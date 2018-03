Es el título de una novela de la escritora Harper Lee con la obtuvo el premio Pulitzer en 1961 y que fue llevada al cine. Gregory Peck obtuvo el Óscar por la interpretación de Atticus Finch un abogado de provincias. En un momento de la película Atticus dice a su hija Scout lo siguiente: "Los ruiseñores no se dedican a otra cosa que cantar para alegrarnos. No devoran los frutos de los huertos, no anidan en los arcones del maíz; no hacen más que derramar su corazón cantando para nuestro deleite. Por eso es pecado matar a un ruiseñor"

Han matado a un niño de 8 años. Han matado a un ruiseñor. Ese niño se dedicaba, como los ruiseñores a alegrar la vida de sus seres queridos con su risa, con sus gracias, con sus historias, con sus ocurrencias. No hacia mal a nadie, muy al contrario, sembraba el bien; ese bien inocente y espontáneo que los ruiseñores con sus cantos y los niños con su amor van sembrando en los demás. Son ya varios los niños, los ruiseñores, a los que la maldad de los perversos, de los desalmados, han arrebatado la vida. La vida y el futuro. Ya no podrán volar en sus sueños como un ruiseñor y creerse un héroe de Star Wars, o un deportista famoso como sus ídolos, o un descubridor de lejanas tierras. De ser un científico o, simplemente, de ser un buen hombre y crear una familia. Ya no volverá a oler las flores, ni ver caer la nieve. A este niño de 8 años, ese ruiseñor que tan solo se dedicaba a alegrar a sus seres queridos con sus cosas de niño como el ruiseñor alegra con sus trinos, le han arrancado de cuajo sus alas unas manos asesinas que, como garras de ave de presa, han desgarrado su cuerpecito. Ya no volverá a soñar, ni a cantar. No conocerá el amor, ni podrá darlo ni recibirlo. No verá una puesta de sol, no sentirá la suave caricia de la lluvia, ni se revolcará en las doradas arenas de la playa. No volverá a sentir en su rostro el amoroso beso de sus padres, ni él podrá dárselo a ellos. Ese niño de 8 años ha sido asesinado de forma cruel y ha sido asesinado por el rencor, el odio y la ira que destilaban de un alma - si es que esa mujer tenía alma - repleta de maldad. Y ese ruiseñor que yace con las alas marchitas, ese niño; ya después de muerto y todavía con su cadáver presente, ha sido mancillado por unos hombres y mujeres carentes de la más mínima sensibilidad, repletos de una bárbara ansia de poder que, aprovechando la oportunidad que les ofrece la tribuna del Congreso, lo han utilizado como arma arrojadiza contra el enemigo político y en aras de buscar un puñado de votos. Que no se puede ser más miserable, más mezquino y más ruin. Esas personas, con sus palabras envenenadas y orientadas tan solo al rédito político, han demostrado que también tienen maldad; esa maldad que, como dice el Evangelio sale de la boca: "No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale; porque lo que de la boca sale, del corazón procede"

Matar a un ruiseñor es pecado, matar a un niño inocente y puro lo es más porque, no solo le han arrebatado su vida, también su futuro y han condenado a sus familiares a una muerte en vida