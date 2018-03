Losantos extermina a UGT y CCOO por unirse al golpismo: "Zafias marionetas prestas a la destrucción de España"

Soberano palo de Federico Jiménez Losantos este 28 de marzo de 2018 en las páginas de El Mundo a UGT y CCOO.

El periodista turolense se muestra indignado por la decisión de los dos sindicatos mayoritarios en España de unirse a los golpistas catalanes y no deja títere con cabeza:

Los tacha directamente de vagos:

Estos sindicalistos que no conocen más sudor de su frente que el del gimnasio, viven, como sus cofrades de la España que quieren romper, de los impuestos que el Gobierno impone a la ciudadanía. Pero si hasta ahora no pasaban de zafias marionetas del charneguismo subvencionado, acaban de ascender de cipayos a jenízaros, poniendo sus ajadas pancartas rojas al servicio de la destrucción de la soberanía nacional del pueblo español. Así rubrica la Izquierda su definitiva genuflexión ante el separatismo. Y, en el caso de que España tuviera Gobierno y no el Bufete de la Señorita Pepis, éste sería el momento de privarlos de cualquier tipo de fondos públicos, lo mismo que a las organizaciones golpistas subvencionadas por Rajoy desde diciembre de 2012, fecha en que el juez Llarena sitúa el origen del Golpe.