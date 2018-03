Cristóbal Valladolid: "Políticos españoles, que desgracia"

Parecía que con la crisis catalana, ciertas conductas iban a cambiar, creía que los políticos, habrían aprendido la lección de que si queremos que nuestro país continúe siendo lo que ha sido durante más de quinientos años, no se puede contar con los nacionalistas.

Y digo esto, porque los de siempre, los que con tal de tener el Poder nos han llevado a esa crisis independentista, a base de darle al nacionalismo cualquier cosa por su voto de investidura en el Parlamento: el PP y el PSOE, continúan como siempre permitiendo que el nacionalismo les chantajee a cambo de mantenerse o ganar el Poder.

Y es que después de que el PP y el PSOE ya le dieran al PNV todo lo que pidió dentro del llamado "cupo", lo que Ciudadanos llama acertadamente el "cuponazo" por tratarse de una serie de ventajas económicas a su comunidad que no tienen otras regiones de España, ahora salen y dicen, que mientras esté vigente el artículo 155 CE en Cataluña, no van a aprobar los presupuestos del Estado.

O sea, que los nacionalistas vascos, castigan al gobierno de la nación por haber impedido que Cataluña continuase con la independencia que ya habían proclamado, y condicionan el bienestar de los españoles, ellos también lo son, a la retirada del Estado Español de la gobernación de Cataluña.

Es fácil de entender, ellos han estado observando atentamente el "Procés" de Cataluña como un precedente de su propio proceso independentista, que de momento tienen aparcado, y han quedado decepcionados al ver que el Estado ha reaccionado y ha aplicado - aunque tímidamente e insuficientemente- el artículo 155. Ha sido como un jarro de agua sobre sus veladas pretensiones.

Ahora, el gobierno del PP, tiene prisa por salirse de Cataluña para que los vascos voten sus presupuestos, para poder llegar al final de la legislatura. Pero el mensaje es el siguiente: los nacionalistas van por su cuenta, y continúan sacando tajada en pro de sus conveniencias, que no son las de España.

Y ¿quién tiene la culpa de eso?

Pues en primer lugar el PP que ya debiera haber dejado claro que la unidad de España es una prioridad, que los nacionalistas voten lo que les dé la gana, y que si los presupuestos no salen, ya se obrará en consecuencia, bien prorrogándolos, bien convocando elecciones a riesgo de perderlas, pero que no se irán de Cataluña hasta que hayan terminado allí su misión, que no es otra que de restablecer el orden constitucional.

Y en segundo lugar el PSOE, que en vez de apalancarse otra vez con el "No es No", por eso de que la izquierda no puede apoyar a la derecha, debiera haber discutido con el Gobierno lo que no le gusta de los presupuestos y haber intentado negociarlo, en lugar de querer mantener el voto de los mas ignorantes de la militancia -que se sabe son muchos- . Y una vez conseguido un acuerdo de mínimos, apoyar al Gobierno para que no tuviera que depender de los nacionalistas.

Ya hemos visto, como se arreglan estas cosas en Alemania, antes que dejar al gobierno a merced de los populistas, el partido socialista ha pactado con la derecha, y el Sr. Schulz, su líder, ha dimitido para que la ignorancia de la militancia - que también la hay en Alemania- no le pudiera tirar en cara el haber incumplido su promesa de no pactar. Pero por Alemania, se hace lo que sea aunque se trate de acabar con una carrera política.

Pero el señor Schulz, es un hombre de Estado, y el Sr. Sanchez, no se sabe lo que es, solo que quiere ser presidente del gobierno - Dios nos libre- y de su partido ni siquiera se sabe de que va con respecto a España, en Baleares, son unos nacionalistas que prohíben el español en las escuelas, y obligan a los médicos a saber catalán, en Cataluña ya hablan de pactos con los independentistas y del perdón de los facciosos,

De Podemos ya ni hablo, su líder dice creer en una Cataluña "libre y soberana".

Que desgracia de políticos, solo nos queda Ciudadanos, y ya veremos.

No es broma

nosonbromas.blogspot.com.es