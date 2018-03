Del dicho al hecho

I

Veo La Sexta bastante,

Es una de mis tareas

Para contrastar ideas,

Y no hay un solo instante

Que no oiga las peleas

De la Derecha y la Izquierda...

Sin tensar mucho la cuerda,

Una hace lo que puede,

Y la otra, como quede,

No hace sino soltar mierda;

Dicho sin mala intención,

Es de los y analfabetas,

Fieles a sus malas tretas,

La mayor exhibición

De sus pichas y sus tetas,

Que unos, flaco y obeso,

Y otros, solo o con queso,

Es donde todos los Rojos

Tiene puesto de hinojos

Eso que llamamos seso;

A lo de su superior

Talante, ¡oh, santo cielo!,

Siendo como es un canelo

De lo sabido tenor,

Mejor corramos un velo,

No vaya a ser que por mor

De su furia y resquemor,

Acabemos en su era...

Conclusión: si yo no viera

La Sexta, mucho mejor



Par esa gran cantera

De gente...¡de la peor!.

II

Sobre la mesa temas tan importantes

Como el del acoso a la Cifuentes,

Por una Izquierda que bebe en las fuentes,

Que solo manan aguas contaminantes;

El Escolar y el Ferreras son constantes;

Otras causas que otros tienen pendientes,

Y que, no como ésta, son evidentes,

No tuvieron igual tratamientos antes;

Si hay que construir están como ausentes,

Pero socavando son unos gigantes;

Si tienen que trincar son unos mangantes,

Y si hay que pedir, unos indigentes;

Pena que vigente para estas gentes

No esté... ¡La Ley de Vagos y Maleantes!.