Francisco Hernández: "Me vuelvo al minino"

Yo era uno de esos televidentes que un día haciendo un repaso por todas las cadenas a ver que es lo que emitían, descubrí una cadena que tenía un programa que se llama El mínino, en el pude ver algunos personajes muy peculiares que conocía y otros que jamás había visto ni oído, algunos de cierto nivel periodístico como su presentador, realmente lo que me enganchó fueron los dos humorista y sobre todo ese que imitaba al Expresidente de la Junta Andaluza el señor Chávez, y su genial traductor simultáneo.

Creo que todos los socialdemócratas incluida la portavoz del pasoe, el cual esta a un paso de irse a Paseo, nos dicen a diario que está exento de responsabilidad en la causa de los EREs porque él no se llevo un chavo, aunque apañó presuntamente bien a la "hija y al hijo" por lo que publican; o a las empresas donde trabajaban. Ha asumido sus responsabilidades políticas dice la Sra. jueza portavoz.

No hace mucho tiempo, una fragata de una Armada Europeotan, en unas maniobras que estaba realizando por el atlántico norte, tuvo un pequeño incidente al tocar fondo en una evolución que estaba realizando, sufriendo unos daños, que serían materiales en este caso, la obra viva del casco y en algún apéndice, para que me entiendan. Inmediatamente fue apartada de las maniobras y retornó a su base.- ¿saben a quien se cepillaron?

Al Sr. Comandante, máximo responsable de la unidad y de su dotación, como diría el coletas del pueblo y el camarada que le dio el mando. Y les puedo asegurar que no tuvo ninguna culpa del acaecimiento, más allá de ser el responsable de la preparación y formación de sus hombres.

No sé si me explico. Estos políticos taciturnos por muy jueces que sean y muy bien preparados que estén algunos de ellos, porque de los 80 energúmenos hay verdaderamente poco útiles, pretenden tomarnos por bobos y simples. Se ríen de nosotros al igual que Puigpodemon, salvo que desde dentro, no desde el exilio flamenco Bruselesco.

Además de pretender reinscribir a su medida la historia, una historia que desconocen, porque la inmensa mayoría son analfabetos potenciales, sin ningún tipo de preparación académica y menos universitaria, en conclusión, de la ESO zapatera y el progresa adecuadamente hasta llegar a los 16 y ponerlo en el sindicato del acerero, vamos, haciendo aceras, acera para arriba, acera para abajo.

Hacían un programa dinámico y ameno, con una mesa compensada en ideologías, aunque a más de uno se le notaba la pluma, y la cadena tendía a la derecha más conservadora constructora. De la noche a la mañana no se porqué, ni me importa, algunos pesos pesados del programa iniciaron otra singladura por la cadena de los curas como dice el rojerio.

Por lo que este humilde opinador de opiniones de barra de bar de pueblo, se traslado a la nueva cadena pontificia. Y comencé a disfrutar con algunos de los contertulios, sobre todo con ese señor que dirige la Razón, y que es un crack de la cultura. Y alguno más que ahora han liquidado televisivamente hablando, porque tenían los reaños de decirle a los que van de progresistas lo que pensaban y argumentándolo. También disfrutaba con los viejos socialistas de carnet y con sus acólitos periodistas.

Y cada vez que llevaban al señor Corcuera e incluso a este que la señora Cifuentes jodio bien cuando se cargo el consejo asesor de la comunidad de Madrid, disfrutaba como un enano escuchándolos y ver como le daban cera al 6.25. O las defensas que utilizaba el aviador que pilota al pasoe de Madrid, que cara mas dura tiene el tío, siempre pidiendo dimisiones y él en la Asamblea con un pasoe en extinción y apoyando a los podemitas, porque en el fondo lo que hay que defender es la nómina.

A propósito me llamó la atención ayer, enterarme que el señor Camps esta trincando 58.000 euracos del consejo asesor del Cortijo Valenciano, pero más aún que su secretaria trinque 48.000, menuda secretaria, y los 34.000 del chófer, eso ya es la repera, otro que no sabe nada, y el naranjito ganando escaños en las estadísticas, pero estos siguen trincando igual. Y él no hace adelgazar nada la grasa estatal, como prometió. Insisto, aviso, "España, naranjito os engaña". Y pensar que yo estaba dispuesto a cooperar con él.

Y echarle una mano como voluntario naranjón. Y cuando mejor está el programa, cuando los contertulios se las daban unos a otros con exquisita educación, vienen las mentes pensantes, los técnicos cualificados, los de bajo palio, los que han tenido probablemente al Sr. Herrera sudando la repera, otro que levanta pasiones y audiencias, menudos fichajes estos asesores audiovisuales de la conferencia Episcopal. Que han ordenado levantar gas porque estaban echando una mano a los peperos gubernamentales, se puede ser mas cobardes en esta vida, y los cinco o seis periodistas con dos "razones" desaparecen de las tertulias, claro está, los sociatas no, esos se quedan.

Quiero pensar que nuestro querido, amado y estimado Papa Francisco no tiene que ver nada en esto, el notición de su último viaje pastoral, fue que casó a un azafato y una azafata a quince mil pies de altura. Con lo que me temo, con todo el dolor de mi artritis, que me voy a tener que retornar al minino del torito Español.

Ya que el poco tiempo que puedo dedicarle al ocio televisivo es, en esos momentos, porque nunca hubo tanta oferta televisiva y nunca hubo tanta mierda de programación, como no veo nada de cine español, ni pienso volver a verlo, mientras los de la ceja zapatera no pidan disculpas por hacer política de ideológica izquierdota, con el dinero publico, y siempre en la misma dirección, y menos ahora que puedes ver el buen cine europeo cuando te apetece. De ese que te ríes, y no salen ni curas, ni gays ni militares golpistas.

Y no están con la misma matraca que estos, hace un tío una película de Los últimos de filipinas, historia cruda y dura, que nos muestra cómo los políticos han sido unos ineptos en todas las etapas de esta gran nación, una película de unos hechos, en los que a fecha de hoy las Fuerzas Armadas Filipinas los recuerdan todos los años y les rinden los honores pertinentes y eligen la castaña que eligen para que nos represente en los premios esos.

Aunque el otro día me tragué la gala esa de los premios Forqué o algo similar y el humorista, oye quedé sorprendido, nada que ver con la politización de los Goyas más aún cuando un humorista que colaboró con los presentadores de la gala le envió un correctivo a los guionistas del guerra civilismo. Como está este país de pandereta, primera potencia en moscas, sol y conejos al ajillo.

Viva Cartagena



Francisco Hernández