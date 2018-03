Santiago López Castillo: "Los prófugos cagados de miedo"

Van asomando sus patitas blancas por debajo de la puerta. Podrían ser manitas de cerdo con perdón de los porcinos. Si en nuestra guerra los vascos hablaban de "los valientes gudaris", en esta post-guerra que han iniciado los independentistas de butifarra y barretina nos debemos referir a los cobardes catalanes independentistas. Unos y otros, éstos y aquellos no llegan al calificativo de "primos de zumosol". Son prófugos, cobardes, puta mierda, sálvese el que pueda.

Al cobarde de Puigdemont, se une dos zurullas del procés, la madre que os parió. Una anda, según dicen, por la Helvetia, será adicta a la banca catalana, y la otra, cagada de miedo -y eso que su desafío independentista es capaz de derribar fronteras, especialmente las del Estado español- sale echando virutas porque el Estado español, como gustan decir por no pronunciar la palabra España, les secuestra las ideas.

No sé si estos aguerridos seres producen más hilaridad o tristeza. En cualquier caso, desprecio. Hacen espiches (los medios cultos los califican de "discursos", jo, que tíos) con la palabra exilio en la boca. Se deben creer Tarradellas. A lo mejor se refieren a los embutidos incluidos el salchichón y las butifarras. Y se ciscan en los jueces y siguen, nene, jodiendo con la pelota: la represión franquista y otras hierbas sin reconocer que el régimen anterior potenció hasta los máximos niveles Cataluña y el País Vasco, brazo en alto. A favor de su secesionismo, como siempre, están los medios "progres" con Julita Otero al frente, ar, seguida de una locutora pía y magra, puro tocino, dando cancha a cualquier mindundi del separatismo. Eso es lo que se llama rigor informativo en un Estado de Derecho.

Así que los bravos independentistas siguen en su erre que erre. Pero quieren más. Quieren que haya un muerto o un preso con galones de librea para proseguir la comedia o algarada. Añoraban que el tal Turull, que no tiene un pelo de tonto pero sí de malo y de soberbia, hubiera reingresado en la cárcel con grilletes de traidor. Y la alta traición y la rebelión, señores míos, tienen muy alta sentencia; díganselo a algunos países de nuestro entorno, que incluso se satisface con la pena de muerte.

El que nace tonto, tonto se queda. No dude usted de los que no se reconocen tontos del todo se regeneran. Por el simple hecho de creérselo están más locos de atar todavía. No alcanzan ni medio punto de inteligencia.