Europa a estado explotando hasta la fecha, para que podamos seguir viviendo como vivimos.

Y mas aún con la "cantidad de mujeres y niños que tenemos dentro de nuestras fronteras por salvar".

Son muchas veces las que he comentado lo del negocio de la pobreza, dando la matraca siempre al medio día o la noche, coincidiendo con el horario de la comida o la cena y cuando no estamos poniendo como el kiko.

Los de siempre pidiendo 1,20 euracos para salvar a un niño y 80 céntimos de euro para la compañía de teléfonos. Cual ha sido mi sorpresa cuando veo esos pastizales, que se están recaudando con el método ese, de pedir que te ingresen en una cuenta corriente, cada cual lo que pueda, el craufandin ese, también me niego a todos estos palabros importados de la lengua de saquiespeare, teniendo nosotros la lengua mas bonita y completa del mundo, la lengua de D. Miguel, el bachilleres de la Universidad de Salamanca, esa que estaba entre las primeras de la época y ahora no aparece ni en las doscientas mejores.

No hay profesión ni periodista ni locutor ni comentarista en este país que en sus encuestas, entrevistas o comentarios, no nos largue un baquestey de esos, o un flacbac.

Los que en mis tiempos corríamos campo a través, apedreando perros y con una espada de palo, mas tarde pasamos a hacer futinn y que ahora estos bobos capitalistas que yo defiendo, parece ser que hacen ruunin, o como se diga. Pero vamos al meollo de la cuestión, ¿como es posible? Que haya tanta gente en este país que este dispuesta a participar económicamente con estos que trincan de los demás, para pagarse sus caprichos.

Como mi querido 6.25 que leí que trinco 60.000 eurazo para su campaña de los autos locos en cuestión de días. Si el cansino decapitado del teatro falla, Puigpodemon tiene quien le pague los 4500 euracos del casoplon de Waterloo, supongo que por ese precio, ira la luz, agua y calefacción incluido.

¿Tendrá alguien que empezar a indagar esto?, ¿tendrán los donantes y receptores que pagar los debidos impuestos? ¡Son ingresos no! La gente humilde esta renunciando a sus herencias, este año mas de 20.000 personas, por la sencilla razón que no pueden pagar los impuestos a que los someten los cortijos autónomos.

Los menos humildes no pueden donarle al hijo la casa en la ciudad e irse al pisito de la playa porque no tienen el pastizal que cobran por la donación, más los gastos de escritura. Después de haber pagado 15 años de hipotecas, más IBI, incluidos con sus impuestos de pasa aceras. Sin embargo todos estos pueden recibir esas donaciones anónimas, que cara mas dura tienen!.

Este 29 de agosto del pasado 2017, leyendo el Diario de Pontevedra, en su sección de, Gente a Diario, leo un gran titular que dice: "NO ESPERABA HACER UN LARGO CON 28 AÑOS, YO CALCULABA QUE LO HARIA CON 35 O ASÍ". Mi mente se fue rápida a una piscina, pero también rápidamente me di cuenta que ya era mayorcito para solamente hacer un largo a los 28 añotes.

Resulta que se refería a un largometraje, a una película de cine. Ustedes se preguntaran y..., pues el - es el siguiente. Un tal Lázaro Lonzao, gallego él, dirige la primera película LGBTI en lengua gallega, titulada 'Nove de Novembro' que ha sido todo un éxito, de recaudación de craufandin de ese.

Una página entera de entrevista, con un retrato del señor de palmo cuadrado en su margen derecho superior. Y le preguntan, de eso que se le preguntan a los directores de cine; ¿Cómo comenzó en el mundo de la realización? ¿Cuánto tiempo dedicó a la localización? ¿Por qué exactamente música de Bowie?

Lo de Bowie, es por que le ha influenciado mucho, porque será. Pero la pregunta que llamo mí vista en el ojeo rápido: ¿Qué relevancia tiene crear la primera película LGTBI en Gallego? Yo personalmente mas allá de gays y lesbiana, estoy perdido, los del TBI no se que coño son, pero eso da igual. El señor contesta: (es que por fin hay una), lo ideal seria que no se quedase aquí la cosa, haré mas cosas de otras temáticas, pero no va a ser mi única película LGTBI.

Con sus dos joyones, menos mal que ha sido con dinero de los donantes anónimos, porque solo faltaba que tuviera ayudas de dinero público. Yo ya no creo ni veo cine español desde lo de la ceja, ni series ni na., se lo pueden creer, no vi.

Ninguna serie televisiva desde autos, ni de la del tiempo, ni la de los plásticos, ni la del águila roja, y menos de los del cuéntame, aunque no se lo crean, es la pura verdad, ya he dejado claro lo que pienso de los premios joya y del yatecomotó, siempre lo mismo, no son capaces de hacer algo donde no salgan media docenas de pechos, un gay, un malvado cura o unos fachas.

Me encanta la filmografía histórica, le eché un vistazo rápido al primer capitulo de la Peste, y no habían pasado 56 segundo del primer capitulo, y ya estaba un pajarito en una fonda, dándole cera, a una lozana joven a cuatro patas. Y 20 minutos después, la joven chica lavandera, una gallarda al joven de piel blanca. Y tiene pinta de ser buena la serie.

Pero yo ya no puedo volver a mi adolescencia, donde viví como un mono las Emanueles de los varios colores, la trastienda, o el famoso último tango en Paris o la inmensa cola que guarde el la sala Principal para ver la mierda de, La naranja mecánica. Disfrute más con la chica 10 y el bolero de Rabel.

Ni un duro de mi IRPF para esta gente, una caries en el tercer molar cuesta 80 euracos, pero para abortar o cambiar de sexo a cargo de los impuestos. Basta ya. Cuanto daño están haciendo los San Pedros y los San Pablos a este país.



Viva Cartagena

Francisco Hernández.