Noventa peldaños,

Que en tiempo contados,

Son noventa años

Los que cumplo hoy:

El tenerlos dados

A escribir sátiras,

¡Qué contento estoy!;

Lleno muchas páginas

Para tantos Rojos

Repartiendo dádivas

De muy buen humor;

Abiertos los ojos

Si me instan tenerlos,

Me hacen un favor;

Dados que haberlos

Los hay mansalva,

El hecho de verlos

No hay que temer;

Y no siendo un malva,

Me pongo a tope

Dándoles placer,

Sin ser de la Cope

Ni afín al Herrera,

Tampoco arrope

Para el paladar,

Pues que mi quimera

De darles somantas

No puedo evitar;

Son mis horas santas

Arrojar del templo

A tantos carpantas

Que causan furor,

Dando como ejemplo

Su ira, su odio

Y su resquemor;

Yo los subo al podio

De su vil inquina,

Cual ángel custodio

Que guarda su hollín;

Sin que sea muy fina

Mi pluma aclara

Cual es más ruin;

Si me sale cara

Mi fiel osadía

De ir dando la cara

Ante tanto vil

Personaje,... ¡gloria

Por mis noventa

Una y veces mil!;

Sin que nunca mienta,

Tal como la RAE

Lo tiene en cuenta

Y da claridad

A la voz,.. me atrae,

Tal como Azaña,

Para ellos piedad

Pedir y perdón,

Pues creo sin saña

Que a tanto pendón

A veces se engaña

No dándoles caña,

Ni algún sofión...

¡Mi querida España!.