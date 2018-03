Francisco Hernández: "A la derecha y el bancal todo lo que se le pueda sacar"

Decía el comandante Rubalcaba jefe de la quinta columna del PSOE, químico y filibustero de la política, que España era un país que enterraba muy bien a sus muertos, o algo similar. Tenemos un gobierno que se avergüenza de ser de derechas, y más aun de hacer política de la de verdad, política donde la clase media trabajadora, no sea la única que cargue, con toda la presión fiscal a la que la someten.

Ya en su momento el ministro Boyer, allá por los ochenta nos decía que para el 2010 no se podrían pagar las pensiones. Y proponía la aportación privada como complemento.

¿De donde coño la clases medias van a sacar la pasta para un plan privado? Si el día 25 de cada mes ya no tienen dinero para pasar la cuarta semana y tienen que vivir del congelador. Los carroñeros podemitas y sus acólitos de la socialdemocracia no pueden soportar un gobierno de la derecha, así que hay que sacar a las calles a todo ser viviente que este a disgusto con la política actual.

Hasta los pensionistas están en la calle, unos pensionistas, en su mayoría, que con solo haber aportado durante quince años, unos 210 euros, "los otros 30 de su vida laboral", no se sabe no contestan, ahora disfrutan de una suculenta pensión de 734 euros. ¿Se puede ser más generoso en este país?

¡Y como no!, critican a los que están en el tramo máximo que todos los meses entre pitos y flautas les descontaban de la nómina unos 900 euros, y 1800 en junio y diciembre; es decir casi cinco veces mas y han estado cotizando algunos, hasta los 48 años. Y seguimos con el royo pensionista, luego habría que explicar muy bien lo que son las pensiones no contributivas, que muchos conocen la música pero no la letra.

Ya el sistema le roba el 48% de la pensión a los cinco millones de viudas, que además de perder al ser querido, le trinca la mitad de la pensión. Por el bien común y por solidaridad social. 18.500.000 trabajando y aportando. Y 14.500.000 de prestaciones paga el estado, todos los meses.

No hay que ir a Universidad Complutense Podemita, para darse cuenta de que Rajoy esta mintiendo al decir que están garantizadas y no mucho menos los sinvergüenzas de los socialistas que lo quieren solucionar con un impuesto a la Banca. Porque la banca debe de plantar euros como repollos y recolecta billetes de 500 como lechugas. La banca te esta cobrando cinco eurazos mensuales por una cuenta corriente y pretende que sean ocho eurazos, si lo autorizan los sinvergüenzas del banco de las España. Cuando hace unos años te daban 25 pesetas por cada recibo que domiciliabas.

Así que, de ponerle un impuesto a los banco ya subredes Sancho quienes lo pagarán.

El otro día decía un pajero de estos que abunda por las tertulias de televisión que habría un antes y un después de la manifestación de las señoras y señoritas por la igualdad de género.

Decía que siendo el alcalde se bajaba el día y se tomaba una copa en su ayuntamiento, pero como un acto simbólico. Mujeres que son las que primero, tienen que parir los hijos este año para que dentro de 25 años puedan trabajar y aportar a la saca común. Es decir los que nazcan en 2018 con mucha suerte y trabajo podrán aportar en 2040. Por los ochenta se decía que estábamos próximo al crecimiento cero, es decir nacían los mismo que morían anualmente.

Y en esa época ya el ministro Boyer, ministro del gobierno de Isidoro, una de sus soluciones para poner mas dinero todo los meses en la nóminas fue, bajar las retenciones y que contentos se pusieron todos con la gran medida del socialdemócrata, conclusión al año siguiente hubo que devolverle a la Hacienda publica las 60.000 pesetas que te había dado. Que gran medida, ánimo 6,25. Eso si, dieron la facilidad de hacerlo en dos pagos.

Ya se mueren mas personas que nacen. Las mujeres en su momento de más fertilidad están en plena vorágine laboral, los empresarios/as no las quieren porque de momento son ellas las que tienen que parir. Además la destrucción de la familia que ha generado la demagogia podemita y los socialista contribuyen a que cada vez haya menos matrimonios y a su vez las mujeres quieran parir menos, ya que divorciados o separados es mas difícil procrear, aunque todo se andará.

Y a esto añadir que la sociedad del bienestar a acomodado a las personas hasta el punto que nadie quiere responsabilidades que generen cargas económicas, los hijos hay que alimentarlos y criarlos y en un país donde la sanidad y la educación son gratuitas entre otras muchas cosas, es muy difícil el criar hijos con garantías.

Ya tiene guasa, que en el año 1939 año que en teoría acabó la guerra incivil, nacieran en España con la mitad de la población actual, 100.000 niños más que este 2017. De lo que tengo que deducir que con la bien recibida emigración y su aporte en hijos y a la caja común trabajando en el campo y sector servicios en su mayoría, ya que nuestros hijos esta bien estudiados y con varias carreras, no vamos a permitir que vayan a recolectar lechugas, ya jodería después de pagar 7 ó 8 años de Universidad gratuita. Con crecimiento de natalidad negativo en unos años los españoles habremos desaparecido. Rajoy miente, el 6.25 miente, el coletas miente y el naranjito miente cuando dicen que van arreglar este desaguisado en el que nos están metiendo por intereses ideológicos. Pero es que mienten hasta los técnicos y especialistas económicos.

EDUCACION SIN IDEOLOGIA es la solución, y la ayuda a la NATALIDAD y dejemos de rollos pasteleros de igualdad. Alguien dijo un día que si los hombres parieran, los matrimonios no pasarían de los tres hijos, pariría ella, paria él, nuevamente ella, y fin.

Menos ayudas sociales, menos mantener vagos, menos grasa gubernamental. Como primera solución.

Y como segunda solución, mujer trabajadora en nómina que quede preñada dos años a casa y al empresario cero costes de cargas, sueldos, nóminas o contribuciones. Y otro u otra que ocupe su lugar.

Que pase a cargo del ESTADO, Porque el ingenio empresarial está para ganar dinero y como decimos por acá cuantimas mejor. Y como tercera solución una ayuda suculenta a toda mujer que decida dejar su trabajo remunerado para quedarse en casa criando y educando como Dios manda a sus vástagos. Y el dinero sacarlo de la reducción de esas prestaciones sociales que aporta el estado y los diferentes cortijos autónomos.

Y mi más sincero pésame a los papás del pescadito. Y dejadlo ya descansar en paz que son muchos los que se están subiendo al carro.

Comienza el informativo del tele cinco con la manifestación de pensionistas, esos que congelo el ZarraPastroso, diciendo que cobra 900 euros de pensión y tiene que ayudar a pagar la hipoteca de su hija. ¿Tendríamos que conocer cuanto aportó al cajón? y ¿cuanto se quedó en B? y durante cuanto tiempo aportó. Porque son muchos los de 900euros que tienen casa pagada en la ciudad, casa pagada en el campo y pisito en Torrevieja.

Y si gracias a ellos se han mantenido las familias durante la crisis, démosles desde aquí las más sinceras felicitaciones por su contribución al bienestar y a la subsistencia de sus hijos. Y si se les puede subir la pensión, que se les suba.

Pero no jugar con los pensionistas porque son una piscifactoría de votos y siéntense y arreglen el tema de una vez, porque de lo contrario se volverá a liar el palangre. Y pensionista un poquito mas de humildad, seguro que muchos lo necesitan, pero de donde no hay no se puede sacar.

Salvo que hagamos como el Japón, o llevar el PIB al 200%. De déficit, o hasta la III Guerra Mundial y los que queden, vuelta a empezar.

Viva Cartagena

Francisco Hernández.