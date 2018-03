Cristóbal Valladolid: "Los Jueces y la Política"

Si hay algo que todos respetan en este país, es el poder judicial, las decisiones de los jueces desde su parcela independiente de poder, cuenta con el respeto de todos los ciudadanos, o casi todos, de nuestro país. Por supuesto no de los independentistas, ni de la gente que cree que la Ley solo debe cumplirse cuando les conviene

.

Es gratificante ver como hay un tercer poder independiente que permite que las tropelías de los políticos no queden impunes.

Sin embargo, y aunque los jueces como ciudadanos, tengan derecho como cualquiera a acceder a la política activa, no parece buena idea, si se quiere mantener el respeto de los ciudadanos hacia el Poder Judicial, que los partidos, especialmente los de izquierda, se dediquen a reclutar jueces para incluirlos en sus listas electorales.

Un juez no es más que un licenciado en derecho con unas oposiciones, los abogados con sus mismas cualificaciones, y a veces incluso con más experiencia, les tratan de "señoría" e incluso se dirigen a ellos fuera de las salas de juicio con el respeto reservado a la "autoritas" que no se obtienen en unas oposiciones, sino por su pertenencia al poder judicial en su conjunto.

Da pena ver como un diputado furibundo D. Juan Carlos Moreno, da un discurso partidista en el Congreso de los diputados, y lo apoya declarando su condición de juez, que vergüenza Sr. Campo, que un juez, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, y candidato en su día a magistrado del Tribunal Constitucional, no solo baje a revolcarse en el barro partidista, sino que además se proclame portador de la razón por su condición de juez.

Y el problema es Sr. Campo, que usted por el hecho de haber ganado una oposición, no tiene más autoridad que yo, por ejemplo; el ser juez, le da prestigio por pertenecer a la judicatura que todos respetamos. Desde el momento en que interviene usted en un tema tan polémico como la PRISION PERMANENTE REVISABLE, además de que con argumentos tan débiles y sectarios, lo que usted tiene que hacer no es solo olvidarse de que es juez, sino procurar que no se sepa, para que el público no se plantee la duda sobre la independencia de la judicatura.

Igualmente la señora Robles, nada menos que magistrada del Tribunal Supremo, ¿qué hace ahí arrastrándose en el barro? y diciendo chorradas dirigidas a los más ignorantes de su partido, como que De Guindos no puede ser vicepresidente del Banco Central Europeo porque eso sería una afrenta a todas las mujeres de España?.

Supongo que cuando termine la legislatura, después de haberse tirado cuatro años mojándose el culo en el Parlamento por decir cosas, que a veces ni siquiera ella se creía, a favor de la más sectaria política del irresponsable PSOE del "Nó es Nó", supongo repito, que se buscará un enchufe en el partido y no volverá al Tribunal Supremo a dictar sentencias contaminadas por la política, aunque solo sea para proteger el prestigio del Poder Judicial.

Porque los partidos que ponen jueces en sus listas, luego se quejan de que se cuestione la independencia del Poder Judicial, dentro y fuera de España.

Una cosa está clara, los jueces que se quieran dedicar a la política, están en su derecho, pero va en perjuicio de la separación de poderes que se les permita regresar a sus juzgados.

¿Recuerdan a Garzón?

No es broma

