Carlos Herrera: "El PSOE puede castigar al Gobierno, pero no despreciar a las familias de las víctimas"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Bueno, vamos echando la mañana. Ya son las 8. ¡Cómo se va el día!, ¿verdad? ¡Cómo se va este viernes 16 de marzo del 2018!

Vuelven a bajar las temperaturas y la semana que viene, viene una bajada de temperaturas. No está muy claro si por una masa de aire siberiano o por otra que viene por el Atlántico, pero en el tercio norte peninsular se va a notar. La rebequita le hará falta.

A lo mejor una bufandita que es impropia de los días de marzo, de las puertas de la primavera, pero esto va a ser así. Hoy se esperan lluvias en Galicia, nevadas en las cotas altas del norte. Como les digo... Bueno, a parte del país, la bajada de las temperaturas.

Se está investigando qué es lo que ha ocurrido esta noche en Lavapiés después de la muerte de un mantero. Pues un hombre que tendría... En fin, una parada cardiorrespiratoria.

Un hombre de 35 años tiene que tener una patología previa. El caso es que los compañeros del vendedor ambulante dicen que se desplomó frente a la puerta de la casa después de que varios policías le persiguieran en moto. Eso dicen los policías que no es así. Dice el Ayuntamiento de Madrid que tampoco es así. Se tendrá que... En fin...

Se tendrá que investigar, pero lo cierto es que han aprovechado unos cuantos para toda la quermés esta de la gente que está siempre en el límite de las cosas: quemar contenedores, destrozar mobiliario urbano y luego el pillaje.

Esta gente es muy de pillaje. Romper un cristal y llevarse televisores. Y 19 heridos. Cuidado, 15 de los cuales son policías. Y luego hay algunos detenidos. Todos de por aquí, eh. No son los manteros los que han provocado esta situación al parecer.

Bueno, vamos a ver. El día de ayer nos deja varias imágenes que contrastan. Por un lado, el espectáculo lamentable de la oposición en el Pleno del Parlamento que hablaba de la PPR, de la permanente revisable, especialmente el PSOE.

En ese debate sobre la derogación de... No tanto la derogación de la PPR sino la votación en contra de dos enmiendas que presentaban PP y Ciudadanos. La derogación de la PPR se producirá antes o después pero va a tardar.

Estas cosas seguramente ahora se derivarán a la Comisión de Justicia y después se darán otra vuelta y después otra vuelta más. Es decir, no es algo que va a salir mañana de la PPR.

Se va a seguir hablando muy mucho, sobre todo porque los padres de las víctimas que ayer estaban abochornadas en el Congreso de los Diputados van a continuar con las movilizaciones.

Comienzan las movilizaciones este fin de semana en Huelga y luego en más lugares, y la recogida de firmas para darle la visualización al hecho, de momento demoscópico, que el 80% de la población española está a favor de esta medida penal que saben ustedes que comporta un número mínimo de años en prisión y después la revisión para ir viendo si el delincuente, en fin, ha evolucionado o no ha evolucionado o sigue siendo un peligro para la sociedad.

Esta es, efectivamente, una norma discutible, como todo en la vida es discutible. Es discutible y hay que contemplar seguramente muchos argumentos, hasta los demagógicos si no hay más remedio. Muchos argumentos.

El problema está en que las formas que ayer se utilizaron en el Congreso de los Diputados, esencialmente por un diputado que mostró un caudal de ruindad tal que parece mentira que pueda ser almacenado por una persona. De nombre Juan Carlos Campo, juez de profesión a lo que se ve.

A lo que se ve no, formó parte del Consejo del Poder Judicial, secretario de Justicia con Zapatero, en qué momento. Este claro, pues si algún día llegara el PSOE al poder, digo yo que será ministro de Justicia. Menudo energúmeno para ser ministro de nada.

Bueno, pues este individuo en un debate que iba de aquella manera, salió al estrado y se despachó a gusto. Se despachó a gusto contra, por supuesto, el Gobierno; contra las víctimas, que estaban en la tribuna de invitados, a las que llamó débiles mentales prácticamente.

A los que acusó de dejarse manipular por el Gobierno. Contra el ministro del Interior, al que llegó a afearle que tuviera en sus manos la bufanda que le dio la madre de Gabriel en el funeral en Almería.

No sabía qué quería que hiciera: ¿Que la metiera en la bolsa de la basura, se la diera a un tercero...? Insultando al sentido común. Miren, el interviniente de Podemos parecía Adenauer comparado con este energúmeno del que es muy fácil avergonzarse.

Esto es un debate que nunca debió hacerse, el de ayer, sobre todo porque era innecesario hasta que no se manifieste el Tribunal Constitucional, que lleva ahí, que todavía no se ha puesto si quiera a mirar esta PPR. Sí que lo ha hecho el Consejo de Estado, el Tribunal de Estrasburgo que no encuentra ningún pero a esta medida legal que contemplan todos los países de nuestro entorno menos Portugal y Suecia.

¿El Partido Socialista qué hizo? Empezar hablando, ¿cómo les diría yo...? De la necesidad de que no caigamos en el Medievo con prisiones permanentes, que no es permanente, es revisable, pero da igual. Alberto Garzón, preso de su estulticia, fíjense, un comunista hablando de Derechos Humanos, un tipo que ayer se alegraba de la cadena perpetua en Argentina contra los militares, asesinos por cierto, de aquel país, y que, sin embargo, dice que esto de aquí, pretender que un tío esté 25 años en la cárcel y que ya veremos, esto es el Medievo.

Los del PNV, reaccionarios como suelen ser, acusando a Girauta de extrema derecha. En fin... Estos que son los que más han hablado del dolor de la gente, ¿verdad? Siempre el dolor de la gente.

El dolor de los ciudadanos y ahora ustedes están de espaldas a ellos. Bueno, pues ahora con más de millones de firmas y con el convencimiento de que la mayoría de la ciudadanía está por la PPR, ahora no hay que hacerle caso a la gente.

¿No decíamos que no se puede gobernar de espaldas a la gente? ¿En qué quedamos? Miren, utilizó este tal Campo un argumento manipulador y miserable que espero que algún día se le recuerde, se ponga o no se vuelva a poner la toga de juez que espero que no se la ponga, y si se la pone que no nos toque. Dice que la PPR no ha evitado la muerte de Gabriel.

A algunos se les nubla el entendimiento. La pena no evita los crímenes nunca. La pena no está hecha para evitar los crímenes. Hombre, puede que alguno se lo piense cuando sepa que le cuesta más en vez de costarle poco. La pena castiga los crímenes. Luego sacó a pasear a los muertos de la Guerra Civil, que ya me dirán ustedes qué tiene que ver con este asunto.

Los otros sacaron la muerte de Couso, que murió en una guerra en Irak. Hay que preguntarse si este espectáculo bochornoso lo va a pagar el PSOE en desafección, porque es incapaz de explicar que esté a favor de 40 años por terrorismo y, en cambio, no a favor de 25 revisables por delitos que son también espeluznantes.

Ayer la representante de la Asociación Clara de Campoamor, que es socialista de extracción, que no cargó contra otros, solamente contra este nauseabundo portavoz del PSOE, pedía perdón.

Decía, yo le pido perdón a todos en nombre de los socialistas, de la familia socialista. Porque tú puedes castigar al Gobierno, pero no puedes despreciar a los ciudadanos. Tomen nota de este individuo, que seguramente podremos hablar varias veces de él.