Héroes "del silencio"

Siento la muerte del senegalés de Lavapiés, como no podría ser de otra manera. Pero no es menos cierto que España es un país plagado de ilegales, sin papeles. Aquí -sálvese el que pueda- ha llegado lo peor de los tres continentes. No hay día en que no muera un individuo por arma blanca o arma de fuego. Y no digamos el asesinato del pequeño Gabriel a manos de una costarricense de muy dudosa reputación. Pero en esta sociedad desgajada vale todo. Y encima, unos parias de la tierra, quiero decir unos caraduras con coleta, misérrimos, ensalzan a los agitadores, los ponen en los altares -puede que con las tetas fuera- y muestran su benevolencia para los asesinos a los que habría que aplicar la cadena perpetua (nada de eufemismos con "prisión permanente revisable"), más que le duela a ese ser socialista que dice ser juez, jodó petaca, y que mancilló el honor y el sentimiento de unos padres que vagan por los espacios vacíos del universo en pos de sus inocentes criaturas.

El Coleta y sus cuates, incluido el tal Monedero, que más que apilador de riquezas es practicante de la bolsa y la vida, nos han traído la agitación, el desorden, el movimiento revolucionario que tan bien lo aplicó el Frente Popular. Eran, sí, los que iban a regenerar las instituciones, y una mierda. El trinque por el trinque. Venezuela a precio de oro, el pueblo sin un vaso de leche y para mojar, comiéndose los mocos. Una hostilidad a la que se ha sumado ese irresponsable ser que es Pedro Sánchez, el empleado de El Corte Inglés, sección de caballeros.

Estamos -para no extenderme- en la puta mierda. Los anti todo, en el que está el PSOE, faltaría más, aprovechan la más mínima algarada para montar la parda. Y si no, la provocan ellos. Como así ha sido con las manifestaciones de los pensionistas, que no movieron un músculo cuando Zapatero congeló las pensiones. Y decían, los muy zurupetos, que no había que hacer electoralismo con los ancianitos ni hacer sangre con la muerte de seres indefensos. Ahí lo tienen: 2 ó 3 en 1, como el antioxidante. El pequeño Gabriel, la prisión permanente revisable, las pensiones y el senegalés de Lavapiés.

Vaya desde aquí mi más encendida felicitación a las Fuerzas de Seguridad del Estado, que esta izquierda odiosa siempre trata de desacreditar y que su eficacia y su callada por respuesta les acredita como los verdaderos héroes del silencio. En otros tiempos eran la valentía y la gallardía, que no gallardón.

PD.- Resulta indigno, por sectario, el comportamiento de la 4, la 5 y la 6 por dedicar más de seis horas de su programación a las pensiones contra el Gobierno y ni un solo segundo por la congelación de las ayudas pecuniarias en tiempos de ZP.