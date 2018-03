Que no la haya dotado

La madre naturaleza

De algo más de belleza,

No solo ha sido un pecado,

Ha sido una gran torpeza;

Es un caso de conciencia,

Que ni siquiera la ciencia

No haya enmendado la página,

Dotándola con la pátina

De algo más de inteligencia;

Cuerpo mezquino bastante

Y sobrada de mantecas,

Como antes las muñecas,

Si tiene ancho el semblante

Solo es para hacer muecas;

Puede que si en la Política

Sigue siendo tan prolífica

Como en la Judicatura,

Sea su suerte futura

La de dar Clases de Mímica;

Tal que la he visto hoy,

A rastras y por el suelo,

Tachándola de canelo,

Cómo la ha puesto Rajoy,

¿Qué le voy a decir, cielo?...

Sin más dimes ni diretes

Que los de sus dos mofletes,

Señora Robles, concluyo:

Está claro que lo suyo

¡No es para echar cohetes!.