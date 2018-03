¿Hay alguien que quiera ser presidente de Cataluña?

Puigdemont no se atreve a venir, la Forcadell, Jordi Sanchez, Jordi Turull Marta Rovira, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cruixart y demás héroes de la República niegan la independencia más veces que Pedro antes de que cante el viernes el juez Llarena y los que salían con el puño en alto juran ahora que dejan la política para salvar el trasero.

Forn, el hombre elegido para llevar a cabo la rebelión de Mossos, el que dijo cuando el atentado yihadista de las Ramblas que habia "2 heridos españoles y otros dos catalanes", se acoge con la inaudita colaboración del Fiscal General del Estado y frente a la oposición de tres fiscales del Tribunal Supremo a la vacuna de la tuberculosis para salir a la calle y eludir la prisión provisional. Rajoy lo ha dejado caer ayer mismo en el Parlamento, "A ver si entre todos construimos algo positivo". Huele a pacto y chamusquina.

Y coincidiendo con la petición del fiscal jefe se precipita un pleno defensivo del Parlamento de Cataluña para postular a Jordi Turull, un massovero de los Pujol, pisoteando el reglamento, antes de que el viernes el juez Llarena dicte auto de procesamiento y modifique las medidas cautelares.

Seguramente en Operación triunfo, la isla de los supervivientes o en Sálvame de luxe sería más fácil encontrar un candidato adecuado para la Generalitat.

Por contra, en Madrid sucede al revés, aquí quieren ser presidente todos y los buitres se han lanzado a la yugular de la favorita para volver a ganar Cristina Cifuentes, por dos asignaturas de un Master.

¿De verdad que no hay otra cosa que hacer en España? Es otra vergüenza. Cuando no hay proyectos, ni argumentos ni propuestas, ni se limpian las calles, ni se conserva ni cuida nada porque se cree que las cosas se conservan solas ni se gestiona nada, porque no se sabe, cuando no hay interés general, los buitres sobrevuelan Madrid lanzándose sobre la carroña de dos asignaturas de un master.

Los que no hacen más que montar pollos tienen que ser castigados por una ciudadanía responsable hasta expulsarlos de la política. Si los electores no lo hacen tendrán lo que se merecen pero me niego a creer que España no va a castigar tanto desatino. No daría entonces para más.

Otra cosa es que igual que en las elecciones americanas, las francesas, las holandesas, los hackers tuvieron que intervenir en las españolas que permitieron lo que hoy padecemos. Empezando por facebook, su manejo de datos y todas las tonterías que allí se ponen. De lo contrario no sería posible explicar el fenómeno Podemos. Algún día lo sabremos. Necesitamos que se aclare Facebook y poner en su sitio "el Mito digital".

Entre tanto, mientras estos innombrables ponen de manifiesto una vez más en el Parlamento de Cataluña la incapacidad de gobernarse a sí mismos seguimos buscando un presidente para Cataluña, ¿quiere usted serlo? porque igual no hace ni falta, y al mismo tiempo, teniendo que espantar a los buitres que sobrevuelan Madrid.