Carlos Herrera: "El vertedero inacabable que es TV3 también es violencia"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

¿Qué tal están ustedes? Espero que muy bien al recibo de la presente. Es...Si quieren ver la primavera de cerca, si quieren sentirla, ayer ya había un estache, digamos, en algunas zonas de España. Hoy prácticamente en todo el país luce el sol. Digo prácticamente en todo el país.

Siempre hay lugares en donde no, y las temperaturas van a ser cálidas, especialmente cuando llegue la tarde, así que disfruten. Disfruten porque luego viene un frente, ya saben, cara al viernes, sábado, domingo; jueves, viernes, más o menos, por ahí, que es cuando viene un frente en el que vamos a pasarlo... Pues como se suele pasar en estos casos, ¿no?

Cuando ya estamos como estamos, hemos pasado todo lo que hemos pasado acerca de lo de las borrascas que llegaban una detrás de otra, pues... Tenemos ya el cuerpo ciertamente acostumbrado. Esto fastidiará un poco al final de la Semana Santa, parece. Pero de momento es Martes Santo.

Vamos a disfrutar y a gozar. Y el que ande en trámites cofrades como, por ejemplo, todos los hermanos de La Candelaria, la reina del Martes Santo de Sevilla, que tengan una buena estación de penitencia. Que la tengamos.

La noticia sigue siendo Carlos Puigdemont. ¿Y cuál es la noticia de Carlos Puigdemont? Porque si ayer era noticia porque había sido detenido el domingo, hoy lo es pues porque seguirá en prisión en Alemania hasta que se resuelva su extradición a España. Ha dormido ya en una celda y el tribunal de primera instancia comienza el proceso en Alemania.

El tribunal lo que dice es que tiene que seguir en la cárcel porque aprecia, pues claro, un gran riesgo de fuga. No puede garantizar que el detenido permanezca en la República Federal el tiempo que dure el proceso.

Se siguen haciendo cábalas. Ahora hay mucho debate jurídico acerca de la equiparación del delito de rebelión con el de alta traición, si los plazos se agotan o no se agotan, si va a ser mas rápido o menos rápido, peor bueno. Miren, lo único que se puede adelantar es que el final de esa, de esa darse a la fuga, concluirá el día que sea metido en un avión y enviado a España.

¿Para qué? Pues para que conteste al Tribual Supremo, al juez del Tribunal Supremo que tomará las medidas cautelares que sean pertinentes en función, también, de lo que diga la justicia, la justicia alemana.

Esto conviene recordar que no es una extradición, es una euroorden, que son procesos diferentes. La euroorden es un acuerdo al que llegan los países amigos, países del mismo club, en este caso la Unión Europea, para intercambiarse con ellos, entre ellos, a delincuentes.

No son... Algunos quieren comparar esto con el proceso de extradición de Ruiz Mateos en aquellos años. ¿Se acuerdan ustedes? Nada que ver. Nada que ver. Absolutamente nada que ver.

El Gobierno alemán ayer recordó que España es un Estado de Derecho democrático en el que Alemania confía plenamente y el problema de Cataluña debe resolverse en función al derecho español.

Claro, aquí hay un argumento más, que es un argumento que deben valorar los jueces alemanes, que para los jueces alemanes es muy importante: la ausencia o no ausencia, la presencia o no presencia de violencia en todo este proceso.

Aquí algunos se la cogen con papel de fumar.

"No, no, pero si esto es la revolución de las sonrisas".

De revolución de las sonrisas nada de nada. ¿Cómo pueden algunos ocultar el hecho de que estamos ante un proceso que cursa con violencia? ¿Es o no es violencia que esta mañana a la altura de Figueras las CDR, estos nazis de la CUP, hayan cortado la AP7 en ambas direcciones? Y algunos dicen que quieren aguantar el tema 24 horas.

Allí se ha ido el CDR de toda Cataluña. O sea, lo mejor de cada casa. Los más salvajes. Los que andan por ahí emitiendo algunos, algunos comunicados de conducta en el que instan en entrar en hoteles, condicionar comercios, narcar a familias que hablen castellano... En fin, todas estas cosas.

Luego se quieren tirar atrás, lo quieren negar, pero eso es así evidentemente. Ha sido interceptado esos documentos, esas circulares. Oiga, miren, cuando hay gente que está dispuesta a llegar a donde sea, y en Cataluña hay un bando dispuesto a llegar a donde sea, hay violencia. Cuando hay piedras, hay pintura, hay amenazas, intimidaciones a la familia del juez Llarena, con publicación de todos sus datos.

Eso lo ha hecho TV3 en uno de esos programas basura que emite ese vertedero inacabable que es la televisión autonómica catalana. Cuando... Oiga, cuando se lanzan piedras, cuando se lanzan vallas, cuando hay un mosso d'Esquadra que en horas libres de servicio tira piedras a sus compañeros, eso es violencia. TV3, TV3 es violencia.

Que aparezca un tío como Javier Domínguez, y no esté en la cárcel este tío, y diga que es que se acabaron los lacitos amarillos, que lo que hay que pasar es a la acción, si tienen que llegar muertos a la calle, habrá muertos en la calle, eso es violencia.

Cuando hay tácticas de guerrilla urbana de kale borraka en Cataluña, eso es violencia. Estas cosas -déjenme que me tome un sorbo de café-, estas cosas los alemanes saben entenderlas. Vaya si es violencia.

Otro que está muy interesado en conocer, en hacer un pequeño tour por las celdas de Estremera, parece el señor Roger Torrent, que es el presidente del Parlamento de Cataluña. Ahora mismo es la cabeza visible de todo el proceso.

El hombre que en teoría tiene que garantizar la neutralidad en el Parlamento catalán, que ha convocado para mañana un pleno donde los independentistas quieren avalar el derecho de Carlos Puigdemont a ser investido presidente de Cataluña.

Una cosa es querer avalarlo y otra es querer investirlo, porque si lo que quiere es investirlo, está cometiendo un delito de desobediencia que va a hacer, como dice hoy Javier Ayuso en "El País", que es que no sean Junts per Cataluña, es que sean Junts per Estremera. Delito de desobediencia al Tribunal Constitucional.

Torrent, Torrent, es lo que es. Es lo que parece y no lo que algunos querían creer que era. Porque convocar un pleno de esas características es, primero, una irresponsabilidad. Decir que un juez no tiene legitimidad para perseguir a Puigdemont eso es una irresponsabilidad.

Intentar ocupar el vacío de poder para ser cabeza visible de lo que ha llevado a otros a la cárcel es irresponsabilidad. Y, además, se están dando detalles de irresponsabilidad prácticamente todas las formaciones políticas.

Hasta el PSC, que está diciendo que "sí, podríamos formar, incluso con los partidos soberanistas, una línea transversal". Esto que parece que esta lleno de buena intención, de momento lo que ha conseguido es que el Partido Socialista, y ahí ha estado bien Pedro Sánchez, igual que se dice una cosa se dice la otra, diga que de eso nada.

Que con Esquerra y con PDeCAT, o lo que sea eso que hay ahí, a ninguna parte. Así que veremos entonces, ya les digo, las próximas horas, esto cómo se va solventando y cómo todo esto se va reorientando.

Pero, miren, todo lo susceptible de convertirse en disparate, se convertirá en disparate porque los ataques, la pérdida crónica de "seny" en Cataluña ya es manifiesta, pero es que además hay brotes agudos, y brotes agudos muy agudos.